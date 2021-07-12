В WhatsApp появятся «одноразовые» сообщения, как в Instagram и Snapchat

В ближайшем будущем владельцы iPhone смогут отправлять в WhatsApp самоудаляющиеся сообщения, сообщает портал Engadget. Эта функция уже доступна в бета-версии мессенджера под номером 2.21.140.9. Ранее аналогичные возможности появились на ряде смартфонов Android, использующих бета-версию.

Функция получила название «View Once» [рус. «Посмотри раз»]. Она уже реализована, например, в Instagram и Snapchat. Если включить ее при отправке фото или видео, то медиаконтент исчезнет после того, как собеседник его откроет. Таким образом пользователь может обеспечить приватность своих личных сообщений и не думать о том, что его снимки или сообщения будут пересылаться третьим лицам.

View Once будет также работать в групповых чатах. Тогда контент, отправленный в переписке, может быть отсмотрен единожды каждым участником беседы.

Отправитель сможет узнать, кто именно просмотрел фото или видео, в разделе «Информация».

Однако в своем нынешнем виде эта функция несовершенна — так, собеседник может сделать скриншот экрана и сохранить контент до его удаления. Если Snapchat предупреждает пользователя, когда кто-либо делает скриншот его переписки, то WhatsApp не планирует вводить аналогичный механизм.

В начале июля также стало известно, что разработчики WhatsApp запустят новую функцию, которая позволит выбирать качество отправляемых видеороликов. Пользователь сможет выбрать три варианта при отправке видео: «Авто» (рекомендуется), «Лучшее качество» и «Экономия данных». Пока что функция готовится лишь для пользователей Android.

Также в скором времени пользователи популярного мессенджера смогут одновременно использовать одну учетную запись на нескольких устройствах.

Для того чтобы функция работала, устройства пользователя должны быть связаны, но главному из них не нужно оставаться в сети постоянно. В данном режиме можно пользоваться пятью гаджетами, прикрепленными к одному аккаунту. Благодаря этой функции WhatsApp наконец станет доступен на планшетах Apple iPad.

В мае текущего года в соцсетях распространился слух о «тайном обновлении» WhatsApp, которое ставит под угрозу пользовательскую приватность. Как оказалось, «опасная» функция, которая позволяет добавлять людей в группы без их ведома, была добавлена в мессенджер 2,5 года назад и является активной по умолчанию. Ее можно отключить вручную, чтобы избежать возможных злоупотреблений со стороны кибермошенников.