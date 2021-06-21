Оплата в одно касание: какие преимущества дает приложение СБПэй

- Расскажите, как будет выглядеть это новый способ оплаты с помощью СБП, который вы представляете на ПМЭФ-2021?

- Мы все привыкли быстро рассчитываться за товары и услуги. Все больше и больше оплат происходит «в один клик» с помощью различных «пэйев» – это самый быстрый способ платежа на сегодняшний день. Например, с помощью Apple Pay, Google Pay, Mir Pay и др. Мы реализовали технологию, которая для пользователя будет выглядеть также, как и оплата смартфоном с помощью привычного ему Pay-сервиса. Однако в ее основе лежат другие технологии: в наклейку с QR-кодом мы встроили NFC- метку. Таким образом, чтобы расплатиться, покупателю нужно будет просто приложить смартфон с приложением СБПэй к этой метке. После чего мгновенно произойдет оплата. Все это занимает несколько секунд.

- Россияне уже могут расплачиваться таким способом?

- Пока что нет, но в будущем мы планируем добавить этот функционал в приложение СБПэй. Однако оплата с помощью СБП сегодня доступна клиентам более 50 банков. В ближайшее время число таких банков будет только расти.

— Сервис переводов СБП уже стал достаточно популярен среди населения. А когда широкое распространение получит оплата по СБП?

— Это правда: переводами с помощью СБП уже воспользовались 25 млн человек. Стоит отметить, что оплата через СБП также набирает популярность среди населения: с момента запуска этого функционала в сентябре 2019 года россияне уже совершили 1,7 млн операций на общую сумму 10 млрд рублей. Удобство и быстроту оплаты по СБП оценили уже более 615 тысяч россиян.

Напомню, СБП - это инструмент Центрального банка, а НСПК создает сам «двигатель» для этого сервиса. Мы можем делать только то, что находится в нашей зоне ответственности: мы разработали сервис. А чтобы оплата по СБП получила более широкое распространение, необходимо, внедрение ее на стороне банков и ритейлеров, а также развитие цифровых технологий в кредитных организациях и торгово-сервисных предприятиях. Росту популярности этого способа оплаты будет способствовать именно увеличение количества торгово-сервисных предприятий (ТСП), где можно расплатиться с помощью него, а также их акции. Нужно сказать, что еще в начале 2021 года было 60 тыс. ТСП, где можно расплатиться с помощью СБП. А уже сегодня их число выросло более чем в два раза - до 130 тысяч.

— В чем преимущества такого метода оплаты? Кому это нужно?

— Есть классический эквайринг с использованием POS-терминалов, которым вы пользуетесь, когда платите картой или Pay-сервисами. Эта технология является высоко маржинальной для банков и затратной для магазинов. Новая же технология оплаты позволяет, не создавая сложной инфраструктуры, существенно удешевить прием платежей, не потеряв качества и удобства для конечных клиентов. Кроме того, ставка за прием оплаты таким способом в разы ниже, чем комиссия за прием платежей по картам и иные способы безналичной оплаты. Так, классический эквайринг стоит больше 1%, а проведение платежей с помощью СБП – не больше 0,7%.

На мой взгляд, оплата через СБП по NFC может поменять ландшафт эквайринга. Не нужен будет терминал. Он же тоже стоит денег, его нужно обслуживать. А тут просто нужна наклеечка, она стоит 30-50 рублей. Вы как магазин ее наклеили, дальше работает технология.

Если проанализировать новости прошлого года, то можно увидеть, что весь торговый мир бился за снижение ставки по эквайрингу. Оплата с помощью СБП позволяет сделать это. Основной интересант внедрения таких платежей – это торгово-сервисные предприятия, которые благодаря нему могут сократить издержки и затраты на оборудование для приема оплаты.

— А зачем понадобилось создавать отдельное приложение для оплаты с помощью СБП?

— Можно обратить внимание на три причины. Первая заключается в том, что оплачивать товары и услуги по СБП можно с помощью мобильных банков, кредитных организаций, которые реализовали эту возможность. Однако, при появлении нового метода оплаты необходимо, чтобы персонал магазина мог на первых порах помогать покупателям, объяснить, как инициировать платеж. При наличии же множества различных банковских приложений, в каждом из которых имеется своя специфика клиентского интерфейса, это будет непросто. Созданное нами приложение СБПэй позволит упростить процесс обучения продавцов эффективному консультированию покупателей, потому что продавцам легче будет обучиться принимать оплату с помощью него, чем разбираться в интерфейсах приложений более двухсот банков.

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Во-вторых, сегодня люди имеют карты в разных банках, пользуются множеством различных банковских приложений. У всех нас разный пользовательский опыт. Мы решили сделать одно приложение с лучшими практиками пользовательского опыта. Так, в СБПэй функционал оплаты доступен с первого экрана. Благодаря удобному клиентскому пути пользователи могут заплатить за товары или услуги всего в несколько кликов. Таким образом, с СБПэй россияне получат еще один удобный способ совершать безналичные платежи, а бизнес – возможность упростить процесс вовлечения клиентов в сценарии оплаты покупок через СБП.

И наконец, к СБП сейчас подключено порядка 200 банков. Но у некоторых небольших банков нет ресурсов, чтобы сделать собственное эффективное приложение. А благодаря СБПэй их клиенты будут иметь возможность платить с помощью сервиса.

- Небольшим банкам, конечно, ваша помощь пригодится, они сэкономят. А вот Сберу или ВТБ — это зачем?

- Чем больше технологий, тем лучше, всегда та или иная программа найдет своих пользователей. Быстрые платежи есть, они существуют и развиваются. Есть различные Pay-сервисы. То, что мы делаем, это не вместо них, это возможность выбора наиболее актуального способа оплаты. Потребитель банковских услуг может пользоваться и одним, и другим.



— Уже есть банки, которые обеспечили доступ клиентов к СБПэй, имея свое мобильное приложение?

— На сегодняшний день это сделали «СКБ» и «Русский стандарт». У них есть и свои платежные приложения, но они увидели перспективу в нашем. В итоге, выигрывает, в первую очередь, конечно, пользователь.

— А банки насколько готовы перейти на работу с вашим приложением?

— Такая работа занимает точно не 2 дня. Я сам много лет работал на стороне банков и знаю, как это делается. Необходимо включить в свой портфель проект, выделить людей и так далее.

— В какие сроки?

— К апрелю 2022 года к приложению подключатся все банки-участники СБП. Мы сейчас помогаем банкам ускориться, завершить необходимые доработки, пройти сертификацию.