Заклятые друзья: как США и Европа регулируют бигтех

Европа, во главе с еврокомиссаром по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, в течение многих лет была главным мировым регулятором бигтеха. Вестагер не раз критиковала деятельность таких технологических гигантов, как Google, Apple и Amazon. Также она инициировала процессы, которые приводили к антимонопольным и налоговым штрафам ИТ-корпораций. Последние традиционно обращались за помощью к американским властям.

Мир в поиске закона

Вашингтон не остался в стороне и перехватывает регуляторную повестку у Брюсселя, сообщает Bloomberg. На ключевые позиции в государственных структурах США назначены ярые противники бигтеха.

Так, ведущим экспертом по технологиям и антимонопольному законодательству Белого дома стал Тим Ву, ранее неоднократно выступавший против монополии ИТ-корпораций.

В свою очередь, должность председателя Федеральной торговой комиссии может получить юрист Лина Хан, известная своими критическими взглядами в отношении крупных технологических компаний.

«Происходящее в США, является признаком того, что глобальная повестка изменилась», – заявила Вестагер в своем недавнем интервью.

Еврокомиссар отметила, что европейские регуляторные тренды уже не оказывают прежнего влияния на законодателей из других стран. Так, последней громкой инициативой ЕС стал Общий регламент по защите данных (GDPR), принятый еще в 2018 году. Однако за последние 3 года такие государства, как Канада, Австралия и Япония также начали жестко ограничивать технологические корпорации на собственных цифровых рынках.

Регуляторный тренд достиг и России, где за последний год был принят ряд законов, регламентирующих деятельность ИТ-гигантов.

В настоящее время Госдума готовится рассматривать во втором чтении законопроект «о приземлении», который обяжет владельцев крупных иностранных цифровых компаний открыть официальные представительства на территории РФ.

Свои люди – сочтемся

ЕС и США, имеющие множество разногласий по вопросам регулирования бигтеха в Европе, намерены более тесно сотрудничать в вопросах конфиденциальности данных и сдерживания ИТ-монополистов. При этом, европейские и американские чиновники также будут стараться защитить и интересы своих национальных компаний.

В самих Соединенных Штатах и республиканцы, и демократы настаивают на принятии более решительных мер против власти технологических компаний.

Несмотря на то, что конкретных решений по внутренним антимонопольным процессам до сих пор нет, любые действия американских регуляторов могут иметь глобальные последствия и привести к ужесточению регулирования цифровых корпораций во всем мире.

В то же время, как отмечает Bloomberg, решения европейских властей будут иметь значения только для европейского цифрового рынка.

Понимают это и сами ИТ-гиганты, что объясняет разницу в суммах, которые они тратят на лоббирование по обе стороны Атлантики. По данным аналитиков, в США Facebook за два года увеличила расходы на продвижение собственных интересов на 56% – до $19,7 млн, а Amazon – на 30%, до $18,7 млн. В Европе же Facebook в 2020 году потратила €5,75 млн, Amazon – всего €3 млн.