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Технологии

Нарушение зрения и эпилепсия: чем опасны OLED-экраны в смартфонах

Эксперт рассказал, что OLED-дисплеи могут вызывать головные боли и тошноту

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Если раньше OLED-дисплеи использовались только в дорогих моделях смартфонов, то теперь такой вид экранов можно встретить в устройствах самых разных ценовых диапазонов. Эта технология обладает рядом преимуществ, среди которых широкие углы обзора, высокая яркость и красочные, насыщенные цвета. Однако нередко встречаются пользователи, у которых при взаимодействии с подобными дисплеями сильно устают глаза. Почему это происходит, и какой вред здоровью может нанести OLED — в материале «Газеты.Ru».

OLED в каждый дом

В современных флагманских смартфонах и устройствах среднеценовой категории чаще всего производители устанавливают OLED-матрицы. Причины использования подобных дисплеев вместо иных матриц, например, IPS, много — более контрастная картинка, большая яркость, энергоэффективность. Также OLED-матрицы предлагают более глубокий черный цвет, что достигается благодаря органическим светодиодам. Неиспользуемые пиксели и те, которым необходимо отобразить черный цвет, отключаются. Это экономит расход аккумулятора и позволяет реализовать функцию Always on Display, благодаря которой пользователь может видеть важные уведомления и часы даже на выключенном экране.

IPS — технология, при которой жидкие кристаллы, используемые для передачи картинки, расположены параллельно панели. Под кристаллами есть слой, подсвечивающий их. Таким образом, подсветка освещает всю плоскость матрицы, в то время как в OLED каждый диод светится самостоятельно. IPS намного дешевле и долговечнее, но по многим вышеописанным качествам уступает OLED, чем и обусловлена популярность второго.

Первый смартфон Apple, в котором был установлен OLED-дисплей, был iPhone X 2017 года. Apple назвала экраны на базе этой технологии Super Retina и позже использовала их и в iPhone Xs, и в Xs Max. В iPhone 11 компания разделила смартфоны на обычные версии с IPS-дисплеями и Pro-версии, которые получили немного улучшенные характеристики и обновленные Super Retina XDR-матрицы. С 2020 года во всех моделях iPhone используются Super Retina XDR.

Все флагманы Samsung линейки Galaxy S и Note с самой первой модели оснащаются AMOLED-дисплеями, которые являются одной из разновидностей OLED. С недавних пор многие компании стали устанавливать разного рода OLED-матрицы в среднебюджетные смартфоны, как например, Samsung Galaxy A32, Redmi Note 10, Honor 30i или Realme 8.

Влияние на здоровье

Кроме плюсов, описанных выше, такие матрицы имеют и ряд минусов, среди которых выгорание и широтно-импульсная модуляция, или ШИМ.

Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) — это один из способов регулирования яркости OLED-дисплеев, который обычно считают одним из самых простых и экономичных, однако у него есть серьезный недостаток — мерцание, которое, как говорят многие пользователи, блогеры и обозреватели гаджетов, может вызвать сильное напряжение глаз и головные боли.

Офтальмолог Европейского медицинского центра Наталия Боша подтвердила «Газете.Ru», что при снижении уровня яркости OLED-дисплеев пользователем мерцание снижается. Из-за низкой частоты мерцания OLED-дисплея происходит множественное сокращение и расширение зрачков, что может вызывать усталость глаз, тошноту и головную боль. Высокие частоты при максимальной яркости экрана влияют на глаз не так сильно благодаря порогу слияния мерцания человеческого глаза — эта функция глаза позволяет воспринимать свет, мерцающий с достаточно высокой частотой, так, будто он горит постоянно.

«При более редком мерцании, что бывает при значительном снижении яркости экрана, а также близком расположении экрана к глазам, плохой освещенности в помещении, ну и слишком продолжительном непрерывном использовании телефона — может возникнуть головная боль, резь, усталость глаз и даже тошнота и нарушение сна», — заявила эксперт.

Медицинский аналитик BestDoctor Полина Козлова согласна с тем, что с помощью ШИМ можно получить достаточно большой диапазон яркости, но при этом при некоторых сценариях использования импульсы на OLED-экранах подаются с низкой частотой около 100 Гц, что несет в себе потенциальные риски для здоровья человека.

«Существует ГОСТ Р 54945-2012, в котором говорится о пороговом значении 300 Гц как «безвредном» для организма. Более редкое мерцание может вызывать как нарушения зрения, так и неврологические симптомы, вплоть до эпилепсии», — заявила Козлова.

Для того, чтобы уменьшить влияние ШИМ на глаза, существует технология, которую некоторые производители внедряют в смартфоны с OLED-матрицами — DC Dimming. Она позволяет уменьшить яркость экрана, снизив мощность подаваемого тока. Мерцание остается, особенно при яркости ниже 40%, но импульсы не будут такими активными. Впрочем, технология DC Dimming имеет и недостаток в виде искажения цветов. Из-за этого картинка становится более теплой, а цвета приобретают красноватый оттенок.

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