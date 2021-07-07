Горячий источник дохода: как майнинг биткоина превратил озеро в «джакузи»

Вода в одном из озер группы Фингер в штате Нью-Йорк нагрелась до температуры джакузи, сообщает Business Insider. Местные жители обвиняют в этом электростанцию Greenidge, которая занимается майнингом биткоинов.

Сообщается, что на объекте действует 8 тыс. майнинг-ферм, которые добывают криптовалюту. Электростанция забирает воду из озера для охлаждения своих систем, а затем сливает подогретую воду обратно. По подсчетам Департамента охраны окружающей среды штата Нью‑Йорк, ежедневно Greenidge требуется 139 млн галлонов воды.

Температура воды, которая сливается обратно в озеро, может достигать 42 °C летом и 30 °C зимой.

Электростанция Greenidge была куплена компанией Atlas Holdings в 2014 году. Поначалу она использовалась исключительно в случае возникновения повышенного спроса на электроэнергию, но в 2019 году начала добычу биткоина в целях дополнительного заработка. Известно, что майнинг криптовалюты требует огромного количества энергии, что может негативным образом отражаться на окружающей среде. В прошлом месяце сенатор Элизабет Уоррен призвала ограничить добычу биткоина, чтобы предотвратить климатическую катастрофу.

Действительно ли майнинг может вызвать климатический кризис, если он способен подогреть целое озеро? Руководитель инвестиционного департамента ICB Аарон Хомский считает, что на состояние водоема повлиял не столько майнинг криптовалюты, сколько погодные условия.

«Важно опираться на факты и рассматривать влияние других факторов, которые могли повлиять на восприятие температуры прилегающего к электростанции озера. Например, той же температуры, которая в этом и в прошлом году в мае-июне превышала среднемесячные значения прошлых лет, что было характерно для многих регионов планеты», — рассказал Хомский «Газете.Ru».

Кроме того, согласно данным департаменту охраны окружающей среды Нью-Йорка, за последние четыре года компания не выходила за разрешенный лимит температуры сбрасываемой воды, отметил эксперт.

Руководитель научного проекта в области повышения энергоэффективности и снижения выбросов в атмосферу ANSELM Максим Канищев также считает, что беспокоиться из-за майнинга пока не стоит.

Дело в том, что майнинг криптовалют влияет на климат тремя основными способами: добыча ресурсов для производства микросхем, использование электроэнергии и нагрев самих микросхем — пояснил эксперт «Газете.Ru».

«Все эти факторы – управляемы, и по отдельности хорошо решаются. Есть технологии зеленой переработки металла, есть высокоэффективные и зеленые элекстростанции – атомные, например, и есть майнинговые фермы с замкнутым циклом охлаждения, который не вредит окружающей среде», — отметил Канищев.

«Бесконтрольный майнинг биткоинов, действительно, может нанести определенный вред планете, но он даже близко не подходит к тому, какие последствия приносит глобальное потепление или использование обычного пластика. Да, в процессе работы оборудование нагревается, но есть северные страны, где такая проблема не стоит – там есть собственное естественное охлаждение», — выразил мнение директор по маркетингу криптовалютной p2p-площадки Chatex Александр Хвойницкий в комментарии «Газете.Ru».

Кроме того, по словам эксперта, вряд ли такой процесс, как майнинг, останется в стороне от государственного регулирования. Если майнинг будет наносить вред окружающей среде, то в законодательство внесут штрафы для компаний. Тем более, что правила работы с криптовалютами уже ужесточаются в ведущих странах, например, в Китае, резюмировал Хвойницкий.