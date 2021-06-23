«Это было ожидаемо»: Instagram копирует функции TikTok

Сегодня российские пользователи Instagram наконец-то получили доступ к роликам Reels и возможность добавлять музыку в Stories, сообщили в пресс-релизе компании.

Reels— запущенный в прошлом году аналог развлекательных вирусных видеороликов, которые выкладывают в TikTok. Пользователи могут накладывать на них AR-эффекты [AR--дополненная реальность], музыку и менять фон.

«Reels можно публиковать в формате Stories или поста. Пользователи смогут выбирать, хотят они поделиться ими только со своими подписчиками или с более широкой аудиторией сообщества Instagram в разделе Reels. Эту вкладку можно найти, нажав на кнопку в центре навигационной панели», — говорится в пресс-релизе.

Возможность добавить любимый трек в Stories российские пользователи ожидали давно. Функция появилась в социальной сети еще в 2018 году, однако до России добралась только спустя три года.

Кроме этого, пользователи смогут отвечать на вопросы с помощью песен и добавить любимый трек в раздел «Хобби и интересы», а также закрепить его в шапке профиля – он будет проигрываться каждый раз, когда кто-то решит посетить страницу.

По словам руководителя проектов коммуникационной группы iMARS Игната Баранова, это долгожданная «фишка» как для блогеров, которые теперь могут работать с новым форматом, так и для музыкантов и брендов, которые могут создавать коллаборации друг с другом и данное нововведение предоставляет отличную возможность дополнительно «завируситься» и донести информацию до пользователя.

Ни для кого не секрет, что с помощью Reels Instagram пытается привлечь аудиторию TikTok. Однако получится ли у сервиса осуществить задуманное?

«Пусть даже этот формат и явный клон TikTok, но поскольку для многих продвижение в TikTok очень трудоемкая, сложная и неизвестная вещь, а Instagram - более внятная и изученная платформа, скорее всего, пользователи TikTok которые «пытались, но не вышло» уйдут изучать новый для России Reels, так и не поняв TikTok. Те же, кто стали популярны в TikTok вряд ли уйдут оттуда, ведь неизвестно получится ли повторить успех у Reels», — отметил Баранов.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев также уверен в том, что Reels — это явная попытка перетянуть на себя часть аудитории TikTok, поскольку именно такой формат стал причиной популярности платформы в мире.

«Появление новых возможностей и функций позволит увеличивать трафик для аккаунта в Instagram, а также нарастить популярность отдельного бренда и увеличить продажи, если аккаунт заведен коммерческой структурой», — считает эксперт.

По его словам, такое развитие социальной сети было ожидаемым. Различные стикеры, возможность размещать видео, подкреплять его хорошо подобранной музыкой и визуальными эффектами – это один из инструментов повышения вовлеченности аудитории. Что однозначно должно привести к росту числа пользователей, а значит, повлияет и на коммерческую составляющую Instagram.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман сомневается в том, что пользователи TikTok перейдут в Instagram.

«Площадки имеют разный функционал: если Instagram стал больше нацелен на полезный контент, где аудитория ценит длинные познавательные посты, а в историях все-таки больше «жизни» и анонсов постов, то TikTok пока ещё больше развлекательная площадка, где ценят юмор, креативную подачу и интересный визуал», — заключил эксперт.