Слежка или удобство: зачем Facebook готовит часы с двумя камерами

Facebook собирается выпустить свои первые умные часы уже следующим летом, сообщает портал The Next Web.

Однако аксессуар будет не совсем обычный.

Помимо привычных вещей вроде пульсометра или шагомера компания Марка Цукерберга планирует встроить туда сразу две камеры.

Одна будет находится на экране — для видеовызовов. Вторую разместят на обратной стороне устройства. По задумке разработчиков, пользователь будет снимать часы и с их помощью делать фотографии. Для этих целей камера будет оборудована автофокусом и сможет делать снимки качеством 1080p.

Функционал устройства даже на этапе анонса кажется неудобным — ведь зачем фотографировать на часы и совершать с них видеозвонки, если все это умеет делать смартфон.

Вдобавок к этому корпорацию Цукерберга уже начали подозревать в корыстных целях. Facebook имеет дурную репутацию, когда разговор касается обработки пользовательских данных.

Журналисты не исключают, что камеры на часах — очередная попытка компании влезть в частную жизнь.

Между тем управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман считает, что внедрение камеры в часы — отличная идея, которая позволит Facebook выделиться на фоне конкурентов — в том числе в неравной борьбе с Apple.

«Поскольку многие привыкли разговаривать с помощью часов, то будет удобнее, если появится возможность поднести их к лицу, чтобы тебя увидели. Таким образом, смарт-часы постепенно становятся смартфоном. Камеры в часах реально не хватает, поскольку это дорогостоящее устройство, и в них напрашивается больше функций, помимо обычных уведомлений, после чтения которых нужно снова возвращаться к телефону», — считает эксперт.

Если речь идет о проблемах, связанных со сбором персональных данных, то здесь, по мнению Шермана, пользователи должны решить для себя, какой компании они готовы довериться.

При этом стоит помнить, что несколько лет назад по России прокатилась череда уголовных дел, связанных с покупкой и использованием «шпионских гаджетов», к числу которых можно отнести и будущие часы от Цукерберга.

Как отмечает партнер юридической компании 2b law office Антон Городецкий, преследования граждан за ручки и другие устройства с микрофоном и камерой вызвало широкий общественный резонанс, после чего в статью 138.1 Уголовного кодекса были внесены изменения, которые конкретизировали понятие технических средств, предназначенных для негласного получения информации, и прямо закрепили, что к таким средствам не могут быть отнесены приборы, «находящиеся в свободном обороте» с «открыто расположенными на них органами управления».

«Это означает, что оборудование, открыто продающиеся, и тем более сертифицированное для российского рынка, не должно рассматриваться в качестве «шпионского». Не стоит однако забывать, что решение о том, является ли гаджет «шпионским» или нет, принимается отдельно в каждом конкретном случае на основе специальных технических экспертиз, и такой риск по-прежнему нужно учитывать, в первую очередь, при попытке приобретения устройств со скрытыми функциями записи. И за рубежом, и при их перемещении через границу, в том числе при использовании почтовых сервисов», — подчеркивает юрист.

Ранее сообщалось, что часы от компании Марка Цукерберга смогут выходить в интернет через сотовую связь, так что гаджету не придется работать в паре со смартфоном — он будет полностью автономным. Изначально устройство будет работать на базе операционной системы Android, однако в дальнейшем Facebook планирует создать свою собственную ОС.