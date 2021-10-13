Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения
Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
Володин назвал число привитых от COVID-19 или переболевших... 17:07
В ДТП с двумя автобусами и грузовиком в Нижнем... 17:03
Семак назвал причину поражения «Зенита» от... 16:59
Шестнадцать человек погибли в Екатеринбурге от отравления... 16:55
В Белоруссии объяснили, кого будут наказывать... 16:51
Певцов высказался против предоставления российского гражданства Бритни... 16:46
Экс-глава РУСАДА считает, что WADA справедливо оправдало фигуристку... 16:44
Свищев о допинге: все, что запрещено в России, почему-то... 16:43
В Екатеринбурге сняли «ремейк» сериала «Игра... 16:36
Червиченко о Дзюбе: он занят самолюбованием 16:35
Технологии

Второй заход. Новые гаджеты Apple будут представлены в октябре

Что Apple покажет на презентации 18 октября

close
100%
Apple
Apple анонсировала следующую осеннюю презентацию. Ожидается, что на втором за сезон мероприятии будут представлены новые ноутбуки MacBook Pro, обновленный Mac mini в новом дизайне, а также беспроводные наушники AirPods третьего поколения. Подробнее об ожидаемых новинках — в материале «Газеты.Ru».

Стала известна дата октябрьского мероприятия в Apple Park, в ходе которого могут представить новые MacBook Pro, Mac mini и AirPods 3. Презентация пройдет в онлайн-формате 18 октября, за которой можно будет наблюдать на официальном сайте, в приложении Apple TV, а также на официальном YouTube-канале Apple.

Видеоанонс мероприятия опубликован на странице Twitter руководителя отдела маркетинга Apple Грега Джосвиака. Возможная «пасхалка» в ролике в виде пунктиров намекает на то, что дисплеи ожидаемых ноутбуков будут выполнены по технологии mini LED, которая уже представлена в последних моделях iPad Pro.

MacBook

close
100%
Apple

На протяжении последних месяцев в сети появлялась информация о том, что Apple готовится к выпуску новых 14- и 16-дюймовых ноутбуков MacBook Pro. Новые MacBook Pro станут последним шагом в переходе Apple от чипов Intel на мобильные процессоры собственного производства на базе Arm под названием M1X. Новый чип будет производительнее по сравнению с чипом M1, который дебютировал в прошлом году.

Журналист Bloomberg Марк Гурман недавно рассказывал о том, что процессор M1X получит десять ядер CPU (в M1 их было 8), а GPU — 16 или 32 ядра, в то время как в M1 их было семь или восемь в зависимости от гаджета.

Гурман также отметил, что представленный два года назад 16-дюймовый MacBook Pro с процессором Intel уже недоступен для покупки во многих магазинах Apple.

Информации о готовящихся к анонсу ноутбуков Apple мало.

На данный момент известно, что кроме обновленного чипа новые MacBook Pro могут получить mini LED-дисплеи, как iPad Pro M1.

Особенность этой технологии заключается в том, что формирующие панель светодиоды управляются группой, а не индивидуально, как в OLED-матрицах. Несмотря на то, что mini LED не может похвастаться таким же глубоким черным цветом, как в OLED, у этой технологии имеются свои преимущества по сравнению с классическими LCD и OLED-панелями. Среди них устойчивость к выгоранию, высокая контрастность и энергоэффективность, меньшие размеры и высокая яркость, которая может обеспечить просмотр и работу с HDR-контентом.

Также ожидается, что Apple вернет в MacBook любимые многими фанатами функции, такие как магнитную зарядку MagSafe, порт HDMI и слот для SD-карты.

Mac mini

close
100%
Depositphotos

Инсайдеры отмечают, что новый процессор M1X будет использоваться в обновленном Mac mini. Ожидается, что новый мини-компьютер Apple получит поддержку до 64 ГБ оперативной памяти и больше портов, чем у прошлогодней модели на процессоре Apple M1. Корпус могут оснастить двумя портами Thunderbolt / USB Type-C четвертого поколения и двумя портами «классического» USB Type- A, HDMI и Ethernet для проводного подключения к интернету. Эти изменения должны сделать новый Mac mini гораздо более подходящим для профессиональных пользователей, использующих разную периферию.

AirPods 3

close
100%
AirPods 3 (3d-модель)

AirPods 3 (3d-модель)

gizmochina.com

Наконец, Apple может анонсировать новые беспроводные наушники AirPods третьего поколения. Ожидается, что наушники будут выполнены в стиле AirPods Pro и с более короткими стержнями, чем у актуальных AirPods 2. Также они будут поддерживать функцию беспроводной зарядки. При этом новые наушники в целях экономии не получат отличительную функцию «Пространственное аудио», как у версии Pro.

Изначально Apple намеревалась представить AirPods 3 14 сентября на мероприятии California Streaming, но из-за задержек с поставками компания не успела выполнить планы в срок.

Скопировать ссылку
Картина дня
Вакцинированных россиян поставили на счетчик
В России запустили счетчик вакцинации от коронавируса
«Афганцы приезжали в Казань, смотрели и плакали — почему у нас не так?»
Как опыт Татарстана может помочь талибам* реформировать Афганистан
«Энергетический кризис в Европе может повториться»
Вице-премьер РФ Новак назвал иждивенческим подход Украины к газовому вопросу
Шестнадцать человек погибли в Екатеринбурге от отравления метанолом
В Подмосковье 20 детей попали в больницу с признаками отравления
В Нижнем Новгороде при столкновении автобуса и грузовика пострадали 15 человек
Голикова заявила о высоких показателях смертности от коронавируса в России
Новости
В ДТП с двумя автобусами и грузовиком в Нижнем Новгороде пострадали 18 человек
Семак назвал причину поражения «Зенита» от «Арсенала» в матче РПЛ
В Белоруссии объяснили, кого будут наказывать за экстремистские Telegram-каналы
Певцов высказался против предоставления российского гражданства Бритни Спирс
Экс-глава РУСАДА считает, что WADA справедливо оправдало фигуристку из США
Свищев о допинге: все, что запрещено в России, почему-то разрешено в Америке
В Екатеринбурге сняли «ремейк» сериала «Игра в кальмара»
Все новости
«Повышенная общественная опасность». Зачинщиков конфликта в метро Москвы задержали
Виновники конфликта на станции метро «Текстильщики» в Москве задержаны
Космическая палеонтология: зачем Lucy летит к Троянским астероидам
Американский зонд Lucy отправился к астероидам Юпитера
«Чтобы стать гражданином, я должен отречься от России»
«Это, конечно, дурдом»: как жители Латвии мирятся со статусом неграждан
Нерезиновые: как правильно готовить кальмаров
Почему кальмары не были популярны в СССР и как их готовят сегодня
«Серия убийств на почве межнациональной розни»
СК заканчивает расследование убийств, о которых перед смертью рассказал Тесак
Машины в базовых комплектациях чаще попадают в ДТП
Качественный свет автомобиля на треть снижает аварийность
Умер актер из фильма «Будулай, которого не ждут» Борис Ташкентский
«Санкции против олигархов и компаний энергетического сектора»
В Польше предложили ЕС разработать план из-за враждебной деятельности России
Убийства без мотива: как россияне попадают в ряды оккультистов
Адвокат рассказал, чем осложняется борьба с ритуальными убийствами в России
«Американцы не уйдут с Востока»
Леонид Слуцкий – о военных планах США в Ираке, Сирии и Персидском заливе после бегства из Афганистана
«Ограничить скорость до 25 километров в час»
МВД и Минтранс предложили изменения в ПДД для самокатов
«Я буду просить Путина продлить сниженную цену». Сербия намерена добиваться лучшей цены на газ
Президент Сербии Вучич недоволен предложенной «Газпромом» ценой на газ
За что вас забанит Facebook в России. Подробный список
Раскрыты высказывания, за которые Facebook блокирует публикации россиян

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+