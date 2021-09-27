Apple готовит «совершенно новый» iPhone. Чего от него ждать

Известный аналитик Марк Гурман заявил о том, что следующий iPhone будет «совершенно другим». По его словам, свежая модель под номером 13 больше похожа на 12S — апгрейд модели 2020 года. А вот у iPhone 14 будут радикальные изменения — во всем. «Газета.Ru» собрала все известные отличия будущего смартфона Apple от прошлых моделей.

Новый вид

Apple работает над совершенно новым iPhone, который не будет похож на усовершенствование предыдущей, как случилось с iPhone 13. Об этом рассказал известный аналитик, журналист агентства Bloomberg Марк Гурман в новом выпуске рассылки Power On.

По его словам, американский техногигант готовит серьезные изменения в том числе из-за успешных проектов конкурентов — в том числе Samsung и Google. Южнокорейская компания активно выпускает смартфоны с гибкими дисплеями, и, как отмечает Гурман, Apple тоже уже работает над таким гаджетом.

Google же представила новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Обновленные гаджеты будут иметь собственный процессор компании — Tensor. В связи с этим аналитики считают, что линейка — будущий флагман и прямой конкурент Apple. Google решила конкурировать с топовыми моделями на рынке, и Apple заметила планы конкурента из Калифорнии, заявил эксперт.

«В случае с iPhone 14 появятся совершенно новые модели обычной и Pro-линейки, а также полностью переработанный дизайн», — заверил Гурман.

Журналист пояснил, что работы над этими смартфонами уже ведутся, поэтому тринадцатые «айфоны» оказались куда проще, чем ожидали некоторые поклонники.

Техноблогер Джон Проссер на основе данных инсайдеров рассказывал, что iPhone 14 лишится «челки» — вместо нее будет аккуратное отверстие под фронтальную камеру.

Также смартфон получит узнаваемый внешний вид — рамка и кнопки громкости будут оформлены в стиле iPhone 4, который вышел еще при Стиве Джобсе в 2010 году.

По информации блогера, камеры смартфона будут большего диаметра, но не будут «упакованы» в специальный блок и не будут выступать над корпусом.

В отчете инвесторов холдинговой компании JP Morgan Chase говорится, что при производстве Pro-линейки iPhone 14 будет использоваться не нержавеющая сталь, как обычно, а титан. Речь идет о металлических гранях смартфона. Ранее Apple не использовала титан в производстве смартфонов. Новый материал устойчивее к царапинам, коррозии, изгибу, но при этом легче стали.

Новый заряд

По слова Гурмана, стоит ожидать и важной вехи в истории Apple в связи с выбором зарядки. Он уверен, что компания не захочет идти на компромисс с Европейским союзом в вопросе единого порта для всех электронных устройств.

Главная причина — база владельцев гаджетов с Lightning слишком велика для такого резкого перехода. В настоящее в мире работает свыше одного миллиарда iPhone.

«Переход на Lightning десять лет назад был сложным, а база пользователей iPhone тогда была лишь малой частью того, что есть сегодня. И компания не хочет расстраивать клиентов, ведь таким образом будут выброшены за борт тысячи аксессуаров Lightning, которыми активно пользуются», — добавил журналист агентства.

Гурман считает, что вместо прямого ухода от Lightning, введенного еще в 2012 году, компания полностью откажется от проводной зарядки в новом iPhone и перейдет на беспроводную.

По его словам, такой уход от проводов можно будет подать как будущее смартфонов. Он также поможет выделиться на фоне конкурентов.

Подобный ход компания уже использовала с наушниками. С выходом iPhone 7 у смартфонов пропал штекер для проводных наушников, затем состоялся релиз беспроводной гарнитуры AirPods.

iPhone 13 — это iPhone 12S

Гурман также дал свою оценку вышедшему iPhone 13. По его словам, тринадцатая модель не будет интересна владельцам iPhone 12 — кардинальных доработок в смартфоне нет, проще подождать следующей генерации.

Аналитик выразил мнение, что приобретать последнюю версию смартфона можно только в случае серьезной скидки. Он посоветовал обратить внимание на новинку обладателям iPhone 11 и более ранних моделей.

По его словам, даже самый дорогой в линейке iPhone 13 Pro Max имеет только три заметных изменения по сравнению с предшественником: это частота кадров у дисплея, доработанная система камер и более емкий аккумулятор.

Журналист отметил, что на Android-смартфонах более высокая частота кадров была доступна уже много лет назад.

«iPad Pro от Apple популяризировал эту функцию почти четыре с половиной года назад. И мне не очень понятно, почему Apple потребовалось столько времени, чтобы ее реализовать [на смартфонах]», — заключил Гурман.