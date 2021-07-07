Ждали апгрейд «железа»: как новая модель Nintendo Switch расстроила геймеров

8 октября 2021 года в продаже появится обновленная версия консоли Nintendo Switch — Nintendo Switch OLED с увеличенным экраном в 7 дюймов. Стоимость новинки составит $350, сообщает The Verge.

Switch является одной из самых продаваемых приставок мира — в ноябре 2020 года она опередила таких серьезных конкурентов, как PlayStation 5 и Xbox Series X/S, которые в том месяце только увидели свет. Слухи о том, что Nintendo может готовить более продвинутую версию Pro ходили уже давно. В начале 2021 года сообщалось, что компания выпустит модель с сенсорным OLED-дисплеем с поддержкой разрешения 4К — это могло бы стать реальностью из-за более мощного процессора Nvidia, который, по слухам, также должен был быть добавлен в консоль.

Но реальность оказалась более жестока.

Так, внутри Nintendo Switch OLED остался все тот же процессор, что и в оригинальной приставке. Не увеличился и объем оперативной памяти — эту информацию официально подтвердили в компании.

Помимо обновленного экрана, Nintendo Switch OLED получила увеличенную внутреннюю память (64 ГБ против 32 ГБ у обычной Switch), встроенную подставку для размещения гаджета на столе, новую док-станцию со встроенным ethernet-портом, а также улучшенный звук.

На этом все апгрейды в новой модели заканчиваются. Многие пользователи остались ожидаемо разочарованы анонсом.

«Люблю Switch, но в этот раз он мне не понравился», — пишет один из комментаторов в YouTube. «Это все прикольно, если у тебя нет Switch. Не вижу смысла покупать ее, если у тебя уже есть оригинальная приставка. Я рассчитывал на апгрейд «железа», — соглашается другой комментатор.

Зарубежные СМИ также скептически отнеслись к новинке. «Nintendo Switch OLED, вероятно, не та Switch Pro, на которую вы рассчитывали», так озаглавил свой материал портал Mashable. «Nintendo Switch OLED неплоха, но я все еще хочу Switch Pro для игры Zelda», соглашается The Next Web.

Зачем же Nintendo вообще выпустила приставку, покупка которой не имеет особого смысла даже для фанатов модели? По словам директора по стратегическим коммуникациям ESforce Holding Ярослава Мешалкина, стоит обратить внимание на то, что до вчерашнего анонса официальных заявлений о новой консоли Switch Pro с улучшенным железом, поддержкой 4K и DLSS от самой компании не было: инсайдами поделился Bloomberg, а отчёт агентства подхватили десятки других СМИ.

«Не исключено, что руководство Nintendo могло перенести срок релиза новой консоли в связи с утечкой информации, ведь они ни опровергли, ни подтвердили данные Bloomberg», — отметил Мешалкин в комментарии «Газете.Ru».

«В целом, анонсированная консоль может быть рассчитана на пользователей, у которых ещё не было Switch, а не на тех, кто планирует обновить свою старую модель», — считает эксперт.

По его мнению, обладателей старых версий консоли может привлечь OLED панель, благодаря использованию которой ожидается улучшенная автономность и качество изображения — особенно в светлой комнате или на солнце, поскольку пользователи прошлых моделей с LCD-экраном часто жаловались на плохую видимость при ярком освещении.

Мешалкин также выразил сомнение в том, что Nintendo игнорирует запросы своих пользователей об апгрейде «железа» — как полагает эксперт, компания пытается привлечь новых пользователей в то время, как готовит релиз более мощной консоли.

Стратегии компании могут нравиться или не нравиться пользователям, отталкивая часть покупателей, но всегда найдутся клиенты, которые готовы будут приобретать новую продукцию бренда, считает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

«Именно на них рассчитана новая модель Switch c 7-дюймовым OLED-дисплеем, анонсированная Nintendo. Разрешение гаджета – 720р и у него будут более тонкие рамки и лучший звук, нежели у предыдущих моделей. Еще среди заявленных преимуществ модели разработчики назвали 64 ГБ встроенной памяти, регулируемую настольную подставку, док-станцию с LAN-портом. Автономное время работы – 9 часов. Это довольно большие изменения, способные привлечь потенциальных покупателей, которые еще в начале лета ждали выхода гаджета. Не всем игрокам нужны те же функции, что и продвинутым пользователям, поэтому новый товар Nintendo найдет свою аудиторию», — заявил эксперт «Газете.Ru».

Аналитик «Фридом Финанс» Михаил Денисламов в беседе с «Газетой.Ru» назвал два фактора, которые могли повлиять на решение Nintendo выпустить именно такую версию устройства.

«Прежде всего, речь идет о глобальной нехватке комплектующих, в особенности – микрочипов. Эта проблема преследует обновленные приставки PlayStation и Xbox, при этом их производители, Sony и Microsoft, не справляются со спросом, а часть инвесторов обвиняет корпорации в недальновидности. В настоящее время найти эти гаджеты в США на прилавках магазинов можно лишь с большим трудом, что ограничивает потенциальную выручку компаний. Ход Nintendo позволит компании достичь планируемого объема производства гаджетов, так как дефицит чипов и других комплектующих окажет менее серьезное воздействие, чем в случае с производством PlayStation и Xbox», — считает Денисламов.

Вторым фактором эксперт назвал сохранение «моментума» в продажах.

«Продажи Nintendo Switch за финансовый год, который завершился в марте этого года, составили 28,8 млн единиц, превысив февральский прогноз менеджмента компании более чем на 2 млн. На текущий финансовый год компания заложила прогноз на уровне 25,5 млн экземпляров, но теперь он подлежит пересмотру, принимая во внимание ожидающийся старт продаж Nintendo Switch OLED 8 октября. Другими словами, игровые гаджеты компании пользуются повышенным спросом в настоящее время, и момент для выхода новой версии популярного устройства выбран достаточно удачным. Можем смело предположить, что Nintendo Switch OLED будет одним из самых желанных подарков в этой категории устройств на ближайший Новый год и Рождество», — заключил собеседник «Газеты.Ru».