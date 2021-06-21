Отобрали деньги и работу: как технологии влияют на рынок труда

ИИ, автоматизация и технологии стали одной из главных причин неравенства доходов в США — такие выводы были сделаны в работе Национального бюро экономических исследований США [National Bureau of Economic Research, NBER], которая основывается на данных, полученных с 1980 по 2020 год, пишет The Forbes.

Согласно данным бюро, множество рабочих, которые занимались физическим трудом, были либо полностью заменены автоматизированной техникой, либо их заработная плата была сокращена, примерно, на 15%.

При этом, доходы «белых воротничков» продолжали стабильно расти.

«Реальный заработок человека без высшего образования сейчас на 15% ниже, чем в 1980 году», — говорится в работе.

Ранее один из докладов, представленных на Всемирном экономическом форуме [ВЭФ], гласил, что новое поколение интеллектуальных машин и достижения в области искусственного интеллекта и робототехники могут уничтожить значительную часть существующих рабочих мест, а именно 85 млн мест в 26 странах к 2025 году.

В потенциальной опасности находятся: секретари, аудиторы, административные менеджер и консультанты.

Так, согласно исследовательскому отчету Wells Fargo, роботы ликвидируют 200 000 рабочих мест в банковской отрасли в течение следующих 10 лет. И даже медсестер и программистов могут заменить высокотехнологичной машиной.

«Мы часто говорим об автопилоте и подобных вещах, но ИИ может даже программировать», — заявил создатель Twitter Джек Дорси в подкасте Yang Speaks.

Таким образом, эта тенденция может отрицательно сказаться на всех классах трудящихся, которые выполняют рутинные повторяющиеся действия.

«Работники, специализирующиеся на задачах, которые могут быть автоматизированы, сильнее будут ощущать снижение заработной платы», — отмечается в докладе.

В исследовании также отмечено, что подобная тенденция может изменить структуру экономики США, что потенциально может создать повышенный спрос в других отраслях и специальностях.

Рабочие места скорее «трансформируются», а не исчезают. Грубо говоря, если место сборщика автомобилей займет робот, то должна появится должность, которая предусматривает обслуживание и ремонт этого робота.

Таким образом, чтобы оставаться востребованным на рынке труда и уметь то, что не умеет машина, людям придется овладевать новыми навыками и постоянно проходить курсы повышения квалификации.

Так, особым спросом будут пользоваться аналитики данных, ученые, специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению, автоматизации процессов и информационной безопасности. По данным ВЭФ особенно будут необходимы такие человеческие навыки как критическое мышление, гибкость, способность решать проблемы и тяга к знаниям.

При этом роботизация некоторых профессий добралась и до России. Так, в 2015 году «Яндекс» объявила о создании специального информагентства, в котором материалы будут писаться специальными алгоритмами. В 2019 году внедрение искусственного интеллекта в Сбербанке привело к сокращению сотрудников, занимавшихся простыми решениями, в результате из банка ушли около 70% менеджеров среднего звена. Сейчас же активно идет развитие беспилотной отрасли, что говорит о скором появлении такси без водителя.

«Это действительно так происходит: искусственный интеллект, технологии, робототехника постепенно вытесняют человека с разных позиций. И это не просто случилось сейчас – на протяжении многих десятков лет происходила техническая революция, когда станки, машины, а затем и компьютерная техника замещали человека. Там, где вчера было занято 10 сотрудников, выполняющих одну работу, сейчас занята техника и один инженер или программист. Это нормальное следствие развития технологий, о котором много пишется и говорится уже не первый год», — говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По его словам, под ударом, в первую очередь, находятся профессии, связанные с выполнением повторяющихся функций – телефонисты, секретари, рабочий персонал, или неквалифицированные сотрудники. В ближайшем будущем также могут перестать быть нужными бухгалтеры, риелторы, нотариусы.

«По разным прогнозам, в ближайшие одно-два десятилетия порядка 10% рабочих мест может быть заменено робототехникой или специальными программами. Но при этом вырастет спрос на людской труд, связанный с обслуживанием такой техники, с обучением машин, с программированием и развитием ИИ. Будут востребованы специалисты, умеющие работать на стыке разных профессий, но в сочетании со знанием технологий – биоинженеры, агроинженеры, программисты узких специализаций. Вырастет спрос на творческие профессии, поскольку ИИ легко заменит человека во всем, связанным с техникой, но вряд ли сможет создавать новое, там, где нужен не только интеллект, но и полет мысли, прорыв», — предрекает Деев.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман отметил, что компании будут активно стремиться роботизировать производство, и это должно стимулировать людей получать новые навыки.

«Мы также видим появление новых рабочих специальностей и вымирание старых. Бурное развитие онлайн коммерции привело к возникновению большого спроса на курьеров. Статистика, в том числе и по России, показывает, что спрос на курьеров достаточно высок. Со стороны работодателя очевидно, что в сервис доставки вкладываться необходимо… С другой стороны, сейчас активно тестируют беспилотные автомобили, поэтому профессия водителя в скором времени может потерять свою актуальность. Сначала появился Uber, теперь мы находимся на новом уровне. В целом же работодателя можно понять — ему проще вкладывать средства в искусственный интеллект, который управляется программой, чем нанимать рабочих со всеми вытекающими и с сопутствующими рисками, в том числе несчастными случаями на производстве, страховками и прочими затратами»,— считает Шерман.