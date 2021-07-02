«Похоже на помойное ведро»: что не так с соцсетью соратников Трампа

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер запустил социальную сеть GETTR, сообщает портал Vice.

По факту, GETTR почти идентичен Twitter. Пользователи могут подписываться друг на друга, создавать свои посты, а также репостить публикации других пользователей. Интерфейс сервиса также напоминает социальную сеть Джека Дорси.

Interesting: #GETTR is attempting to overcome network effects/lock-in by positioning themselves as an "overlay network" on top of Twitter.



While not interoperable, it gives users the impression of high engagement (HT @JustinBrookman)Twitter — ashkan soltani (@ashk4n) July 1, 2021

Vice также сообщает, что некоторые пользователи GETTR смогли импортировать все свои посты, а также количество подписчиков из Twitter.

«Если вы используете то же имя пользователя, что и в Twitter, вы можете импортировать свой профиль из Twitter в GETTR», — сообщается на странице создания учетной записи.

Однако, в отличие от Twitter, соцсеть соратника Трампа работает не так гладко, как хотелось бы.

Исследователь безопасности Ашкан Солтани уже обнаружил несколько ошибок, нарушающих конфиденциальность пользователей GETTR.

Первая уязвимость позволяет любому человеку узнать список адресов электронной почты зарегистрированных пользователей. Вторая проблема заключается в том, что можно узнать список тех, кого заблокировал тот или иной пользователь.

«Это приложение похоже на помойное ведро, которое создавали в уборной Трампа», — так описал соцсеть Солтани.

При этом отмечается, что новая соцсеть наполнена откровенно жестокими, расистскими сообщениями, призывающими к расправе над афроамериканцами. Это может говорить о том, что GETTR стал своеобразной заменой социальной сети Parler. После президентских выборов в США, состоявшихся в начале ноября 2020 года, у Parler появились миллионы новых пользователей, которые призывали к насилию и революции.

В основном Parler стал пристанищем для людей с ультраконсервативными политическими взглядами, поддерживающих президента Дональда Трампа. Стоит отметить, что достоверно пока не ясно, имеет ли Трамп какое-либо отношение к GETTR, однако 45-й президент США уже давно пытается найти способ общаться со своими последователями в интернете, после того как крупнейшие социальные сети заблокировали его аккаунты.

Так, после блокировки команда Дональда Трампа запустила сайт From the Desk of Donald J. Trump, предназначенный для общения с аудиторией бывшего президента США. При этом экс-помощник Трампа Джейсон Миллер подчеркнул, что веб-страница создана лишь для того, чтобы поддерживать связь с прессой и общественностью. Спустя несколько месяцев после запуска стало известно, что сайт From the Desk of Donald J. Trump был навсегда удален из-за низкой посещаемости.

«Этот сайт был лишь вспомогательным средством для более широких мер, над которыми мы сейчас работаем», — поделился Миллер, не уточнив, о каких именно усилиях идет речь.