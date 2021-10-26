Остановить мгновение: смартфон Huawei nova 9 с инновационной камерой

Флагман для молодежи
Хотя Huawei nova 9 продолжает молодежную линейку устройств компании, по своим характеристикам она может претендовать на звание флагмана. В первую очередь это касается камеры: если раньше Huawei применяла наиболее продвинутые технологии для фото и видео в двух флагманских сериях Huawei Mate и Huawei P, то в этот раз инновациями оснастили и nova 9.
Смартфон имеет широкий сенсор 1/1,56 дюйма и цветной фильтр RYYB, пропускающий на 40% больше света по сравнению со стандартным фильтром RGGB. Это позволяет делать качественные снимки и видео даже в темноте или при ярком солнечном свете, не допуская искажения красок. За повышение детализации изображения отвечает умный алгоритм XD Fusion Engine, определяющий сценарий съемки и передающий команду процессору. В результате фото и видео без всякой дополнительной обработки будут выигрышно смотреться в соцсетях, обещает производитель.
«С запуском Huawei nova 9 компания открывает новые возможности для пользователей соцсетей. Серия nova, чье название ассоциируется с латинским термином «сверхновая звезда», традиционно предлагает выдающиеся продукты для молодежи и всех, кто молод душой. С таким смартфоном легко быть в центре внимания, благодаря его сияющему дизайну, и делать потрясающие фото и видео с помощью продвинутой камеры», — говорит операционный директор потребительского сегмента Huawei Кевин Хо.
Huawei nova 9 оснащен продвинутой основной камерой Ultra Vision 50 МП, позволяющей почувствовать себя фотографом с профессиональным оборудованием. Она состоит из главного модуля Ultra Vision 50 МП, ультраширокоугольного модуля 8 МП, модуля с датчиком для измерения глубины резкости 2 МП (для портретов с художественным размытием фона) и макромодуля, который позволяет делать снимки на расстоянии 4 см от объекта.
В компании уделили внимание не только фотографированию, но и разнообразным возможностям по съемке видео, которые могут быть полезны при создании контента для соцсетей или общении через интернет. Фронтальная камера имеет высокое разрешение 32 МП и снимает четкие селфи и видео в формате 4K.
Во время записи видео можно моментально переключаться с фронтальной на основную камеру и обратно, демонстрируя происходящее вокруг и вашу реакцию на события. Ролик будет сохранен как один файл. Режим «Двойной вид» делает доступной съемку сразу на две камеры – крупным планом и общим, объединяя два видео в одно без всяких усилий со стороны пользователя.
Звездно-голубая инновация
Внимания достойна не только камера Huawei nova 9, но и другие части устройства. Смартфон располагает экраном с частотой обновления 120 Гц, мощным процессором, емкой батареей, поддержкой технологии быстрой зарядки Huawei SuperCharge 66W и функцией беспроводного подключения устройств (к смартфону можно в одно касание подсоединить фирменные TWS-наушники, умные часы, ноутбук или планшет).
Дизайн серии nova посвящен теме космоса – например, оформление основной камеры, о которой уже многое было сказано, напоминает кольца Сатурна. Смартфон nova 9 тонкий и легкий – он весит всего 175 граммов. В России он будет доступен в двух оттенках: черном и звездно-голубом. Последний создан специально для этой модели. Покрытие выполнено таким образом, чтобы цвет менялся в зависимости от освещения, создавая причудливые переливы красок.
Экран нового гаджета диагональю 6,57 дюйма поддерживает свыше миллиарда цветов, делая картинку четкой и реалистичной, обещает компания-производитель. На дисплей не только приятно смотреть – его также приятно касаться. Частота дискретизации касаний на nova 9 составляет до 300 Гц, а технология Huawei Touch Turbo обеспечивает быстрый отклик даже на жесты несколькими пальцами.
За быстроту работы смартфона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 778G 4G, оснащенный эффективной системой охлаждения, не позволяющей ему перегреваться даже при повышенных нагрузках. Huawei nova 9 будет продаваться с последней версией интерфейса EMUI 12. Его отличает интересная опция: на специальной вкладке Device+ отображаются все устройства, подключенные к той же сети Wi-Fi или точке доступа, что и смартфон, и на которых выполнен вход в тот же аккаунт Huawei. Это позволяет в один клик переключить звук на наушники или отправить видео на большой экран.
Предзаказ на новый смартфон Huawei nova 9 стартует в России 8 ноября по рекомендованной цене в 39 999 рублей. При покупке устройства в подарок можно будет получить беспроводные флагманские наушники Huawei FreeBuds Pro.