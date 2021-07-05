Реверсивная зарядка и новый режим съемки: чего ждать от iPhone 13

Apple планирует улучшить беспроводную зарядку в iPhone 13, сообщает портал 9to5Mac со ссылкой на слова известного инсайдера Макса Вайнбаха в видеоролике канала EverythingApplePro, который специализируется на утечках информации о будущих продуктах Apple.

Так, стало известно, что в iPhone 13 может появиться более мощная зарядная катушка и увеличенные магниты, которые обеспечат более быструю беспроводную зарядку через MagSafe.

Кроме того, данная технология может быть использована для реверсивной зарядки — то есть iPhone 13 сможет заряжать другие устройства с поддержкой стандарта Qi, например, AirPods, беспроводным способом через заднюю панель.

Стоит отметить, что такую технологию ожидали еще в линейке смартфонов iPhone 11. Помимо прочего, заявка на iPhone 12, поданная в Федеральную комиссию по коммуникациям США, также намекала на скрытую возможность обратной беспроводной зарядки. Однако ни в одном, ни в другом устройстве эта технология так и не появилась. Не исключено, что с тех пор компания из Купертино доработала функцию реверсивной зарядки, и она действительно впервые появится в смартфоне тринадцатой модели.

Ранее в СМИ просочилась информация о том, что компания планирует полностью перейти на использование беспроводной зарядки MagSafe, из-за чего Apple потенциально может убрать из телефона все разъемы под проводную зарядку.

Также инсайдерам стало известно, что серия iPhone 13 будет поддерживать съемку видео в портретном режиме — раньше он был доступен только во время фотосъемки. Также пользователи смогут добавлять динамическое размытие заднего фона к уже отснятым видео и фото.

Ранее Вайнбах сообщал, что одной из новых функций «яблочного» гаджета может стать дисплей, который никогда не отключается, а частота его обновления наконец-то будет достигать 120 Гц.

Кроме того, Apple работает над возвращением сканера отпечатков пальцев Touch ID, однако на этот раз он будет скрыт под дисплеем телефона. Внешний вид гаджета при этом не поменяется, и дизайн останется почти таким же, как и у iPhone 12.

Выход iPhone 13 должен состояться в начале этой осени. Между тем, недавнее исследование показывает, что каждый пятый житель США готов отказаться от покупки следующего поколения iPhone из-за боязни числа «13» в названии.

«74% опрошенных считают, что следующий iPhone не должен называться iPhone 13», — показало исследование.

Порядка 38% респондентов высказались за то, чтобы новый смартфон от Apple назывался просто iPhone, а еще 16% опрошенных считают, что в названии лучше отразить год выпуска – iPhone 21.