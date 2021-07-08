Полуфлагман: рассекречена информация о новом смартфоне Samsung

Инсайдеры в китайских регуляторах слили сведения о еще не анонсированном бюджетном смартфоне Samsung Galaxy S21 FE. Согласно информации, опубликованной на SamMobile, это подтверждает планы корейской компании выпустить устройство на рынок в ближайшее время, вопреки слухам о решении отложить релиз.

В документе отмечается, что новый гаджет будет поддерживать стандарт связи 5G, а также иметь слоты для двух SIM-карт. Он будет оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с высокой частотой обновления 120 Гц. При этом по размерам он меньше и тоньше своего предшественника Galaxy S20 FE. Емкость аккумулятора будет равна 4370 мАч. У устройства есть поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Согласно информации регулятора, в смартфоне будет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной.

Прошлые утечки говорили о том, что смартфон выйдет в двух версиях. Первая, предназначенная для США и Китая, будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 888, а вторая, для остальных стран, — на Exynos 2100 от Samsung.

По информации Android Headlines, Galaxy S21 FE выйдет в четырех цветах: сером, светло-зеленом, светло-фиолетовом и белом. Выхода модели в черном в этот раз не планируется. Если техническая начинка обещает практически ни в чем не уступать «старшему брату», то материалы корпуса у модели чуть более простые, чем у флагманского S21, благодаря чему устройство и будет дешевле.

Согласно раскрытым спецификациям, новый FE по характеристикам идет сразу за главным смартфоном. В прошлом публиковалась информация о том, что обновленный FE вряд ли выйдет в этом году из-за проблем с поставками чипов. Однако заявка Samsung к китайскому регулятору говорит о том, что устройство все-таки увидит свет в четвертом квартале 2021 года вместе с моделями Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3. В день релиза S21 FE станет новой бюджетной, более доступной версией полуфлагмана от Samsung.

При этом официальный анонс смартфона не ожидается на ближайшем мероприятии Galaxy Unpacked 11 августа именно из-за неуверенности в точной дате релиза.

Эксперты считают, что для новой модели будет проведено отдельное мероприятие, как в прошлом году.

За основу могут взять план, согласно которому проходили ивенты компании в 2020-м. Тогда Galaxy Note 20, Galaxy Tab S7 и Galaxy Watch 3 представили как раз в августе, а для Galaxy Z Fold 2 и Galaxy S20 FE организовали отдельные презентации в сентябре и октябре соответственно.

Предшественника нового гаджета в прошлом высоко оценили журналисты и пользователи. Так, технопортал CNET включил S20 FE в подборку лучших телефонов 2021 года. Смартфон похвалили за отличные технические характеристики и разумную цену. Владелец этого более доступного Samsung получает яркий экран, мощный процессор, качественную камеру и поддержку 5G. Стоимость гаджета составляет около 50 тыс. рублей.