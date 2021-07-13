Apple изменит дизайн iPad mini

Apple полностью переработает внешний вид нового iPad mini шестого поколения, который может дебютировать этой осенью, говорят инсайдеры. Так, модель лишится привычной кнопки «Домой», а рамки будут гораздо тоньше, чем раньше. Как эволюционировал модельный ряд планшета — в материале «Газеты.Ru».

Apple работает над созданием нового iPad mini, который выйдет уже осенью 2021 года, пишет портал 9to5Mac.

Известный своими точными прогнозами касательно устройств Apple аналитик Марк Гурман сообщил, что iPad mini 6 будет похож на новейший iPad Air и будет оснащен мощным процессором.

По словам Гурмана, пользователей ждет самый большой редизайн за всю девятилетнюю историю iPad mini.

Согласно слухам, модель лишится кнопки «Домой», а рамки будут гораздо тоньше, чем раньше.

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Уменьшенная версия iPad появилась на свет в 2012 году, спустя два года после выхода оригинального планшета.

По сути с появлением iPad mini пользователи получили все возможности обычного iPad в более компактном корпусе.

iPad Mini был представлен в качестве ответа на вопрос, поднятый старшим вице-президентом по маркетингу корпорации Apple Филиппом Шиллером.

«Что еще мы можем сделать, чтобы помочь клиентам найти больше применений для iPad? Чтобы они могли его использовать в местах, которые они никогда не представляли, и так, как раньше не делали?» — таким вопросом задавался Шиллер.

Во время презентации версии mini главный маркетолог Apple заявил, что это не просто «сжатый» iPad, а совершенно новое устройство.

Оригинальный iPad Mini поддерживал iOS 6.0 и был оснащен чипом Apple A5. Его процессор представлял собой двухъядерный процессор ARM Cortex-A9, а «оперативка» составляла всего 512 МБ. Дисплей же огорчил многих пользователей, так как качество изображения не дотягивало до того, которое мог предоставить экран Retina, установленный в базовой версии iPad.

close 100% Ipad Mini Apple

Второй iPad Mini появился через год после первого. Mini второго поколения поставлялся с iOS 7 и был оснащен чипом A7.

Большим изменением стало то, что в новый Mini добавили дисплей Retina, которого не хватало его предшественнику. Новая версия также предлагала размер памяти в 128 ГБ, в то время как оригинал предоставлял всего 64 ГБ. Цена на устройство также увеличилась.

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2014 год подарил пользователям третью модель iPad mini. В нее впервые за историю линейки был встроен сканер отпечатков пальцев Touch ID, также устройство имело поддержку Apple Pay. Однако в остальном планшет не сильно изменился.

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iPad Mini 4 дебютировал в 2015 году, однако на презентации Apple упомянула о нем мимоходом. Все, что сказали о новом iPad Mini 4, было лишь то, что Apple взяла мощность и производительность iPad Air 2 и добавила их в мини-версию планшета.

«Невероятно мощный, но в то же время маленький и легкий», — отметили на презентации.

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Лишь спустя четыре года Apple обновила iPad mini. Последняя версия «яблочного» планшета вышла в 2019 году, получив более быстрый процессор A12 Bionic и поддержку Apple Pencil.