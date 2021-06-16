Cталкеры у костра, «Мираж» и революция: что показали на E3 2021

Forza Horizon 5

Дата выхода: 9 ноября 2021 годаПлатформы: Xbox Series X/S, PC

Именно симулятору гонок с открытым миром от Xbox Game Studios по итогам премии E3 2021 Awards досталось звание «Самой ожидаемой игры».

Для Forza Horizon 5 (не путать с Forza Motorsport 5) разработчики создали самый большой игровой мир в истории франшизы. Действия развернутся на территории виртуальной Мексики, а локации будут состоять из пустынь, каньонов, гор и джунглей. В игру вернутся времена года и изменение погоды, а также появится новый режим — экспедиция.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Дата выхода: 28 апреля 2022 годаПлатформы: Xbox Series X/S, PC

Геймеров из России и СНГ порадовали анонсом РПГ-шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Игру ждали давно — последняя часть серии вышла в далеком 2009 году, а разработку продолжения в какой-то момент приостанавливали.

Как и раньше, действие S.T.A.L.K.E.R. 2 происходит в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где, как известно, на каждом шагу встречаются аномалии и мутанты. Разработчики обещают, что открытый мир будет меняться в зависимости от действий протагониста. Сам он будет страдать от голода, холода, облучения и ран — дань моде середины 10-х на симуляторы выживания. Также известно, что в игре будет несколько концовок.

После релиза должен появиться и бесплатный мультиплеер. А сталкеры так и будут сидеть у костра и бренчать на гитаре.

Marvelʼs Guardians of the Galaxy

Дата выхода: 26 октября 2021 годаПлатформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S

Студии-разработчики Square Enix и Eidos Montreal показали геймплейный трейлер Marvelʼs Guardians of the Galaxy, главным героем которой стал Звездный лорд (Star-Lord).

Игровая адаптация фильмов и комиксов Marvel стала экшеном с атаками ближнего и дальнего боя, а также суперспособностями и мощными приемами, во время которых будут включаться музыкальные хиты 80-х.

Как и в исходном материале, особый упор разработчики делают на юмор. Сюжет обещают нелинейный.

Avatar: Frontiers of Pandora

Дата выхода: 2022 годПлатформы: Xbox Series X/S, PC, PS5

Еще один тайтл в жанре приключенческого экшена от Ubisoft. Игру создают по мотивам киновселенной Джеймса Кэмерона, снявшего уже две части «Аватара» и готовящего третий. Сюжет с событиями киновселенной разойдется, в качестве локации избрали западную часть Пандоры. Новые персонажи и животные — в наличии.

FAR CRY 6

Дата выхода: 7 октября 2021 года.Платформы: PC, Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4

Ubisoft выложила еще один традиционный козырь — шестую часть Far Cry. Игроку предстоит возглавить революцию в стране Яра и свергнуть местного диктатора Антона Кастилло. Очередной самый большой мир, а еще целый город, а не только пальмы и сосны.

Зрителей E3 порадовала новость о возвращении антагонистов прошлых серий: Вааса Монтенегро, Пэйгана Мина и Иосифа Сида. Пользователь сможет даже поиграть за любимых злодеев в дополнительных кампаниях — при покупке Season Pass, разумеется.

Halo: Infinite

Дата выхода: 2021 годПлатформы: PC, Xbox Series X/S, Xbox One

В шутере от первого лица Halo Infinite игроку придется в сто семнадцатый раз примерить на себя роль Мастера Чифа. Игра является прямым продолжением Halo 5: Guardians шестилетней давности. О сюжете данных нет, известно лишь одно — мужчина в стильном костюме опять спасет человечество.

Игрокам обещают кроссплей и кроссплатформенный мультиплеер. Спартанца и его оружие разрешат кастомизировать.

Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Дата выхода: 2022 годПлатформы: Nintendo Switch

Японцы продемонстрировали продолжение эксклюзива для Nintendo Switch под рабочим заголовком «Breath of the Wild 2». Разработка игры началась еще в 2019 году, трейлер показали спустя два года.

В коротком ролике показали бой Линка, сражения теперь чаще будут проходить в воздухе.

Других подробностей все еще нет — разработчик хочет избежать спойлеров. По той же причине от игроков утаили и настоящее название проекта.

IMMORTALITY

Дата выхода: 2022 годПлатформы: PC

IMMORTALITY — новая игра от создателя Her Story. Проект представляет собой хоррор-новеллу, повествующую о пропаже молодой актрисы Мариссы Марсель. Девушка уже успела сняться в трех фильмах, однако ни один из них так и не увидел свет. Пока не очень понятно, какую роль отвели игроку. Над сценарием работают соавтор сериала «Ход королевы» Аллан Скотт, сценарист «Мистера Робота» Амелия Грэй, а также писатель Бэрри Гиффорд.

Atomic Heart

Дата выхода: 2021 годПлатформы: PC, Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4

Не обошлось на E3 и без российских разработчиков — студия Mundfish представила трейлер шутера Atomic Heart под композицию группы «Мираж» «Музыка нас связала». И с саундтреком не ошиблась — в комментариях под роликом на YouTube воцарилось ностальгическое настроение.

Игру представляют под ярлыком «советский киберпанк» — альтернативная реальность, роботы и всякие странные вещи.