«Регулирование IT-гигантов стало прозрачнее и понятнее»

«Нас атакуют»

«Наши ресурсы ежедневно подвергаются цензуре, дискриминации со стороны мировых ИТ-гигантов. Это продолжается уже несколько лет, это совершенно очевидно, они этого не скрывают. Они уже даже, чаще всего, не считают нужным лицемерить и делать вид, что это не направлено против нас», ¬ Not sign– отметила на прошлой неделе главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, выступая на сессии «Борьба за цифровой суверенитет. Как сохранить единое информационное пространство?», состоявшейся в ходе ПМЭФ.

Ее поддержал ведущий программы «Право голоса» телеканала «ТВ Центр» Роман Бабаян, заявивший, что «мы живем по законам времени «постправды».

«Давайте называть вещи своими именами – нас атакуют», – заключил он.

В свою очередь, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, отметила, что в мире появился качественно новый игрок – частные корпорации, которые работают в сфере интернета и имеют глобальную аудиторию. При этом она подчеркнула, что такие компании имеют собственную концепцию, идеологию, политику и даже собственное законодательство.

В Общественной палате подчеркнули, что абсолютно недопустима ситуация, когда в России именно иностранные платформы являются влияют на российское информационное поле.

«Причем делают они это целенаправленно, ангажировано, субъективно освещая те или иные события, а еще параллельно не соблюдают требования российских властей и, фактически игнорируя российское законодательство, например, цензурируют российские медиа», — заметил член ОП Никита Данюк.

«Россия — не первопроходец»

Отдельно эксперты указали на регуляторные процессы, направленные на ограничение произвола IT-гигантов. Как отмечала Мария Захарова, подобные тренды уже активно развиваются во всем мире, и Россия не является здесь первопроходцем.

С необходимостью разработки регуляторных норм согласился и Эрл Уилкинсон, исполнительный директор, генеральный директор, Международная Ассоциация новостных медиа (INMA), также принявший участие в сессии ПМЭФ.

«В течение десятка лет не было никаких правил, а теперь они нужны, чтобы добиваться баланса. Создается ситуация, когда законодательство требуется и в ЕС, и в Австралии, и в США, – отметил он, напомнив, что Австралии удалось достичь договоренностей с Facebook и Google в отношении контента австралийских медиа, – Страны сейчас смотрят на Австралию и говорят – «мы хотим тоже сделать тоже самое». Это происходит в Индии, в Бразилии, в Дании».

«Закон един для всех»

При этом, как отметил генеральный директор АО «Газпром-медиа Холдинг» Александр Жаров, «законы должны быть одинаковы для всех», а международные платформы не могут позволять себе пренебрегать их соблюдением.

Также участники встречи отметили необходимость создания отечественных онлайн-платформ, которые не уступали бы в комфорте и популярности зарубежным интернет-площадкам и могли бы стать им достойной альтернативой.

«Соцсети уже давно стали инструментом геополитической борьбы. Не иметь своего и не защищаться от чужих – это все равно, что не иметь своей армию, и имея государственную границу, не иметь пограничников», – отметила Маргарита Симоньян.

Учитывая напряженность, существующую в современном мире, а также то значение, которое в настоящее имеет интернет для информирования людей, Российская Федерация, обязана отстаивать свои интересы, заметил гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.

«Недопустима ситуация, в которой иностранные онлайн-платформы пытаются влиять на российское информационное поле, не соблюдают требования российских властей и открыто цензурируют российские медиа», — убежден он.

Как поступать России

«Россия последовательно актуализирует законодательство в сфере регулирования глобальных IT-гигантов, что соответствует мировым регуляторным трендам, — констатировал Малькевич. — И эта работа направлена на обеспечение цифровых прав россиян, в том числе на свободу слова и свободное получение информации».

Необходимость ужесточения регулирования технологических корпораций является насущной проблемой для ведущих мировых государств, подчеркнул он.

«К недобросовестным IT-компаниям должен применяться широкий спектр регуляторных мер и санкций: от значительных штрафов до замедления трафика и ограничения коммерческой деятельности», — говорит Малькевич.

«Это нормально, это общемировая практика, — соглашается с Малькевичем Данюк. — Как мы видим, этих мер порой бывает достаточно для того, чтобы IT-компания в итоге пошла на встречу и стала выполнять нормы в данном случае российского законодательства».

«Блокировка, по мнению российских властей, не является действенной мерой, и может применяться лишь в исключительных случаях, - продолжил Малькевич. — В то же время, свою эффективность доказало замедление трафика платформ, нарушающих российское законодательство».

«Обеспечение соблюдения российского законодательства иностранными технологическими компаниями является важной задачей российских властей. Одним из важнейших шагов в этом направлении является требование о «приземлении» зарубежного IT-бизнеса, работающего в России», — говорит гендиректор телеканала «Санкт-Петербург».

«Мне кажется, что наша страна, и в первую очередь наши государственные институты, просто обязаны обеспечивать цифровые права граждан, — рассуждает Данюк. — А иностранные IT-гиганты, почувствовав силу своего могущества, влияния, попросту оторваны от реальности, в принципе игнорируя российские законы законы и общественное мнение. Очевидно, что это неправильно».

«Например, я как эксперт позитивно оцениваю последнюю практику, в том числе правоприменительную. За последние полтора года регулирование стало прозрачнее и понятнее. А самое главное, стало по-настоящему эффективным», — заключил Никита Данюк.