За что вас забанит Facebook в России. Подробный список

Соцсеть Facebook в очередной раз вызвала споры в рунете, когда заблокировала публикацию — на этот раз за слово «хохлома». Вероятно ее приняли за одну из форм слова «хохлы», пренебрежительного наименования украинцев. «Газета.Ru» разобралась, за что же Facebook действительно блокирует, и вспомнила комичные случаи, связанные с запрещенным списком.

Что не надо писать

Facebook не скрывает слов, за которые готова блокировать посты. Компания ведет специальный ресурс, на котором перечислены все правила соцсети для пользователей. В том числе в нем подробно указаны враждебные высказывания.

К ним относят комментарии о расовой или этнической принадлежности, национальности, инвалидности, вероисповедания, касте, сексуальной ориентации, поле, гендерной идентичности.

Враждебность характеризуют как агрессивные или унижающие человеческое достоинство высказывания, вредные стереотипы, утверждения о неполноценности, высказывания с презрением, отвращением или неприятием, а также ругательства и призывы к сегрегации.

Пользователям запрещено размещать контент, в котором есть сравнения людей или группы людей с насекомыми, животными, которые в культуре считаются низшими существами, грязью, бактериями, болезнями и экскрементами. Также нельзя называть людей «недолюдьми» и «людьми второго сорта».

Высмеивание концепции преступлений на почве ненависти, случаев или жертв таких преступлений, даже если на изображении не фигурируют реальные люди, также находится под запретом.

В отношении чернокожих людей запрещены сравнения: с обезьянами или обезьяноподобными существами, с сельскохозяйственным инвентарем, а также карикатуры с «черным лицом», созданном с помощью грима.

В отношении евреев запрещено сравнение с крысами и утверждения о том, что они управляют миром или контролируют главные институты общества, такие как СМИ, экономика и правительство.

В отношении мусульман запрещено сравнение со свиньями и упоминание сексуальных отношений с козами или свиньями. В отношении мексиканцев запрещено сравнение с червеобразными существами.

В Facebook также прописан запрет на сравнение женщин с предметами домашнего обихода или их упоминание в качестве имущества или «объектов», а упоминание трансгендерных людей невозможно в среднем роде.

Утверждения о неполноценности человека тоже могут стать поводом для блокировки. «Грязный», «немытый», «вонючий», «страшный», «уродливый» , «тупой», «кретин», «идиот», «неграмотный», «неуч» — даже одного из этих слов достаточно модератору для решения против автора.

Уничижительные высказывания, такие как «шлюха», «шалава», «извращенец» тоже приведут к бану. Пользователей призывают не писать посты с негативом про определенного человека. Среди примеров подобных враждебных высказываний: «Терпеть не могу Х», «Мне наплевать на X», «Меня тошнит от X».

Под запретом и «фразы, содержащие призыв вступить в половую связь или контактировать с гениталиями или анусом, фекалиями или мочой».

Театр абсурда

Когда перечень запретов так велик, то модераторы или алгоритмы могут ошибочно принять контент за запрещенный, даже когда это совсем не так. Свежий пример — «хохлома». Пользователи Facebook неоднократно сообщали о блокировках за использование слова «хохлы», даже при цитировании литературных текстов.

Пост российского писателя, популяризатора космонавтики Виталия Егорова содержал слово «хохлома» и был посвящен ракетам «Роскосмоса», украшенным этим национальным узором. «Facebook ее ненавидит. Так и пишет — «ненависть»!» — указал он. Судя по скриншотам, соцсеть действительно посчитала, что «хохлома» — слово, провоцирующее ненависть и нетерпимость.

Высока вероятность, что это ошибка из-за похожести слов, а весь процесс автоматизирован и проходит без участия человека. Это подтверждает и то, что вскоре после извинения Facebook и восстановления поста, Егорову заблокировали уже комментарий, в котором он снова упомянул «хохлому».

«Спасибо, Facebook, теперь я уверен, что человечеству не грозит восстание машин, если даже у такого гиганта управление доверено такому искусственному... даже не знаю как назвать, на интеллект это не тянет», — констатировал Егоров.

В соцсети уверяют, что проверяют и изучают контексты публикаций прежде чем принимают решение о блокировке. Однако автор Telegram-канала «Планерка» уверен, что в его случае соцсеть лишь увидела предложение и решила, что оно заслуживает бана.

Пост сделал экс-главред газеты «Ревдинский рабочий» Евгений Зиновьев, назначенный главным редактором «Планерки» 29 сентября. «Вот и мы попали под раздачу. Facebook настолько умен и серьезен, что запрещает нам ерничать по поводу бредовых заголовков», — отметил он.

В посте высмеивался заголовок украинского издания, которое из-за игры слов будто высказалось о насилии в отношении евреев: «Победить зло невозможно, но мы не должны опускать руки: мэр Днепра о годовщине расстрела евреев».

Аккаунт в Facebook «Планерка. Журналистика и СМИ» прокомментировал статью фразой «Стрелять в евреев мы не бросим», за что и был заблокирован. Ограничение правда незначительное — запрет на публикации в течение 24 часов.

Правозащитница, журналистка RT Мария Баронова в марте рассказала, что Facebook заблокировал ее на 30 дней за комментарий к посту. В нем лишь был ответ на слова другой пользовательницы. «Вы не националистка. Вы нацистка», — написала Баронова.

Публицист Егор Холмогоров получил бан на месяц за ссылку, которую иллюстрировало фото с президентом России Владимиром Путиным.

Он крайне эмоционально отреагировал на эту блокировку в Facebook. Публицист возмутился тем, как часто они стали происходить в социальной сети и насколько они, по его мнению, не соответствуют правилам соцсети.

«Укрофейсбук забанил меня на 30 суток за это. Фактически за фото Путина на фоне флага Новороссии в чужой публикации. Никакой Роскомнадзор за мои права, в отличие от своего права на цензуру, бодаться, конечно не будет», — разгневанно заметил Холмогоров.

Редактор «Таких дел» Артем Беседин описал случай, когда Facebook спустя несколько лет удалил его фото. Соцсеть смутило изображение Микки Мауса, который собственными руками давит область глаз, а вокруг них будто идет кровь.

Из-за этой картинки Беседина посчитали человеком, склонным к самовредительству и предложили обратиться за помощью. «До чего же фейсбук тупой», — резюмировал журналист.

Еще в октябре 2019 года Telegram-канал «Горе-море» сообщил, как у них заблокировали пост с ссылкой на статью про людей, которые регулярно сталкиваются с травлей из-за лишнего веса. Статью иллюстрировала обнаженная женщина с оголенной грудью.

Соцсеть посчитала, что публикация нарушает нормы платформы, так как «часть аудитории негативно реагирует на изображения обнаженного тела». «Напоминаю, что Facebook — тоталитарная помойка без права на свободу высказывания», — заключил автор канала.