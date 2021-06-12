Подозрительная операция: свыше 40% мошенников в РФ притворяются банком

Чаще всего кибермошенники в России представляются сотрудниками банка — специалистами службы безопасности, отдела одобрения кредитов, отдела финансового мониторинга или техническими специалистами, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Мошеловка». Этот портал был запущен в конце мая нынешнего года и предназначен для того, чтобы граждане РФ могли сообщения о кибермошенничестве, которые в дальнейшем будут переданы в правоохранительные органы.

Так, из всех обращений, обработанных сервисом, на долю фейковых банковских служащих приходится 40,8% случаев обмана россиян.

Также весьма распространены обращения якобы от представителей торговой площадки или продавца (16,3%), от имени государственной организации (10,2%) или от брокера (6,2%). Гораздо реже встречаются попытки злоумышленников замаскироваться под близких или друзей (1,9%), кредитную организацию (1,5%) или коллекторов (0,8%). Также встречаются фальшивые представители риелторских агентств, телефонных операторов, туристических фирм и др.

Наиболее распространенным каналом, через который мошенники связываются с жертвой, оказался телефон — этот способ связи указан более чем в половине (54,4%) полученных заявок. Вторым по популярности оказались мошеннические сайты — 10,2% случаев. Далее следуют попытки обмана через сообщения в соцсетях или мессенджерах (7,1%), подозрительные рекламные объявления (5,4%), письма на e-mail (3,3%), сайты объявлений или знакомств (2,7%).

Крайне редки попытки обмана при непосредственно физическом контакте (2,3%) и рассылки по SMS (1,3%).

Что касается подходов мошенников к жертве, то они отличаются заметным разнообразием, поэтому наибольшая доля случаев была вынесена «Мошеловкой» в вариант «Другое» — свыше 47%.

Если же брать в расчет уже структурированные варианты, то наиболее часто среди мошенников встречаются попытки заставить жертву установить приложение на телефон (14,6% случаев). Также распространены случаи, когда злоумышленники всеми силами торопят граждан с покупкой товаров или услуг (13,7%) в попытке снизить их бдительность и в конечном счете обмануть. В 11% случаев мошенники пытались заставить перевести деньги по чужим реквизитам, в 6,2% случаев – выведать одноразовый пароль из SMS или CVV/CVC код с банковской карты. Требования подписать сомнительный договор встречались в 3,3% случаев, погасить несуществующий кредит – в 2,7%, просьбы денег в долг – в 1%.

По итогам трехнедельной работы сервиса был также выделен топ-3 наиболее популярных схем работы мошенников.

Так, на первом месте оказался звонок из «службы безопасности» банка в попытке выведать данные карты, пароль из SMS или CVV/CVC-код. Второе место занял звонок из «полиции/прокуратуры», когда жертву просят перевести свои деньги на «защищенный» счет в рамках расследования работы недобросовестного сотрудника банка. Третья схема связана с недобросовестными интернет-магазинами — на сайте какого-либо магазина предлагается товар со значительной скидкой, которая действует ограниченное время, или продавец предлагает срочно совершить сделку. Для покупки требуется предоплата, после чего мошенник исчезает и не выходит на связь.

С момента запуска платформы по сбору сигналов о мошенничестве Народного фронта «Мошеловка» было получено свыше 4000 обращений граждан из более чем 130 российских городов.

Почти треть из них (31,7%) поступило из Москвы, а 9,2% — из Санкт-Петербурга. Также в первую десятку по обращениям вошли Краснодар, Воронеж, Новосибирск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов и Ижевск.

«Результаты анализа обращений, поступивших на «Мошеловку», по нашему мнению, довольно неплохие, — сообщила «Газете.Ru» руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева. — Мы видим, что граждане знакомятся с этим новым инструментом и проявляют гражданскую сознательность, сообщая о попытках мошенничества и передавая данные злоумышленников».

По словам Лазаревой, «Мошеловка» — это живой и гибкий механизм, и пока он получается именно таким, каким задумывался создателями.

«Благодаря поступившим от граждан сведениям и их анализу, мы планируем расширить список категорий, которыми можно будет определять действия злоумышленников и систематизировать их в автоматическом режиме», — заключила собеседница издания.