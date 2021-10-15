Неделя новинок: что готовят Apple, Google и Xiaomi

На следующей неделе ожидается ряд презентаций от крупнейших производителей, которые покажут свои главные новинки уходящего года. Ноутбуки с современными экранами от Apple, обновленные Pixel с чипом от Google и доступные Xiaomi с рекордной скоростью зарядки — подробнее об ожидаемых новинках в материале «Газеты.Ru».

Apple объявила, что 18 октября проведет еще одну осеннюю презентацию, на которой должны представить новые ноутбуки MacBook Pro, обновленный Mac mini, а также беспроводные наушники AirPods третьего поколения.

Согласно последним утечкам, Apple представит две версии MacBook Pro с 14- и 16-дюймовым дисплеями с новыми чипсетами M1X, которые станут последним шагом в переходе Apple от чипов Intel на мобильные процессоры собственного производства.

Новые ноутбуки компании должны получить дисплеи, изготовленные по технологии mini LED, как iPad Pro M1.

Известно, что процессор M1X имеет десять ядер CPU и 16 или 32 графических ядра. В прошлом M1 их было семь или восемь в зависимости от гаджета.

Источники также указывают, что в ходе презентации 18 октября Apple также представит обновленную версию Mac mini с чипом M1X.

Mac mini должен получить до 64 ГБ оперативной памяти и больше портов, чем у прошлогодней модели на процессоре Apple M1.

Корпус будет оснащен двумя портами Thunderbolt / USB Type-C четвертого поколения, а также двумя портами USB Type-A, HDMI и Ethernet для проводного подключения к интернету.

Последней ожидаемой новинкой Apple должны стать беспроводные наушники AirPods 3, которые будут выполнены в стиле AirPods Pro с более укороченными «ножками».

Известно, что наушники получат поддержку беспроводной зарядки, но функции «Пространственное аудио», как у версии Pro, ожидать не стоит.

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl — Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021

Google Pixel 6

Американская компания Google 19 октября проведет онлайн-мероприятие, посвященное Pixel 6 и 6 Pro, а также первому чипу собственной разработки Google Tensor. Примечательно, что Google показала и рассказала о собственных смартфонах и чипе еще в августе, однако полноценной презентации так и не было.

Согласно последней информации, Pixel 6 получит 6,4-дюймовую AMOLED-матрицу с разрешением FHD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, в то время как Pixel 6 Pro будет оснащаться 6,71-дюймовым POLED LTPO экраном с изогнутыми краями, разрешением QHD+ и адаптивной частотой от 10 до 120 Гц. Pixel 6 и 6 Pro будут оснащены подэкранными сканерами отпечатка пальцев.

Оба смартфона получат идентичную 50-мегапиксельную камера Samsung GN1, которая, по словам Google, улавливает на 150% больше света, чем камера Pixel 5, а также «ультраширик» на 12 МП. Также известно, что Pro-версия будет оснащена третьей 48-мегапиксельной камерой с телеобъективом, обеспечивающим 4-кратный оптический зум и 20х цифровой. Фронтальный модуль в Pixel 6 получит 8 МП, а в 6 Pro — 12 МП.

Оба смартфона будут построены на базе восьмиядерного чипа Google Tensor, который позволит переводить сообщения и видео без подключения к сети и обеспечит на 80% более высокую производительность в сравнении с Pixel 5.

Новые Pixel также получат фирменные чип обработки изображения и чип безопасности Titan M2. Известно, что Pixel 6 получит 8 ГБ оперативной памяти, в то время как Pixel 6 Pro — 12 ГБ.

Оба смартфона будут иметь защиту от пыли и влаги по стандарту IP68, стереодинамики, аккумуляторы на 4614 и 5000 мАч в Pixel 6 и 6 Pro с поддержкой быстрой зарядки до 30 Вт.

Смартфоны серии Pixel 6 будут работать с Android 12 «на борту» с поддержкой обновления ОС вплоть до Android 16. Продажи в России не ожидаются.

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Xiaomi

Китайская компания Xiaomi проведет 19 октября презентацию серии Xiaomi 11T на российском рынке. «Новинки» были представлены для европейского рынка в начале сентября и уже доступны для покупки.

Презентация Xiaomi 11T состоится под слоганом «Киномагия» — компания заявляет, что камеры новинок имеют кинематографические возможности. Вряд ли это соответствует действительности, ведь основной 108-мегапиксельный модуль на был представлен в Xiaomi Mi Note 10 еще 6 ноября 2019 года.

Несмотря на это, смартфонам есть, чем удивить: Xiaomi 11 T Pro получил быструю зарядку мощностью 120 Вт, благодаря которой аккумулятор на 5000 мАч восполняется от 0 до 100% всего за 17 минут.

Xiaomi 11T и 11T Pro имеют идентичные AMOLED дисплеи на 6,67 дюймов с разрешением Full HD+. Частота обновления изображения — 120 Гц, а частота обновления сенсорного слоя — 480 Гц. Экраны защищены закаленным стеклом Gorilla Glass Victus последнего поколения.

Смартфоны серии 11T получили стереодинамики, но в модели 11T Pro динамики откалиброваны компанией Harman Kardon и поддерживают Dolby Vision и Dolby Atmos.

Xiaomi 11T получил основную камеру на 64 МП, в то время как Pro – 108 МП. 8 МП сверхширокоугольная, 5 МП теле-макро и 16 МП фронтальная камеры в смартфонах идентичны.

Главное отличие смартфонов – чип, на котором они работают. Xiaomi 11T построен на базе MediaTek Dimensity 1200 Ultra и имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ постоянной памяти. Xiaomi 11T Pro получил чип Qualcomm Snapdragon 888 а также 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ ПЗУ.

Цены в России пока остаются неизвестны, но в Европе гаджеты предлагаются по цене от 499 евро (около 41 тыс. руб.) и 649 евро (около 54 тыс. руб.) за 11T и 11T Pro соответственно.

Realme

Realme представит 19 октября смартфон GT Neo 2T, который получит чип MediaTek Dimensity 1200 AI.

Инсайдеры отмечают, что Realme GT Neo 2T будет оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев.

Смартфон получит камеры на 64, 8 и 2 МП. Фронтальная камера будет представлена модулем на 16 МП.

Известно также, что GT Neo 2T получит поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт. По словам представителей компании, пользователи смогут зарядить устройство до 100% за 35 минут.

Realme GT Neo 2T будет работать на базе Dimensity 1200 AI, который по сравнению с обычным Dimensity 1200 получил множества улучшений в области работы ИИ, улучшенную обработку изображений, ночного режима, стабилизации, а также более быструю обработку.

Из интересных особенностей смартфона также выделяют разъем mini Jack 3.5 мм для подключения наушников.

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Samsung

Южнокорейская компания Samsung анонсировала мероприятие Galaxy Unpacked Part 2, которое пройдет 20 октября в 17.00 по московскому времени.

Компания не объявила, чему посвятит событие, но при этом уточнила, что расскажет, как Samsung «открывает новые возможности для самовыражения с помощью технологий», что, скорее всего, отсылает к тому, что вендор представит уже известный Galaxy Z Flip3 в новых цветах или новые аксессуары.

Samsung может представить релизную версию собственной оболочки OneUI 4, которая станет доступна для многих смартфонов компании вместе с обновлением до Android 12, а также ее получат будущие смартфоны линейки Galaxy.

Неизвестно, представит ли компания Galaxy S21 FE на мероприятии Galaxy Unpacked Part 2, потому что в последних утечках утверждалось, что релиз бюджетной версии Samsung Galaxy S21 состоится только в конце декабря или в январе 2022 года, а некоторые источники и вовсе отмечают, что Samsung не планирует выпускать гаджет на рынок из-за дефицита чипов.