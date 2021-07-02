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Власти США злоупотребляют полномочиями для получения данных пользователей

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Правоохранительные органы США тайно запрашивают личные данные клиентов Microsoft тысячи раз в год

Вице-президент Microsoft по безопасности и доверию пользователей Том Берт заявил, что в последние несколько лет федеральные правоохранительные органы ежегодно направляли компании от 2400 до 3500 секретных запросов на предоставление конфиденциальных данных пользователей.

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В среднем, Microsoft получает от 7 до 10 обращений от властей США в день, рассказал Берт в ходе заседания юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, сообщает The Washington Post.

«Больше всего шокирует то, насколько обычными стали случаи, когда правоохранительные органы запрашивают переписку в электронной почте, текстовые сообщения или другие конфиденциальные данные американцев, хранящиеся в облаке», – заявил представитель Microsoft.

Дело получило огласку на фоне скандала, вызванного слежкой Министерства юстиции США за членами Конгресса и журналистами во время президентства Дональда Трампа.

Американский минюст также тайно запрашивал конфиденциальную информацию и у других представителей бигтеха – Apple, Google и Facebook.

«Эти требования, которые получила Microsoft. Всего лишь один поставщик облачных услуг. Умножьте эти числа на каждую технологическую компанию, которая хранит или обрабатывает данные, и вы получите представление о чрезмерном использовании правительством секретной слежки», – заявил он.

Руководство Microsoft призвало положить конец чрезмерному использованию секретных судебных приказов, заявив, что «прокуроры слишком часто используют технологии для злоупотребления основными свободами».

В качестве возможных решений компания называет отмену «бессрочной секретности» правительственных запросов, а также обязательное уведомление человека о факте запроса его данных после истечения срока действия приказа о секретности.

«Без реформы нарушения будут продолжаться, и они будут происходить тайно», — подчеркнул Берт.