Нюдсы — удалить: что нужно сделать с телефоном перед сдачей в сервис

Apple пришлось выплатить несколько миллионов девушке в качестве компенсации за неправомерные действия сотрудников сервисного центра, сообщает портал Vice.

Согласно судебным документам, в 2016 году молодая американка сдала свой iPhone в ремонт, после чего двое работников сервиса выложили с него десять обнаженных фотографий и видео на ее страницу в Facebook.

Девушка узнала об этом инциденте от своей подруги. Пострадавшая подала в суд на Apple за вторжение в частную жизнь и моральный ущерб.

Стоит отметить, что компания из Купертино имеет монополию на ремонт своей техники и жестко контролирует все компании, которые занимаются починкой продуктов Apple. Более того, для диагностики и ремонта «яблочной» техники необходимы специальные инструменты, которыми компания ни с кем не делится. Как уверяет Apple, в ином случае конфиденциальность пользователей будет нарушена и их безопасность будет находиться под угрозой.

Однако, как показал этот случай, даже жесткий контроль ремонтных организаций не может предотвратить случаи нарушения конфиденциальности.

Тем более, что это не первый инцидент, когда сотрудник сервисного центра Apple публикует в интернете обнаженные фотографии клиентов.

В 2019 году один из таких ремонтников сохранил для себя снимок клиентки, которая ему понравилась. В 2016 году Apple уволила группу сотрудников в Австралии после обнаружения доказательств того, что они создали веб-сайт для обмена фотографиями клиентов.

«Прежде чем отдать смартфон в мастерскую, почитайте о ней отзывы — в поисковиках, на картах, в районных группах соцсетей, — посоветовал в разговоре с «Газетой.Ru» представитель пресс-службы компании ESET. — Если рейтинг низкий или в последнее время были жалобы, то найдите альтернативный пункт ремонта техники. В случае незначительной поломки, например, необходимости замены динамика, попросите мастера произвести ремонт при вас.

Если же сдать гаджет на несколько дней все же придется, то позаботьтесь, чтобы в нем не было SIM-карты. Также необходимо произвести бэкап (резервное копирование данных) смартфона и сбросить все настройки до заводских.

Также никогда не называйте незнакомцам пароль от аккаунта Apple или учетной записи Microsoft, даже если вас просят под предлогом диагностики неполадок».

Если же работник сервиса все же проник в телефон и получил доступ к приватной информации, то, по словам партнера юридической компании 2b law office Антона Городецкого, это может в зависимости от конкретных обстоятельств дела образовывать целый ряд составов преступлений.

«В первую очередь, это статья 137 УК РФ – нарушение неприкосновенности частной жизни, статья 138 УК РФ — нарушение тайный переписки и иных сообщений, статья 272 УК РФ – неправомерный доступ к компьютерной информации, статья 242 УК РФ – незаконное изготовление и оборот порнографических материалов», — перечислил эксперт.

По его словам, в абсолютном большинстве случаев нарушители оставляют следы совершенного преступления, их можно отследить по IP-адресу или обнаружить материальные носители со следами похищенной информации.

«На сегодня есть немало случаев привлечения виновных к уголовной ответственности. Однако каждый случай индивидуален и во многом все будет зависеть от уровня знаний и подготовки конкретных работников правоохранительных органов, которым нужно будет собрать необходимую для дела доказательственную базу. Другой способ защиты – гражданский иск, с помощью которого можно потребовать от виновных лиц компенсации морального вреда, обязать владельцев сайта удалить публикации или сразу потребовать блокировки сайта. Собранная в рамках уголовного дела информация (даже если дело не завершилось обвинительным приговором) облегчит процедуру доказывания в рамках гражданского процесса», — заключил юрист.