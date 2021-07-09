«Деньги вперед»: Twitter будет соблюдать законы Индии, чтобы не потерять прибыль

Социальная сеть Twitter назначила ответственных за координацию с индийскими регуляторами и рассмотрение жалоб пользователей и готовится открыть свое официальное представительство на территории страны.

Об этом 8 июля заявил Высокому суду Дели представитель компании, сообщает Bloomberg.

Законодательные изменения были опубликованы правительством Индии в феврале 2021 года и вступили в силу 26 мая.

Они вводят новые требования к регулированию контента в соцсетях, а также обязывают компании реагировать на официальные запросы властей.

Помимо этого, соцсетям предписывается создать механизмы для рассмотрения жалоб и назначить ответственных за взаимодействие с правоохранительными органами.

По мнению официального Дели, IT-компании посягают на цифровой суверенитет страны.

В ответ цифровые гиганты заявляют, что новые правила нарушают права пользователей на неприкосновенность частной жизни.

Facebook, WhatsApp, Google и другие онлайн-платформы уже назначили встречи с индийскими властями и начали создавать отчеты о жалобах пользователей.

Twitter находился в жесткой конфронтации с Министерством юстиции и информационных технологий и до последнего воздерживался от каких-либо действий.

Но, как отметил глава ведомства Ашвини Вайшнау, «те, кто живет и работает в Индии, должны подчиняться законам страны».

Правительство также неоднократно заявляло о том, что может принять меры против Twitter в случае несоблюдения новых правил.

Потеря индийского цифрового рынка, насчитывающего миллиард пользователей, может обернуться для онлайн-платформ огромными финансовыми потерями, что объясняет их готовность взаимодействовать с местными властями.

Стремление Индии «приземлить» иностранный цифровой бизнес в домашней юрисдикции разделяют многие ведущие страны, обеспокоенные недобросовестным отношением глобальных технологических корпораций к местным нормам регулирования.

Закон, требующий от ИТ-гигантов открыть в стране официальные представительства в прошлом году был принят в Турции.

В России аналогичные требования начнут действовать с 1 января 2022 года.

Государства-члены ЕС также неоднократно указывали на трудности в регулировании онлайн-платформ, связанные с отсутствием их офисов.