Самый быстрая машина в мире: Tesla представила Model S Plaid

В калифорнийском Фремонте состоялась презентация нового электрокара Tesla Model S Plaid, сообщает Bloomberg. Мероприятие провел сам генеральный директор компании Илон Маск.

Снаружи это все тот же семейный седан Tesla Model S, основные обновления — в техническом плане. Как и предыдущие скоростные модификации, модель получила полный привод и три электродвигаля. Но на этот раз их пиковая суммарная мощность составила 1020 л.c.

Tesla Model S Plaid officially arrives with ,100 price tag, 390-mile range and insane performance specs Twitter pic.twitter.com/4Q90T8nfia — Roadshow (@roadshow) June 11, 2021

Model S Plaid разгоняется с 0 до 100 км/ч за две секунды (меньше 2 секунд до 60 миль в час), что на данный момент является абсолютным рекордом среди серийно выпускаемых автомобилей. По показателю динамики Model S Plaid обходит даже мелкосерийные спортивные автомобили стоимостью в сотни тысяч долларов. К примеру, до Plaid первое место занимал гибридный гиперкар Porsche 918 Spyder, который на старте продаж в 2014 году стоил $845 тыс.

Максимальная скорость модели превышает 320 км/ч (200 миль в час), а дальность хода без подзарядки — 620 км (390 миль). Стоимость Model S Plaid — $131,100 (около 9,4 млн руб,). Как сообщил глава Tesla, 25 машин, оформленных по предзаказу, уже были переданы своим владельцам.

«Зачем делать и без того быстрый автомобиль супербыстрым? Потому что это крайне важно для будущего устойчивой энергетики. Мы должны показать всем, что электромобиль — это, без сомнения, лучший вариант для покупки», — заявил Илон Маск.

Model S Plaid стала самой мощной и быстрой версией Model S — первого успешного седана от Tesla, который стал настоящим прорывом для компании. Он впервые увидел свет еще в 2012 году, и с тех пор периодически проходил через обновления. Фраза «Plaid Mode», подарившая новой версии свое название, является отсылкой к фильму «Космические яйца» 1987 года.

Как сообщалось ранее, в Model S Plaid установлена развлекательная система с полноценной игровой консолью, которая, по словам Маска, не уступает в мощности Sony PlayStation 5. Зрители презентации заметили на дисплее игру Cyberpunk 2077 во время демонстрации возможностей системы.

Now you can even play CyberPunk in the new Tesla Model S Plaid with the new PS5-level performance Twitter — Ryan (@Rockaah14) June 11, 2021

«Если вы заглянете в будущее, то поймете, что развлечения в дороге станут крайне важными, когда машины будут управляться автопилотом. Вы захотите смотреть кино, играть в игры, сидеть в интернете», — считает гендиректор Tesla.

Помимо Model S Plaid на данный момент Tesla выпускает четыре электрокара — Model S, 3, X, и Y. Кроме того, в разработке находятся еще несколько моделей.

Прежде всего, это Tesla Semi — электрогрузовик, презентация которого состоялась еще в 2017 году. Тогда сообщалось о дальности хода на одном заряде в 800 км, разгоне до 100 км/ч за пять секунд (без груза), а также о встроенной системе Tesla Autopilot, которая обеспечит беспилотное управление автопоездом на шоссе. Летом 2020 году Маск говорил о том, что электротягач готов к выпуску, но начало его производства было перенесено на 2021 год. Глава Tesla также заявлял, что надеется полностью изменить рынок грузоперевозок.

Также в разработке находится Tesla Roadster второго поколения — это четырехместный спортивный электрокар, серийный выпуск которого назначен на 2022 год. Максимальная скорость спорткара превысит 400 км/ч.

Говоря о будущих релизах Tesla, нельзя не упомянуть электропикап Cybertruck, который сам Маск неоднократно называл своим любимым проектом. Сразу после презентации в 2019 году угловатый пикап стал героем многочисленных мемов из-за необычного внешнего вида. В компании планируют начать производство пикапа к концу нынешнего года.