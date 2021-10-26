VK, «Яндекс» или «Мой Офис». Кто может создать суперприложение для чиновников

Минцифры объявило тендер на «суперапп», набор стандартных приложений для работы чиновников. Опрошенные «Газетой.Ru» источники на рынке считают, что разработка уже готова и ведомство в контакте с потенциальным победителем. Мнения об исполнителе разделились — это может быть как известная корпорация, так и незаметный, но важный игрок.

Все в одном, но с нюансом

Для российских чиновников намерены создать отечественное суперприложение. Для этих целей на сайте госзакупок объявлен тендер на 487,7 млн руб.

Почти полмиллиона рублей планируется потратить на разработку так называемых новых автоматизированных рабочих мест (АРМ) для 100 тыс. человек.

В АРМ войдет множество приложений, которые описывают как «суперапп» (от англ. superapp — «суперприложение»).

«В совсем явном виде в документе не прописано, что пользовательское приложение должно быть совсем «единым». С некоторой вероятностью допускаю, что на мобильных устройствах это может быть несколько приложений, соединенных между собой удобными ссылками», — рассказал «Газете.Ru» директор департамента сбора, хранения и анализа данных компании «ВС Лаб» Иван Барчук.

По его словам, в техническом задании предъявляется очень много требований к администрированию и информационной безопасности.

Специалист уточнил, что речь может идти о полноценном корпоративном портале для чиновников, в котором будет мессенджер с группами, каналами, стикерами и гифками, сервисом для аудиосвязи и видеосвязи между пользователями. Также АРМ будет включать в себя электронную почту, календарь, адресную книгу.

Также у чиновников появится собственная система для управления задачами с постановкой, отчетами и контролем, а для всех документов будет отечественное файлохранилище с версионностью. Под этим подразумевается возможность хранения разных версий одного файла.

Барчук пояснил, что при поступлении задачи от руководителя в одном приложении можно будет сразу перейти на переписку с ним в другом приложении (мессенджере).

«В списке мобильных операционных систем только iOS и Android, но нет российской мобильной ОС Аврора. Просто под нее пока нет готовых решений такой сложности», — пояснил глава департамента «ВС Лаб».

Требования для десктопных приложений прописаны под операционные системы Windows, MacOS, Linux. Отдельного перехода на новое оборудование сейчас не требуется. В дальнейшем всех пользователей можно будет перевести на Linux при необходимости, но сами приложения останутся теми же.

Директор по разработке программного обеспечения компании Infosecurity Алексей Зайцев сообщил «Газете.Ru», что тоже увидел в требованиях именно комплект приложений и сервисов. «АРМ — это стандартная аббревиатура, принятая в российском IT. Например, для журналиста АРМ может быть компьютер с ОС Windows, Microsoft Office, почтовым клиентом и мессенджером», — пояснил он.

Зайцев обратил внимание, что чаще всего государственные ведомства пользуются продуктами Microsoft, и по крайней мере в переходный период нужна совместимость с файлами Microsoft Office. При этом он считает, что «железо» (компьютеры, ноутбуки или смартфоны) пока останется иностранным.

Гендиректор компании «Открытая мобильная платформа», создатель ОС Аврора, Павел Эйгес в комментарии «Газете.Ru» пояснил, что существуют риски безопасности для пользователей при использовании даже защищенного «супераппа» на не рабочих устройствах.

«Надеяться на сохранность данных было бы опрометчиво, поскольку операционная система и, уровнем ниже, аппаратные компоненты могут получать доступ к информации, обрабатываемой в этом приложении, передаваемой из этого приложения и получаемой этим приложением», — отметил он.

По словам Эйгеса, такими доверенными средами для работы могли бы стать платформа «Гостех» или российские сертифицированные операционные системы на российских доверенных устройствах.

Сжатые сроки

Заказчиком тендера выступает Минцифры. Цель перехода — повышение информационной безопасности чиновников и появление у ведомств независимости от санкционных рисков из-за использования западных приложений в настоящее время.

Первым закупку заметил «Коммерсантъ». Тендер объявили еще 22 октября. Компании, желающие разработать такие АРМ, должны подать заявку на участие до 8 ноября 2021 года. Учитывая жесткие условия и сроки, не так много компаний смогут соответствовать требованиям министерства.

Иван Барчук из «ВС Лаб» считает, что разработка «с нуля» не рассматривается условиями данного конкурса, то есть уже есть готовая разработка.

Он указал, что сроки всего контракта «грандиозные». «Описанная в техническом задании функциональность «с нуля» разрабатывалась бы годами командой в несколько десятков человек», — констатировал специалист.

Он отметил, что первый этап контракта — поставка лицензий ПО, осуществляется в течение десяти дней после заключения.

«Следовательно, поставляться будет набор лицензий уже готового ПО», — уверен Барчук.

Участниками проекта являются федеральные органы власти, а первый участник проекта должен подключиться к АРМ ГС (Автоматизированному рабочему месту государственного служащего) уже в январе 2022 года. «К концу марта их должно стать три, к концу июня — пять, а к концу сентября — семь», — уточнил Барчук.

Независимый эксперт отечественного мессенджера «Сибрус» рассказал «Газете.Ru», что весь функционал, указанный в тендере, есть в разработке его компании, кроме веб-версии. «Им нужно не просто зайти с рабочего стола, а с любого компьютера при вводе логина и пароля», — пояснил собеседник издания.

По его словам, для «супераппа» скорее всего будет выбрано готовое решение, учитывая сроки. «Тут основа все-таки мессенджер и его стандартный функционал. Это правильно, надо брать готовое и его дорабатывать», — сказал специалист.

По мнению Алексея Зайцева из Infosecurity, ведомству должны быть известны возможные исполнители.

«Такие большие тендеры делают уже при наличии известных вариантов, потенциальных финалистов, которые давно ведут эту разработку. Подключиться к этому тендеру и разработать весь пакет программ за год невозможно», — констатировал он.

Кто исполнитель?

Барчук из «ВС Лаб» считает, что есть несколько производителей, которые могут участвовать в конкурсе: «Ростелеком», «Мой Офис», Express. Он также упомянул VK (бывший Mail.ru), у которого есть мессенджер ICQ New в связке с другими продуктами корпорации.

Алексей Зайцев из Infosecurity также назвал среди вероятных участников компанию VK, однако заметил, что на рынке есть менее заметные игроки. Несколько таких компаний производят различное ПО для российских госорганов, которое проходит все необходимые проверки.

«Чаще всего они берут open source-решения и доводят их до ума, плюс дорабатывают под требования госорганов. Контор таких много, обычно они не на слуху», — пояснил эксперт. По его мнению, такие компании могут объединиться для формирования «супераппа».

Независимый эксперт отечественного мессенджера «Сибрус» считает, что даже над текстом тендера, вероятно, работали не только сами чиновники.

«Не сами они документ писали, кто-то им помогал писать. Из тех, кто с большой вероятностью заберет все это. Думаю, под Новый год завершат. Еще рассмотрят после восьмого ноября какое-то время и подведут итоги», — высказался собеседник издания.

Он уточнил, что «Сибрус» вряд ли примет участие в тендере, учитывая важность веб-версии для чиновников.

Собеседник считает, что у «Яндекса» нет похожих продуктов для участия в тендере, в отличие от VK. Кроме того, по его словам, Telegram не будет участвовать в подобном. Он заключил, что на российском рынке корпоративных мессенджеров есть два подходящих продукта — Dialog и Express.

Дорого ли для такого импортозамещения?

«Начальная максимальная цена может выглядеть огромной, но это не совсем так для данных требований», — отметил Иван Барчук из «ВС Лаб». По его словам, в контракте предусмотрено большое количество работ по доработке, настройке, интеграции, безопасности, внедрению и поддержке.

По его оценке, стоимость самих лицензий будет не больше 400 млн руб., а оставшаяся сумма будет формироваться работами. «Получается четыре тысячи рублей за пользователя бессрочно», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что многие облачные сервисы стоят намного дороже и имеют ежегодную тарификацию. Например, похожий сервис от Google (Workspace) стоит $18 в месяц. Это $216 (15 тысяч рублей) за пользователя в год.

По подсчетам эксперта из «Сибруса», цена в тендере за подобный «суперапп» получается около пяти тысяч рублей за пользователя. «Это верхняя планка, если говорить про год. Обычно стоит $70 в год на одного пользователя. Бессрочную продают как правило за 3-5 годовых лицензий. А они скорее всего хотят бессрочную, в таком случае это очень хорошая цена», — заметил он.

Специалист считает, что переход на отечественные разработки обоснован, но есть сложности, не связанные с софтом.

«Вот сначала хотят с продуктов начать, потом ОС, потом само «железо». Правильные у них планы, правильно делают, единственное — надо понимать текущие реалии. Есть две-три компании в мире, которые сами умеют делать чипы. И не продают эти технологии никому. А времена, когда могли взять чей-то чип и сделать аналог, закончились 30 лет назад», — пояснил сотрудник «Сибруса».

«У меня вся надежда, что чиновники перейдут на «Эльбрус» или «Байкал», наконец-то поймут и ужаснутся, в каком мы положении, что с этим жить и работать нельзя», — заключил он.