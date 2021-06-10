Байден отменил указ Трампа о бане TikTok. Что теперь будет с сервисом

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа о китайских платформах TikTok и WeChat, отныне они не будут считаться общественно опасными, сообщает CNBC.

Летом прошлого года Трамп издал два указа — «О борьбе с угрозой TikTok» и «О борьбе с угрозой WeChat».

Согласно документам, американским компаниям отводилось несколько месяцев на прекращение любых контактов с китайскими компаниями, владеющими этими сервисами, в попытке «устранить угрозу национальной безопасности в отношении информационных и коммуникационных технологий». Кроме того, эти мобильные приложения должны были быть заблокированы в App Store и Google Play, чтобы помешать помешать работе компаний на территории Штатов.

«Распространение [приложений, контролируемых правительством Китая] угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. США должны принять решительные меры против владельцев TikTok и WeChat, чтобы защитить себя», — говорилось в указе Трампа.

Несмотря на то, что самые категоричные положения этого документа были заблокированы американским судом и так и не вступили в силу, указ все еще считался действующим. Теперь же Байден отменил все ограничения, наложенные экс-президентом, и руководство TikTok и WeChat теперь может вздохнуть спокойно.

Впрочем, полностью расслабиться у сервисов, чьи материнские компании расположены в Китае, не получится.

Байден подписал новый указ, который обязывает Министерство торговли США проводить проверку тех приложений, которые имеют тесные связи с другими государствами, и могут представлять из себя «неприемлемую угрозу». Прежде всего, речь идет о мониторинге финансовых транзакций, проходящих через сервисы, а также сборах больших массивов персональных данных американцев, которые впоследствии отправляются за рубеж.

По словам Вадима Меркулова, директора аналитического департамента «Фридом Финанс», запрет Трампа в отношении китайских приложений не работал из-за юридических проволочек в суде, поэтому по факту на данный момент ничего и не изменилось.

«Однако администрация текущего президента уже запустила процесс создания регламента по анализу и выявлению приложений, которые создают риски для национальной безопасности. В целом, несмотря на полярность точек зрения демократов и республиканцев, Байден продолжает политику Трампа – оказывается сильнейшие давление на Китай», — заявил Меркулов, напомнив о недавнем запрете американцам инвестировать в 59 китайских компаний.

Снятие ограничений с TikTok и WeChat можно, скорее, отнести к политическим шагам администрации Байдена, поскольку пристальное внимание по-прежнему направлено на их деятельность, считает Любовь Бирюкова, руководитель проектов iMARS Elect. По ее словам, правительство США будет следить за платформами, какие данные они собирают и каким образом эта информация используется, и при нарушении американского законодательства санкции могут вернуться в любой момент.

«Но уже сегодня и TikTok, и WeChat могут продолжить полноценную работу на территории страны. Первый и достаточно весомый шаг в сторону Пекина уже получил позитивную реакцию со стороны КНР. Пока для американских рекламодателей это хорошая новость, они могут использовать потенциал перспективных площадок. Так, TikTok после прошлогоднего запрета стал одним из самых загружаемых приложений на территории США.

Около 10% всей аудитории приложения составляют американцы.

Кроме того, за последний год значительно выросла взрослая платежеспособная аудитория приложения. WeChat не уступает TikTok по популярности. Оба приложения – хорошие инструменты, которые бренды будут использовать по полной, пока есть такая возможность», — заявила Бирюкова.

Для Байдена отмена указов своего предшественника – это дело принципа, считает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

«С момента инаугурации новый президент США уже подписал несколько указов, отменяющих решения Трампа. С одной стороны, это чистая политика – Байден демонстрирует решимость выполнять свои предвыборные обещания. С другой, это определенный реверанс в сторону Китая с целью снизить напряженность в отношениях и немного сократить накал торговой войны, которую активно вел Трамп.

Но это совершенно не значит, что Байден не будет принимать каких-то новых одиозных решений в сторону экономических и политических противников США.

Для китайских компаний, владеющих этими сервисами, решение президента США означает возможность получать не только хорошую прибыль за счет рекламодателей в Штатах, но и репутационные приобретения. TikTok и WeChat как бы возвращаются из опалы, вновь становятся «официальными» и интересными для инвесторов, для американского бизнеса, который может снова сотрудничать с платформами. Экономически это определенно хорошая новость – наверняка теперь финансовые показатели компаний из КНР начнут расти, так как возвращаются на крупнейший американский рынок», — сообщил собеседник «Газеты.Ru».

Во времена своего президентства Дональд Трамп настаивал на том, что единственным условием функционирования TikTok в США является продажа его североамериканского сегмента какой-нибудь технологической компании из Штатов. Сообщалось, что покупателями, вероятно, станут Oracle и Walmart, однако после перехода власти к Джо Байдену новости о возможной сделке появляться прекратили.