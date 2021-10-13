Второй заход. Новые гаджеты Apple будут представлены в октябре

Apple анонсировала следующую осеннюю презентацию. Ожидается, что на втором за сезон мероприятии будут представлены новые ноутбуки MacBook Pro, обновленный Mac mini в новом дизайне, а также беспроводные наушники AirPods третьего поколения. Подробнее об ожидаемых новинках — в материале «Газеты.Ru».

Стала известна дата октябрьского мероприятия в Apple Park, в ходе которого могут представить новые MacBook Pro, Mac mini и AirPods 3. Презентация пройдет в онлайн-формате 18 октября, за которой можно будет наблюдать на официальном сайте, в приложении Apple TV, а также на официальном YouTube-канале Apple.

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl — Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021

Видеоанонс мероприятия опубликован на странице Twitter руководителя отдела маркетинга Apple Грега Джосвиака. Возможная «пасхалка» в ролике в виде пунктиров намекает на то, что дисплеи ожидаемых ноутбуков будут выполнены по технологии mini LED, которая уже представлена в последних моделях iPad Pro.

MacBook

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На протяжении последних месяцев в сети появлялась информация о том, что Apple готовится к выпуску новых 14- и 16-дюймовых ноутбуков MacBook Pro. Новые MacBook Pro станут последним шагом в переходе Apple от чипов Intel на мобильные процессоры собственного производства на базе Arm под названием M1X. Новый чип будет производительнее по сравнению с чипом M1, который дебютировал в прошлом году.

Журналист Bloomberg Марк Гурман недавно рассказывал о том, что процессор M1X получит десять ядер CPU (в M1 их было 8), а GPU — 16 или 32 ядра, в то время как в M1 их было семь или восемь в зависимости от гаджета.

Гурман также отметил, что представленный два года назад 16-дюймовый MacBook Pro с процессором Intel уже недоступен для покупки во многих магазинах Apple.

Информации о готовящихся к анонсу ноутбуков Apple мало.

На данный момент известно, что кроме обновленного чипа новые MacBook Pro могут получить mini LED-дисплеи, как iPad Pro M1.

Особенность этой технологии заключается в том, что формирующие панель светодиоды управляются группой, а не индивидуально, как в OLED-матрицах. Несмотря на то, что mini LED не может похвастаться таким же глубоким черным цветом, как в OLED, у этой технологии имеются свои преимущества по сравнению с классическими LCD и OLED-панелями. Среди них устойчивость к выгоранию, высокая контрастность и энергоэффективность, меньшие размеры и высокая яркость, которая может обеспечить просмотр и работу с HDR-контентом.

Также ожидается, что Apple вернет в MacBook любимые многими фанатами функции, такие как магнитную зарядку MagSafe, порт HDMI и слот для SD-карты.

Mac mini

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Инсайдеры отмечают, что новый процессор M1X будет использоваться в обновленном Mac mini. Ожидается, что новый мини-компьютер Apple получит поддержку до 64 ГБ оперативной памяти и больше портов, чем у прошлогодней модели на процессоре Apple M1. Корпус могут оснастить двумя портами Thunderbolt / USB Type-C четвертого поколения и двумя портами «классического» USB Type- A, HDMI и Ethernet для проводного подключения к интернету. Эти изменения должны сделать новый Mac mini гораздо более подходящим для профессиональных пользователей, использующих разную периферию.

AirPods 3

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Наконец, Apple может анонсировать новые беспроводные наушники AirPods третьего поколения. Ожидается, что наушники будут выполнены в стиле AirPods Pro и с более короткими стержнями, чем у актуальных AirPods 2. Также они будут поддерживать функцию беспроводной зарядки. При этом новые наушники в целях экономии не получат отличительную функцию «Пространственное аудио», как у версии Pro.

Изначально Apple намеревалась представить AirPods 3 14 сентября на мероприятии California Streaming, но из-за задержек с поставками компания не успела выполнить планы в срок.