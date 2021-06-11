Следят и читают SMS: как хакеры эксплуатируют ошибки в Samsung

Компания Samsung работает над обновлением мер безопасности для своих устройств, которое должно исправить десятки уязвимостей сообщает портал TechRadar.

Основатель компании Oversecurized, занимающейся кибербезопасностью, Сергей Тошин рассказал, что нашел свыше десяти различных ошибок в системе смартфонов Samsung, которые представляют из себя угрозы различного уровня для владельцев.

Так, эти уязвимости могут позволить хакерам как шпионить за пользователями и получать доступ к SMS-сообщениям и системным документам, так и полностью перехватывать управление смартфоном.

При этом от потенциальной жертвы не требуется совершать никаких действий, например, переходить по фишинговой ссылке или загружать зараженное приложение, чтобы попасть на крючок киберпреступников.

При помощи специального приложения-сканера Тошину удалось найти несколько вирусов, которые находятся в предустановленных приложениях и позволяют хакерам следить за пользователем. Также исследователь обнаружил, что некоторое ПО имеет возможность получить права администратора устройства за счет удаления других приложений.

Как сообщает портал, из-за серьезной угрозы, которую представляют из себя найденные уязвимости, информация о том, какие именно смартфоны или версии операционной системы Android были затронуты, скрыта.

Однако основная проблема заключается в том, что Android (в отличии от iOS) имеет открытый исходный код, и разные производители смартфонов по-разному подходят к процессу обновления и оперативности выпуска патчей.

Так, Samsung может понадобиться около двух месяцев на то, чтобы выпустить патч с обновлением мер безопасности. Также стоит помнить о том, что более старые телефоны могут вообще остаться без обновлений, так как они не поддерживают актуальную версию операционной системы.

Чтобы не стать жертвой киберпреступников, многие ИБ-эксперты рекомендуют пользователям регулярно обновлять прошивку своих устройств через настройки — в разделе «Обновление программного обеспечения» можно проверить наличие доступных обновлений и установить их.

Ранее во флагманской линейке смартфонов Samsung была выявлена проблема в работе камер. У некоторых владельцев Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra наблюдались проблемы при использовании камеры, в том числе при переключении режимов съемки и использовании зума. Смартфон неожиданно начинал «лагать», а его производительность резко снижалась, что несвойственно флагманскому устройству.

Производитель был уведомлен о проблеме и заявил о том, что причиной зависания является недостаточное количество памяти или вычислительных ресурсов устройства при выполнении определенного типа задач, например, при использовании портретного режима съемки.