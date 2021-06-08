«Конкуренция финтифлюшек»: почему новые функции Apple iOS не найдут применения

Множество технологий, которые представила Apple на презентации на выставке WWDC 2021, не будут использоваться пользователями по назначению, считает портал Mashable.

«Многие функции, которыми изобиловало мероприятие, предназначены для мусорного ведра, где лежат вещи, которые круто выглядят в App Store, но совершенно не используются в обычной жизни», — говорится в материале.

Так, новая функция SharePlay позволяет двум пользователям одновременно смотреть кино или играть в игру вдвоем во время звонка по FaceTime. Однако это будет неудобно, так как человеку придется держать смартфон на вытянутой руке, чтобы собеседник смог видеть его лицо и все эмоции.

«FaceTime TV не для слабых», — шутит репортер издания.

К «яблочному» браузеру также нашлись претензии. Apple внедрила в него несколько новых функций, среди которых группировка вкладок и возможность настроить пользовательский интерфейс. Однако компания из Купертино не решила главную проблему, которая волнует многих пользователей: множество веб-сайтов просто не работают с Safari. Из-за этого владелец «яблочной» техники вынужден использовать браузеры от других разработчиков.

Внедрение возможности отслеживать здоровье людей, а именно дыхание, пульс и ходьбу с помощью часов Apple Watch, также не осталось без внимания. Компания заявила, что эта функция поможет следить за пожилыми людьми, однако они в большинстве своем не умеют пользоваться такими высокотехнологичными устройствами. Кроме того, мало кто из бабушек и дедушек захочет, чтобы внуки «шпионили» за ними.

Беспроводные наушники получили функцию маяков Apple AirTags — теперь их местоположение будет показано в приложении Find My, а iOS будет уведомлять пользователя, если он забыл где-то свою гарнитуру. Однако пока Apple пытается улучшить способ находить потерянные вещи, многие пользователи до сих пор жалуются на неудобный форм-фактор аксессуара, который доставляет проблемы — например, наушники часто выпадают из уха и теряются.

Кроме того, Apple обвинили в том, что некоторые ее функции не дают никаких видимых преимуществ по сравнению с конкурентами, упоминание которых Apple всегда избегает.

Ведущий аналитик Mobile Research Эльдар Муртазин в беседе с «Газетой.Ru» выразил согласие с тем, что большинство новых функций, которые показала компания, действительно не нужны пользователям. По его словам, в мире технологий уже все необходимое создано и компаниям остается лишь улучшать уже имеющиеся функции, что может обойтись им очень дорого.

«Именно поэтому между IT-гигантами идет конкуренция посредством «финтифлюшек». Например, вы пекарь и у вас есть свои сто клиентов, которые каждый день берут у вас батон хлеба. И чтобы переманить клиентов конкурента, вы начинаете создавать хлеб треугольной формы. Вот этим и занимается Apple», — привел пример эксперт.

Также Муртазин отметил, что в целом у него остались смешанные впечатления от презентации Apple и ничего интересного он там не увидел.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев не согласен с претензиями к компании из Купертино.

«Что касается приспособленности разных приложений «яблочников» к жизни, то нужно понимать одно. Apple совершенно осознанно и целенаправленно строит свою политику так, чтобы позиционировать себя как революционную компанию, которая предлагает продукты, обгоняющие свое время. И здесь слово «приспособленность» надо понимать по-другому: компания часто создает продукты, которые действительно могут быть не самыми удобными или востребованными. Но при этом это технически часто прорывные разработки, к которым мы еще не привыкли», — считает эксперт.

По его словам, людям нужно время, чтобы начать идти вместе с современной техникой рядом. Apple создает решения, которые многим пока не понятны и не совсем могут быть удобны, но компания таким образом развивается, тестирует новинки, чтобы в будущем сделать их еще лучше.

«Здесь речь не об утилитарности инструментов, а о новых технологиях и разработках, которые есть далеко не у всех конкурентов», — уверен Деев.