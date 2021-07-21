Раскладушки, часы и наушники. Чего ждать от летней презентации Samsung

Samsung официально объявил дату проведения летней презентации Unpacked — мероприятие пройдет 11 августа 2021 года в онлайн-режиме, сообщает портал The Verge.
Ожидается, что корейский вендор покажет новые модели смартфонов, наушники, а также смарт-часы.
Как сообщает портал, Samsung предлагает покупателям пройти регистрацию на сайте, чтобы получить возможность зарезервировать свой будущий флагман еще до официального анонса.
По данным инсайдеров, 11 августа компания покажет Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. На это намекает и официальное приглашение на презентацию, где можно увидеть контуры обоих устройств.
July 10, 2021
Galaxy Z Fold 3 может должны представить в трех цветах: белом, черном и зеленом. Ожидается, что смартфон будет поддерживать стилус S Pen и работать на «секретном» процессоре. Емкость памяти составит 256 ГБ, объем аккумулятора — 4275 мАч.
July 10, 2021
Galaxy Z Flip 3 могут выпустить в фиолетовом, черном, золотом и зеленом цветах. Предположительно, внешний экран вырастет в размерах, а основной дисплей сохранит ту же диагональ, как у второй генерации. Объем памяти устройства будет составлять 128 ГБ и 256 ГБ, а аккумулятор будет иметь емкость свыше 3300 мАч. Смартфон также будет поддерживать стилус S Pen.
При этом важно понимать, что из-за внедрения поддержки S Pen могут изменить и дисплей. На нынешних моделях Samsung используется ультратонкое стекло, будущие флагманы могут получить более прочный экран.
July 10, 2021
Еще раньше инсайдеры предполагали, что на летней презентации Samsung анонсирует новые часы Galaxy Watch Active 4 и Galaxy Watch 4 Classic.
Оба устройства будут работать на новой операционной системе One UI Watch, разработанной совместно с Google и анонсированной на Google I/O. Известно, что ОС получила новый пользовательский интерфейс. Теперь при установке приложения на телефон будет автоматически загружаться и на часы.
One UI Watch предлагает несколько новых функций. Меню настроек было переработано, и теперь оно больше похоже на меню телефона. Часовые пояса и заблокированные контакты со смартфона автоматически будут синхронизироваться с часами.
July 10, 2021
Не исключается и анонс новых наушников Galaxy Buds 2. По слухам, они будут иметь функцию активного шумоподавления. В аксессуаре улучшат качество звука, а сами наушники смогут подключаться к нескольким устройствам одновременно.