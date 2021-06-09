Крутись, шарманка: для ретроконсоли Playdate подобрали 24 игры

В 2021 году на прилавках магазинов появится новая портативная игровая консоль под названием Playdate, сообщает The Verge. Компания-разработчик устройства Panic провела онлайн-презентацию, в котором поделилась новостями о грядущем релизе.

Изначально Playdate планировали выпустить еще в 2020 году, но ее создание затянулось. Теперь же стало известно, что предзаказ на гаджет откроется в июле нынешнего года, а его цена составит $179.

Одной из главных особенностей Playdate стал ее дизайн, который отсылает к эпохе винтажных игровых консолей. Внешне устройство выглядит как коробочка с рукояткой, которую можно крутить для управления игрой. Также игроку доступны кнопки A и B и крестовина.

The Playdate, a cool new handheld console that features 24 new games and an accessory with a pen holder, will be available for preorder in July. Twitter pic.twitter.com/7431dQaAKC — Paste Magazine (@PasteMagazine) June 8, 2021

Экран Playdate — монохромный, с разрешением 400х240. Устройство оснащено технологиями Wi-Fi и Bluetooth, а также разъемом USB-C. Оно максимально компактное — 74 х 76 х 9 мм, что позволяет свободно размещать гаджет в ладони, а также носить с собой. В качестве дополнительного аксессуара пользователь сможет приобрести док-станцию Stereo Dock, которая будет крепиться к гаджету на магнитах, заряжать его, а также служить стереодинамиками.

I'm quite intrigued by #Playdate, the console looks incredibly cute and simple, yet innovative.



And Obra Dinn dev is making a game for the console, among other prominent creators! Twitter — GINXCanada (@GINXCanada) June 8, 2021

Игры для Playdate будут поставляться в виде сезонных наборов, при этом пользователь не будет знать о том, какие новые тайтлы появятся на его устройстве вплоть до их установки посредством Wi-Fi. Первый сезон продлится три месяца и будет включать в себя 24 игры — Crankin's Time Travel Adventure, Battleship Godios, Boogie Loops, Casual Birder, DemonQuest 85, Echoic Memory, Executive Golf DX, Flipper Lifter, Forrest Byrnes: Up in Smoke, Hyper Meteor, Lost Your Marbles, Omaze, Pick Pack Pup, Questy Chess, Ratcheteer, Sasquatchers, Snak, Spellcorked!, Zipper, Saturday Edition и Whitewater Wipeout.

В одном из следующим сезонов в Playdate появится игра от известного разработчика Лукаса Поупа, автора Papers, Please. Она будет называться Mars After Midnight.

Поуп на своей странице в Twitter выложил небольшое видео с геймплеем будущего проекта.

Консоль Playdate выглядит довольно забавно и явно отсылает к эпохе начала мобильных игр, когда в телефоне их было всего одна-две и обе простейшие, в черно-белом решении, рассказывает «Газете.Ru» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«С одной стороны, это такая ностальгическая штука. С другой, может вызвать интерес молодежи, потому что сейчас многие гаджеты и развлечения возвращаются к механике — вспомним тот же спиннер, популярный несколько лет назад. Здесь есть ручка, как у шарманки, само управление консолью непривычно для людей, которые давно пользуются сенсорными экранами смартфонов, но именно это и может привлечь потребителя», — считает Деев.

Он отмечает, что при этом в консоли сразу 24 игры (вместо 12 обещанных ранее), неплохое разрешение экрана и достаточный объем памяти.

«Этот гаджет может как стать одним из лидеров новой моды («возврат к нулевым»), так и провалиться. Если консоль станет модной игрушкой и при этом получит постоянные обновления, продажи могут быть неплохими», — заключил эксперт.