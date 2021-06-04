Стекло вместо алюминия: iPad перейдет на беспроводную зарядку

Apple выпустит новую версию iPad mini уже в этом году, а обновленный iPad Pro — в 2022 году, сообщает репортер Bloomberg Марк Гурман. Таким образом компания из Купертино намерена подстегнуть возросший интерес к своим планшетам, пик которого пришелся на пандемию.

Как заявили инсайдеры, знакомые с ситуацией, дизайн iPad Pro претерпит важное изменение — задняя панель гаджета теперь будет выполнена из стекла, а не из алюминия, как это было раньше.

Отчасти это требуется для того, чтобы впервые в истории Apple добавить в планшет возможность беспроводной зарядки.

Замена материалов еще больше сблизит iPad и смартфоны iPhone, которые в последние годы также получили стеклянные «крышки» вместо металлических.

Беспроводная зарядка подразумевает отказ от кабеля с адаптером, его роль будет выполнять небольшой коврик или площадка, поверх которых кладется устройство, которое надо зарядить. На рынке смартфонов эта функция широко распространена, но среди планшетов она практически не встречается. Apple впервые добавила беспроводную зарядку к iPhone в 2017 году.

Также в следующем iPad Pro может появиться функция так называемой обратной беспроводной зарядки — благодаря ей, пользователь сможет зарядить свой iPhone или другой гаджет, положив его на заднюю панель планшета.

Важно отметить, что пока разработка нового iPad находится на ранней стадии и планы компании могут измениться.

Что касается iPad mini, то он получит более узкие рамки дисплея. Кроме того, тестируется возможность отказа от механической кнопки «Домой», которая на данный момент в большинстве устройств Apple является сенсорной.

Помимо вышеобозначенных устройств, Apple работает над созданием более тонкой версии базовой модели iPad, предназначенной для использования студентами. По слухам, релиз гаджета запланирован на 2021 год — вероятно, одновременно с обновленным iPad mini.

За последний год iPad приобрел особенную важность в линейке устройств Apple, так как в 2020 году из-за локдаунов и самоизоляции люди искали новые гаджеты для работы, учебы и развлечений.

Во втором полугодии предыдущего года продажи «яблочных» планшетов выросли на 43% по сравнению аналогичным периодом в 2019 году.

Рост продолжился и в первом квартале 2021 года — продажи планшетов принесли Apple $7,8 млрд, что на 79% больше, чем годом ранее.

В начале этой недели Bloomberg также сообщал о планах Apple в отношении наушников AirPods. Так, компания намерена в этом году выпустить обновленную версию базовой модели AirPods, в то время как второе поколение AirPods Pro было отложено на 2022 год. По информации инсайдеров, последние будут оснащены датчиками движения, которые будут выполнять функцию фитнес-трекера.