Жал руку президенту, проводил похороны: чем знаменит робот Pepper

Производство робота Pepper продолжится — слухи о его прекращении являются фейком, сообщает Associated Press со ссылкой на компанию SoftBank.

«Эта часть бизнеса остается без изменений», — заявил представитель SoftBank Аи Китамура.

Pepper — это человекоподобный говорящий робот, который был впервые представлен публике семь лет назад. Ранее СМИ сообщили о том, что его производство было прекращено из-за нерентабельности и низкой популярности. В компании признали, что выпуск новых моделей временно приостановлен, но об «убийстве» Pepper речь не идет.

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При этом Китамура отметил, что у Pepper появилось множество фанатов по всему миру, и они «были бы опечалены», если бы робот пропал из оборота. Действительно, за свою недолгую историю Pepper успел поучаствовать во многих мероприятиях и попасть в заголовки прессы, сообщает портал The Next Web.

Например, в 2018 году робота взяли на работу в один из продовольственных магазинов Шотландии, но спустя неделю уволили.

«Фабио» — такой псевдоним выдали андроиду работодатели — нервировал и сбивал с толку покупателей.

«К сожалению, Фабио не показал себя так хорошо, как мы на то рассчитывали. Клиенты старались его избегать», — заявила владелица магазина Луиза Марджиотта.

В том же году Pepper посетил британский парламент, став первым свидетелем-нечеловеком, который принял участие в слушаниях. Впрочем, все вопросы и ответы были прописаны заранее, так как робот не имеет функции формулирования собственных оригинальных мыслей.

In a UK first, Pepper the robot faced the UK parliament's Education Select Committee on Tuesday to 'give evidence' about the use of technology in the classroom. Twitter — On Demand News (@ODN) October 17, 2018

В 2017 году Pepper стал буддистским монахом — в сети завирусилось видео, где робот выполняет похоронный обряд на выставке Life Ending Industry Expo в Токио. Предполагалось, что Pepper сможет помогать священникам в селах и деревнях, но с того времени не появилось нет никакой информации о том, что андроид действительно принимает участие в похоронах.

Meet Pepper - the Japanese robot trained to host low-priced Buddhist funerals. Twitter — BBC Business (@BBCBusiness) August 24, 2017

Шесть лет назад Pepper стал жертвой нападения — 60-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был арестован за то, что ударил робота из злости. Полиция сообщила, что поврежденный робот начал двигаться медленнее и «соображать» медленнее после атаки.

Злоумышленник отметил, что не желал роботу зла — он рассердился на продавца в магазине, а Pepper просто стоял рядом.

Кроме того, большое количество знаменитостей и даже первых лиц государства в разное время жали Pepper руку в качестве признания его «эмоционального интеллекта» — среди них, например, канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд.

На прошлой неделе стало известно о том, что Hyundai приобрел 80% акций производителя роботов Boston Dynamics. Сделка оценивается в $1,1 млрд.