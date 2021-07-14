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Технологии

«Ненавижу свою работу»: в чем Маск признался на суде

Маск считает, что Tesla «погибла» бы без его руководства

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Илон Маск

Илон Маск

Jonathan Ernst/Reuters
Илон Маск сделал несколько громких заявлений во время судебного разбирательства по делу о приобретении Tesla компании SolarCity. Так, выяснилось, что глава Tesla никогда не хотел быть генеральным директором, его оскорбления в адрес сотрудников являются «честной обратной связью», а титул «Технокороля» позволил ему поднять продажи.

Илон Маск дал показания в суде по делу о покупке Tesla компании SolarCity в 2016 году, сообщает Business Insider.

Группа акционеров Tesla обвиняет Маска в попытке нажиться на сделке пятилетней давности. По их мнению, Маск оказал давление на совет директоров Tesla, чтобы они дали согласие на приобретение убыточной компании про производству солнечных батарей за $2,6 млрд, которая принадлежала его двоюродным братьям. Сам генеральный директор Tesla отрицает, что получил личную выгоду от покупки.

Во время ожесточенных споров со стороной обвинения Маск сделал несколько громких заявлений о себе и своих проектах.

Так, в ходе слушания выяснилось, что миллиардер «ненавидит» свою работу в Tesla.

Он сказал, что не хочет быть генеральным директором компании по производству электрокаров, но опасается, что без него компания просто «умрет».

«Я очень старался не быть генеральным директором Tesla, но я должен им быть, иначе Tesla, честно говоря, умрет. Я ненавижу быть начальником. Я — инженер», — признался Маск.

Стоит отметить, что Маск ранее уже допускал подобные высказывания. В 2018 году он утверждал, что слишком импульсивен и не соответствует всеобщему представлению о том, как должен выглядеть руководитель.

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Кроме того, на судебном заседании о продаже Solar Маск отметил, что мог бы работать в сфере финансов.

«Мне предлагали несколько высокооплачиваемых должностей на Уолл-стрит, но я отказался», — поделился Маск.

Сторона обвинения не обошла стороной недавнее решение главы Tesla объявить себя «Технокоролем» своей компании и даже поменять соответствующие документы, чтобы отразить в них новую должность. Однако Маск отметил, что таким образом он хотел привлечь внимание прессы к компании, которая не имеет бюджета на рекламу.

«Я думал, что это забавно. Кроме того, должность «Технокороля» повысила общие продажи электрокаров», — уточнил миллиардер.

Также адвокат истцов Энди Барон обвинил Маска в частых гневных припадках, результатом которых было безосновательное увольнение сотрудников.

«Это просто честная и откровенная обратная связь, которая может быть истолкована как издевка», — ответил на обвинение Маск.

Кроме того, во время суда Барон упрекнул Маска в несерьезной даче показаний, на что глава Tesla указал на историю преступной деятельности в юридической фирме, в которой раньше работал адвокат. Маск заявил, что Барон учился у преступников, а теперь и сам наставляет таких же правонарушителей.

«Я уверен, что ты плохой человек. Это и есть причина, по которой я вас не уважаю. Я уважаю суд, но не вас», — заключил Маск.

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