Для экстремалов и диабетиков. Чего ждать от новых Apple Watch

Apple работает над созданием ряда новых моделей часов Apple Watch, но не все из них покажут в этом году, об этом стало известно информационному агентству Bloomberg. Уже в этом году должно выйти седьмое поколение «обычных» Apple Watch, без приставок к названию.

Как сообщается, компания из Купертино оснастит Apple Watch Series 7 новым шустрым процессором, а также улучшит качество беспроводной связи.

Часы наконец-то получат новый дизайн: корпус самого устройства станет чуть толще, а рамки вокруг нового дисплея — тоньше.

В седьмое поколение также добавят функцию поиска Find My, которая есть в маячках Apple AirTag и позволяет искать потерянные предметы. Часы будут сопрягаться c чужими iPhone и через них передавать владельцу данные о своем местоположении.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в будущем Apple планирует внедрить в свой аксессуар датчики измерения температуры тела и уровня сахара в крови.

Функция мониторинга уровня глюкозы будет автоматически считывать показатели без необходимости забора крови, что может пригодиться диабетикам. Однако стоит учитывать, что датчики температуры и измерения уровня глюкозы готовятся для следующих линеек — предположительно, для восьмой и девятой генераций Apple Watch, дата релиза пока не уточняется.

Кроме базовой версии смарт-часов, Apple выпустит обновленную модель более доступных Apple Watch SE, также в планах компании новые часы для любителей экстремальных видов спорта.

По данным Bloomberg, внутри Apple устройство получило названия explorer [исследователь] или adventure [приключение]. Часы появятся на рынке не раньше 2022 года, однако близкие к компании источники отмечают, что планы Apple могут изменится.

В начале этого месяца на своей ежегодной выставке для разработчиков WWDC21 Apple продемонстрировала новую операционную систему WatchOS 8 для смарт-часов Apple Watch, релиз готовят к осени.

В восьмой версии ОС обновили режим медитации, добавили новое приложение для релакса, несколько новых видов тренировок, а также возможность отслеживать изменение дыхания во время сна. Помимо этого, после релиза на часах можно будет установить циферблат с портретами людей, также был улучшен набор и редактирование текстовых сообщений.

В watchOS 8 также было добавлено приложение «Контакты», что даст пользователям возможность просматривать, добавлять и редактировать номера телефонов, а после пересылать их другим пользователям прямо с часов, не используя смартфон.

Также Apple улучшила работу Apple Pay и Wallet. Теперь бесконтактная оплата станет удобнее, а в Wallet появится возможность добавлять ключи от дома, офиса или номера отеля, чтобы отпирать замки с помощью часов. Кроме того, в некоторых штатах США в приложение можно будет добавить водительские права и удостоверение личности.