Новая революция: какой может быть медицина от Apple

В 2016 году Apple работала над созданием собственной медицинской службы, пишет The Wall Street Journal.

Как сообщает газета, целью данного проекта являлась революция в области традиционной индустрии здравоохранения.

Обычно, пациент обращается к врачу только в том случае, если почувствует себя нехорошо. Однако Apple хотела все изменить и предложить своим клиентам своего рода абонемент на «яблочную» превентивную медицину.

Однако проект был приостановлен — во время проведения тестирования работы медслужбы, в котором участие принимали сотрудники корпорации, выяснилось, что собранные гаджетами данные недостаточно точны.

При этом вряд ли Apple забросила эту идею и скорее всего проект будет возобновлен в будущем. The Wall Street Journal пишет, что генеральный директор Apple Тим Кук заявил в одном из последних интервью о крайне оптимистичном настрое по отношению к MedTech.

«Постоянное наблюдение за показателями человеческого тела — это прекрасная идея, у которой есть огромный потенциал», — заявил Кук.

Как сообщает портал MacRumors, в Apple уже давно приходят письма, в которых их клиенты благодарят компанию за вклад в развитии технологий, связанных со здоровьем человека. Многие написавшие делились историями о том, как с помощью Apple Watch им удалось обнаружить проблемы со здоровьем.

Кроме того, на последней ежегодной конференции для разработчиков WWDC21 Apple объявила о множестве обновлений для приложения «Здоровье», которые позволяют гаджетам собирать более точные метрики. Так, теперь часы Apple Watch могут измерять устойчивость при ходьбе, передавать данные напрямую врачам, а также уведомлять владельца о резких изменениях в показателях здоровья. В дальнейшем Apple даже планирует встроить в свои часы датчики измерения температуры тела и уровня сахара в крови.

«Нужно понимать, что Apple – это не просто электроника, это уже сложившаяся целая экосистема, которая продолжает развиваться. Количество проектов, реализованных компанией и планирующихся к выпуску, скоро подойдет к сотне...Поэтому встроенный в гаджеты доктор – это тоже вполне логичный шаг в развитии. Тем более Apple как никто другой видит в этом очень перспективную нишу – по количеству получаемых о здоровье данных в режиме онлайн с компанией могут соперничать разве что Samsung, Xiaomi и отчасти Huawei – все эти компании производят гаджеты для считывания биоритмов, пульса, давления вместе со смартфонами», — считает руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По его словам, эти данные можно спокойно монетизировать, предоставляя пользователям полные данные об их текущем здоровье. Организация собственных приемных и клиник также может оказаться очень прибыльной для компании. К тому же пандемия сделала этот вопрос максимально актуальным.

«Идея проекта Apple остаётся до сих пор актуальной и исследования, которые ведутся по интерпретации здоровья с гаджетов продолжают набирать обороты: например, согласно исследователям из Университета Дьюка и Медицинской школы Стэнфордского университета, гаджеты также могут предсказать результаты ваших анализов крови. Технологические компании пытаются превратить свои нательные устройства из фитнес-трекеров в помощников для здоровья и хорошего самочувствия. Apple также продолжил свои работы: приложение Health в iOS 15 также автоматически уведомляет пользователей о кардинальных изменениях в долгосрочных тенденциях их данных о состоянии здоровья, что говорит о том, что Apple продолжают интерпретировать данные», — рассуждает основатель health tech компании AIBY Оля Осокина.

Как она отмечает, такой подход к технологиям и медицине выгоден не только компаниям, но и врачам.

«У врачей будут не только статистические данные в момент сбора анализов, но и данные для подтверждения гипотез, что привело организм из состояния здоровой точки А, до момента вопросов со здоровьем в точку В», — отмечает Осокина.

Руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко рассказала «Газете.Ru», что диагностика с помощью гаджетов помогает обнаружить заболевание на ранних стадиях, когда оно протекает еще бессимптомно.

«Сейчас наиболее точно собираются данные по частоте сердечных сокращений с помощью регистрации пульса: так можно собрать такие показатели, как частота, вариабельность пульса, ритмичность. То есть косвенно это может использоваться в диагностике аритмии. Если говорить про другие показатели - сейчас много говорят о том, что гаджеты могут измерять количество кислорода в крови и давление. Это не сертифицированные методики, а только развивающиеся методы, и их потенциал большой», — поделилась Ткаченко.