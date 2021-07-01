Smart-уведомления и борьба с аддикцией: какие функции появились в iOS 15

Apple выпустила первую бета-версию новой iOS 15, представленную на конференции WWDC в начале прошлого месяца, пишет портал MacRumors.

iOS 15 обзавелась рядом новых функций, среди которых и улучшение работы FaceTime, и обновленный браузер Safari.

Так, пользователь сможет настраивать фокус камеры во время видеозвонка, регулировать звук, и выбрать, что он хочет слышать: голос или фоновые звуки. Теперь к звонкам FaceTime смогут подключиться и Android-пользователи — через браузер с помощью специальной ссылки-приглашения. Кроме того, была представлена SharePlay, которая позволит пользователям вместе играть в игры, смотреть кино или включать демонстрацию экрана во время звонка в FaceTime.

Safari получила новый дизайн. Адресная строка спустилась в нижнюю часть экрана, там же будет находится и новая панель вкладок, где открытые сайты можно сгруппировать. Кроме того, браузером теперь легче пользоваться одной рукой, например, перейти на другую вкладку можно будет с помощью одного свайпа.

Улучшили и конфиденциальность iPhone. Появилась функция «Защита конфиденциальности в Почте», которая не позволяет отправителю узнать, было ли его письмо открыто, и скрывает IP‑адреса пользователей.

Также появилась возможность посмотреть специальный отчет о том, как часто приложения используют разрешения, такие как доступ к камере, микрофону или местоположению.

Изменения коснулись и уведомлений — iOS 15 предлагает инструменты, которые помогают пользователям сосредоточиться на работе и меньше отвлекаться. Теперь в смартфоне есть новая функция Summary, которая автоматически выбирает самые важные из уведомлений и ставит их в начало списка. Также появился режим Focus, который позволяет фильтровать сообщения в зависимости от заданного пользователем режима. Например, в рабочее время Focus отдаёт приоритет коллегам, а перед сном — только самым важным людям.

Именно эти возможности iOS 15 помогут пользователю справиться с повышенной зависимостью от iPhone, пишет портал Gizmodo.

Если iOS 14 была визуальной переработкой предыдущей версии ОС, которая дала пользователям полный контроль над внешним видом интерфейса iPhone, то iOS 15 дает возможность изменить способ взаимодействия со смартфоном, уменьшая его влияние на жизнь человека.

Официальный запуск iOS 15 запланирован этой осенью. При этом Apple отказалась от своей политики навязывания обновлений ОС — пользователь сам решит, захочет ли он обновить систему или остаться с предыдущей версией. При этом важно отметить, что новая версия операционной системы совместима со всеми устройствами, которые работают под управлением iOS 14.