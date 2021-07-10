Зумеры не хотят: когда подписки окончательно заменят личные устройства

К 2030 году большинство вещей и услуг будут предоставляться в аренду, а идея о владении чем-то устареет, пишет портал Gizmodo.

Об этом говорят многие исследования. Например, в 2016 году Всемирный экономический форум [ВЭФ] опубликовал видео с восьмью мировыми прогнозами к 2030 году.

В видеоролике отмечается, что в будущем люди не будут ничем владеть, а все желаемое будут брать в аренду.

В другом докладе ВЭФ говорится, что все, что сейчас считается продуктом, перейдет в разряд услуг.

Мир постепенно подходит к тому, что в аренду можно взять все что угодно, а сервисы подписки набирают обороты — многие функции устройств теперь предоставляются лишь по подписке.

Например, во второй половине 2021 года владельцы электрокаров Tesla могут приобрести подписку на функцию автопилота. Другие автопроизводители, например, General Motors, Volkswagen и Nissan, также предлагают водителям дополнительные функции с ежемесячной оплатой. Не говоря уж о самой услуги «подписки на автомобиль», которую предлагают сервисы каршеринга и к которой прибегают все больше автокомпаний.

Как отмечает Gizmodo, в скором времени система подписок будет применяться все чаще. И в конечном итоге человек не будет ничем владеть по-настоящему — все будет в руках крупных компаний, и пользователь будет лишь «одалживать» гаджеты и функции.

Почему так происходит? Дело в том, что для работы многих устройств требуются серверы, за которые компаниям приходится платить. Когда потребитель платит единоразово, это не помогает компании оплачивать работоспособность серверов — она попросту теряет деньги. Поэтому многие корпорации стали переходить на новую модель заработка, предоставляя востребованные функции за ежемесячный платеж.

По словам генерального директора ABBYY Россия Дмитрия Шушкина, подписочная модель действительно набирает популярность. Это уже не только образовательные курсы, музыка и сериалы. По подписке можно пользоваться автомобилем, заказывать кофе, играть в приставку, покупать продукты или готовые наборы с правильным питанием и даже арендовать дома и квартиры.

Шушкин отмечает, что подписка привлекательна и для бизнеса, и для пользователей.

«Бизнесу – например, разработчикам ПО, – подписка дает прогнозируемую выручку. Компания работает с текущими клиентами, которые приносят ей гарантированный доход в виде подписок, и одновременно привлекает новых заказчиков. Деньги от подписки производитель может инвестировать в производство, развитие технологий, маркетинг и другие задачи, а пользователь, будь то обычный человек или бизнес, превращает капитальные затраты в операционные. Это позволяет ему более гибко управлять своим бюджетом, при необходимости менять структуру расходов», — рассказывает Шушкин.

По его словам, компания может развивать сначала один проект, а потом переключиться на другой, для которого потребуются уже другие решения. Вдобавок к этому клиент может в любой момент отказаться от подписки на сервис, так что производители находятся в постоянной гонке за лояльность и симпатии потребителя, что положительно сказывается на качестве продуктов. Таким образом, в этой ситуации выигрывают и потребители и сами компании.

Президент HONOR в России, Турции и странах СНГ Тони Ран считает, что личные устройства никуда не денутся.

«Индустрия будет развиваться за счет 5G, ИИ и экосистемных решений. Уже сейчас многие компании, в том числе и мы, развивают свои экосистемы – это позволяет упростить жизнь конечного потребителя – предоставить более широкий функционал и раскрыть потенциал устройства. Могу сказать, что к 2030 году, скорее всего, в нашей отрасли будет возможность дать конечному потребителю больше свободы, в том числе возможность взять устройство в краткосрочную аренду для осознанного принятия решения о дальнейшей покупке и использовании», — рассказал Ран.

В пресс-службе «ВКонтакте» уверяют, что для пользователя действительно удобнее и выгоднее подписка, а не единоразовая покупка.

«Человеку больше не нужно владеть альбомом или песней — покупать и скачивать их отдельно, — потому что они только занимают место на телефоне или ноутбуке. Есть платформа, которая за небольшие деньги дает доступ к большому музыкальному каталогу, который всегда под рукой и постоянно пополняется. Доступ к такому сервису становится важнее и удобнее владения файлами — нет проблем с поиском треков и выбором, что послушать», — отмечает представитель пресс-службы.

Однако дело заключается не только в выгоде и удобстве.

Современные поколения людей больше ориентированы на получение опыта и эмоций, чем на владение чем-либо.

Кроме того, для некоторых владение вещами сопряжено с определенной ответственностью, которой многие хотели бы избежать.

«Тенденция к все меньшему стремлению потребителей покупать вещи, чтобы ими обладать, действительно есть. Она описана в нескольких экономических феноменах — таких как шеринговая экономика, модель по подписке и модель PAYG (Pay-As-You-Go). Причина глобально одна, и она психологична: это изменения в потребительском поведении, в запросе пользователей — для них действительно все менее важным становится физическое обладание вещью и все более — тот опыт и впечатление, которое дает взаимодействие с продуктом», — рассказала нейропсихолог и нейрокоуч, руководитель отдела медицинских консультаций BestDoctor Ольга Бакшутова.

По ее словам, ярко этот феномен проявляется в поколении «зумеров», которые становятся все более экономически активной категорией населения. При этом тренд еще сильнее будет актуален и для взрослеющего поколения Альфа.

«В целом модель владения чем бы то ни было — продуктом, контентом, вещью — по подписке дает потребителю возможность получать опыт обладания, но в то же время спасает от возможных проблем. Например, каршеринг удобнее своего автомобиля, потому что не нужно проходить ТО.

Так происходит и в других отраслях — люди все активнее переходят на съемное жилье взамен собственного, смартфоны покупаются в лизинг — и этот тренд будет только усиливаться, даже если в каких-то отраслях вновь возрастет интерес к «owning» в противовес «sharing», — рассказала Бакшутова.

Также, по ее словам, не стоит забывать, что в каком-то смысле мы не обладаем вещью, даже если купили ее. Это в основном касается технологий.

«Проще говоря: все мы в какой-то степени арендаторы софта. Смартфоны и другая техника, которую мы покупаем, на самом деле принадлежит бизнесу, который аппараты производит: потому что если он перестанет выпускать обновление для устройства и поддерживать ПО, гаджет станет абсолютно недоступным для использования. В этом смысле идея шеринга и подписки выглядит еще более логичной. Да, мы не полностью перешли на эту модель, да и есть социальные группы, которым критически важен момент обладания — однако переход происходит», — считает эксперт.