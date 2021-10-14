Facebook включил Protect: кого затронут новые правила

Facebook объявил о расширении программы защиты от дезинформации Protect на другие страны мира. Это означает, что россиянам нужно согласиться с правилами использования в течение 15 дней, несогласным же пользователям закроют доступ к их аккаунту до тех пор, пока не будут приняты новые правила. Что такое Facebook Protect и в чем схожесть новых требований с майскими правилами WhatsApp — в материале «Газеты.Ru».

Защита от Facebook

Российские пользователи социальной сети Facebook начали получать уведомления, в которых их просят принять условия программы Protect в течение 15 дней. В противном случае вход в аккаунт будет заблокирован до тех пор, пока пользователи не согласятся с новыми правилами. Ранее эта программа распространялась только на пользователей США.

Программа Facebook Protect, которую запустили в 2019 году в преддверии выборов президента США, используется для защиты от дезинформации. Для обеспечения информационной безопасности алгоритмы Facebook в режиме реального времени отслеживают и пресекают публикацию и распространение фейковой информации, реже показывая аккаунты компаний, организаций и пользователей, которые публикуют недостоверные данные.

Protect также определяет резкие выражения в сторону пользователей, блокируя их.

Принцип работы Protect основан на двухфакторной аутентификации — при входе от пользователя кроме ввод логина и пароля потребуется подтверждающий дополнительный пароль в виде SMS-сообщения или подтверждения с прикрепленной к аккаунту почты. Также система отслеживает потенциальные угрозы взлома аккаунта в режиме реального времени.

Компания пока не оглашала список пользователей, которых это затронет, но если Facebook будет использовать те же критерии, что и в США, то новые правила станут обязательными для политических и партийных деятелей, сотрудников избирательных кампаний и всех пользователей с верифицированной страницей, которые так или иначе связаны с выборами. Facebook Protect также коснется медиа и СМИ — компания будет помечать аккаунты, которые ведутся или контролируются государством.

Администрация Facebook приняла решение распространить Protect по всему миру, в том числе и в России. При этом компания Facebook не объясняла, по какому принципу происходит расширение программы.

Нестыковка

Несмотря на то, что пользователи получили уведомление, в котором говорится о необходимости принять условия, чтобы предотвратить блокировку аккаунта, на официальной странице программы прописано, что это добровольная программа.

«Это добровольная программа для кандидатов, их кампаний и должностных лиц, которая обеспечивает дополнительную безопасность их учетных записей и страниц», говорится на сайте Facebook.

Однако по факту программа Protect — это не дополнительная мера безопасности, как утверждает сама компания, а требование со стороны Facebook по принятию условий пользования, без которых доступ к аккаунту будет невозможен.

Ранее мессенджер WhatsApp, также принадлежащий компании Цукерберга, обновил пользовательское соглашение, в котором говорилось о необходимости делиться с Facebook пользовательскими данными. Изначально принять новые правила следовало до 8 февраля 2021 года. Вскоре после этого Facebook получила массу критики со стороны пользователей и столкнулась с переходом клиентов в другие сервисы. Facebook назначила новый крайний срок принятия новых правил до 15 мая 2021 года, а также отметила, что несогласным пользователям будут недоступны основные функции мессенджера или же их аккаунты вовсе будут удалены.

Попытка Facebook заставить пользователей принять новые правила провалилась из-за того, что лидеры многих стран высказались против решения Facebook. Вскоре WhatsApp объявил, что не будет ограничивать доступ и функционал мессенджера для пользователей, если они не примут новую политику конфиденциальности.

«В случае с WhatsApp, на Facebook все ополчились из-за того, что необходимо было согласиться с тем, что социальная сеть будет иметь доступ к информации аккаунта, причем довольно в жесткой форме «согласись с тем, что твои данные теперь будет обрабатывать Facebook, или мы тебя заблокируем». Но после скандалов ограничения все-таки были смягчены», — рассказала партнер агентства по управлению репутацией и аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова.

Она отметила, что в случае с программой Protect обратная ситуация. Аккаунт хотят защитить от доступа третьих лиц, несмотря на установленные жесткие рамки.

«Нужно признать, что Facebook значительно теряет очки в доверии своих пользователей. Но необходимо также понимать, что на Facebook тоже оказывается давление со стороны государственных структур после ситуации с выборами Трампа, то есть это не сама команда Facebook мечтала о том, чтобы ставить такие жесткие ультиматумы своим пользователям, рискуя лишиться части своей аудитории.

Тем не менее пока непонятно, будут ли действительно блокировать аккаунты или нет.

Скорее всего, все-таки будут, и при несогласии с новыми правилами у пользователя будет появляться заглушка с просьбой принять новые правила и включить двухфакторную аутентификацию, чтобы продолжить пользоваться сервисом», — считает Соколова.

В беседе с «Газетой.Ru» руководитель проектов iMARS Digital Владимир Табуров рассказал, что Facebook не выгодно отказываться от большого количества пользователей и блокировать их за непринятие обновленного пользовательского соглашения.

«Проще ввести алгоритмы, которые будут отслеживать и фильтровать фейковую информацию. Facebook — очень крупная рекламная площадка, если заблокировать много пользователей, то наверняка за этим последует уход рекламодателей. В первую очередь, они думают о бизнесе. Подтверждением тому являются рекламные объявления, которые мы видим в российском сегменте: много мошенников, выдавая себя за лотереи, банки или органы государственной власти, пытаются похитить деньги путем обмана. Такие рекламные предложения до сих пор встречаются в ленте, и они проходят модерацию», — считает Табуров.

Эксперт считает, что после повсеместного внедрения Facebook Protect для широкого российского пользователя ничего не изменится.

Табуров также отметил, что алгоритм, по которому программа верифицирует информацию и относит ее к категории достоверной, до конца непонятен. Таким образом, Facebook может отнести к непроверенной любую публикацию, что может привести к формированию односторонней информационной картины в лентах некоторых пользователей.