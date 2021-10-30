«Нужно быть очень внимательным к деталям». Зачем в киберспорте тренер

Спрос на тренеров по киберспорту в этом году увеличился на 213% по сравнению с прошлым годом. Интерес стремительно вырос, когда российская команда Team Spirit выиграла The International, чемпионат мира по Dota 2. «Газета.Ru» узнала, кто такой тренер в киберспорте, чем он занимается и как попасть в эту профессию.

Кто это такой?

Тренер состава Virtus.pro по Dota 2 Анатолий «Boolk» Иванов рассказал «Газете.Ru», что во много в киберспорте тренер похож на своего коллегу из обычного спорта, но есть определенные тонкости.

«Тренер по киберспорту устанавливает план тренировок, помогает команде определиться с игровой моделью, подбирает стратегии и тактики. Для игроков сейчас тренер — это дополнительное мнение, которое помогает им разрешить спорные ситуации или задать правильный вектор развития для всей команды и для каждого из игроков по отдельности», — пояснил он.

Иванов добавил, что на этой должности он также контролирует выполнение очень многих задач, которые связаны не только с игрой, но и за ее пределами. «Нужно быть очень внимательным к деталям, это позволит иметь высокий темп развития команды и самих игроков», — отмечает он.

Иванов считает, что в настоящее время уже сложно представить профессиональную команду в киберспорте без тренера. «У игроков просто не хватит ресурсов, чтобы поддерживать свою игровую форму и взять на себя обязанности тренера», — уверен тренер.

Но не всегда в киберспорте тренеры выполняют одни и те же функции, все зависит от конкретной дисциплины и потребностей команды, отметила в комментарии «Газете.Ru» PR-менеджер Virtus.pro Ксения Вартанова.

Например, в Dota 2, одной из самых популярных по просмотрам дисциплин в СНГ, тренеры зачастую помимо формирования стратегии занимаются драфтами — выбором персонажей в матчах, которыми будут играть киберспортсмены.

«Это своеобразные шахматы, потому что своего персонажа с определенным набором способностей тебе нужно противопоставить персонажу противника. И несмотря на то, что этот процесс длится всего 10-15 минут, от него может зависеть до 90% успеха в игре», — пояснила важность этого элемента Вартанова.

Как появилась профессия?

Будущих тренеров отбирают из подающих надежды молодых игроков, которые проходят путь от начинающих до полупрофессионалов и профессионалов, рассказал «Газете.Ru» тренер молодежного состава команды VP.Prodigy по CS:GO Влад «Flash_1» Быков.

«Средний возраст тренера по киберспорту достаточно низкий сейчас, если сравнивать с большим спортом. Если судить по СНГ, то это 28-30 лет. И это из-за того, что дисциплина и индустрия очень молодые, потому и нет более взрослых специалистов», — отметил он.

В связи с молодостью индустрии тренерами в подавляющем большинстве становятся бывшие киберспортсмены. По словам Быкова, его путь на эту должность был именно таким.

«Я стал тренером после длительной игровой карьеры, долгое время был капитаном во всех своих командах. С возрастом мои игровые результаты постепенно начали ухудшаться и я понял, что весь наработанный опыт поможет мне перейти на роль тренера. Сначала пробовал в других командах тренировать, затем меня заметил киберспортивный клуб Virtus.pro и сделал предложение стать тренером молодежного состава», — рассказал геймер.

Анатолий «Boolk» Иванов сообщил, что тренер в киберспорте — это необходимая, но все еще новая должность.

«В самом начале, были только игроки и организации, тренеров практически не было, я чувствовал необходимость это исправить и решил попробовать себя в этой роли. Чтобы соревноваться на самом высоком уровне, необходимо уделять очень много внимания и времени каждой детали», — пояснил он.

По словам Иванова, четкого бэкграунда для такой профессии еще не прослеживается, ведь индустрия в самом начале развития. «Думаю, в данный момент тренер должен пройти путь игрока, чтобы ему было легче определять ключевые задачи и у него был опыт в их решении», — рассказал тренер.

Быков придерживается того же мнения. «Бэкграунд тренера должен быть игровой. Тут как в спорте — надо разбираться в том, чем занимаешься. Без понимания самой игры, CS:GO или Dota 2, нечего делать на должности тренера в киберспорте», — пояснил он.

Как проходят тренировки?

Самое продуктивное время тренировок — буткемпы, уверен Иванов. «Мы собираемся в доме или квартире, вместе живем и тренируемся каждый день. В среднем 5 часов мы играем тренировочные матчи всей командой», — отметил он.

По словам тренера, еще примерно три часа они обсуждают эти игры, находят ошибки и разбирают их.

«После у каждого есть возможность поиграть индивидуально, а у тренера подумать над стратегией и тактикой, посмотреть игры соперников, подготовить новую идею для тренировок», — описал свои задачи Иванов.

Он пояснил, что несколько дней тренировок всех вместе в одном помещении сильно улучшают их эффективность. «Любую мысль можно донести лично и практически мгновенно до своей команды», — объяснил тренер свою любовь к такому формату.

По словам Быкова, буткемпы отлично подходят и при подготовке к турнирам. Он отметил, что в таком формате команда проводит пару недель. Для шутера CS:GO тренировка в буткемпе проходит около 8-10 часов в день.

Нужен ли тренер любителям киберспорта?

Тренер помогает спортсменам раскрыться — это уже не просто хорошие игроки, а настоящие профессионалы с закаленным характером, считает Быков. По его мнению, польза тренеров по киберспорту такая же, как и у других тренеров — научить дисциплине.

«Если есть возможность, то стоит заранее поискать тренера тем, кто хочет в киберспорт, но еще не профессионал. Когда я начинал свой профессиональный путь, не хватало таких тренеров, которые могли быть дать мне советы на пути. Приходилось все делать самому, испытывать на себе методом проб и ошибок», — добавил он.

Иванов порекомендовал любителям в первую очередь найти команду, а потом уже тренера. По его словам, в настоящее время есть много возможностей повысить свой уровень игры.

«Есть записи профессиональных матчей с аналитикой от про-игроков, в общем доступе можно скачать любую игру и посмотреть это от перспективы про-игрока, есть обучающие видео, есть просто индивидуальные тренеры, которые обещают помочь начинающим игрокам», — рассказал тренер.

Специалист считает, что все это может работать и помочь будущему профессиональному киберспортсмену. По мнению Иванова, все зависит от того, как желающий пробиться в киберспорт взаимодействует с информацией и от уровня его мотивации.

Признание новой профессии

В киберспорте, довольно молодой индустрии, пока еще не так сильно развита школа по подготовке профессиональных игроков, рассказала «Газете.Ru» PR-менеджер Virtus.pro Ксения Вартанова. Она подтвердила, что обычно тренерами становятся после завершения карьеры киберспортсмена.

«Ребята получают опыт самостоятельно. Но тем не менее уже многое делается для того, чтобы у молодых людей было больше возможностей познакомиться с профессией», — добавила спикер.

По словам Вартановой, в настоящее время открыта онлайн-академия по Dota 2 и CS:GO.

Она также отметила, что многолетний опыт игроков команды аккумулирован в отдельный курс на платформе Skillbox. Геймеры в качестве преподавателей обучают слушателей основам дисциплины, показывают различные тонкости игрового процесса и проводят тренировки.

Также мероприятия для развития киберспорта проводит Федерация компьютерного спорта (ФКС) России. Организация проводит школьные и студенческие соревнования, которые дают старт игрокам, стремящимся сделать карьеру профессионального киберспортсмена.

Президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит заявил «Газете.Ru», что киберспорт — это спорт без оговорок.

«Тренер по компьютерному спорту практически ничем не отличается от тренера по футболу или баскетболу. Он точно также должен быть квалифицированным специалистом, обладать знаниями не только в своей профильной — в нашем случае, киберспортивной — области, но и в физиологии и психологии спортсменов», — добавил он.

По словам Смита, деятельность киберспортивных тренеров в России регулируется трудовым законодательством, а их работа осуществляется согласно профессиональным стандартам: «Тренер» и «Тренер-преподаватель», утвержденными Министерством труда и социальной защиты.

Глава ФКС России добавил, что они работают над тем, чтобы в ближайшие годы квалифицированных тренеров по киберспорту стало больше. «Мы сотрудничаем со многими спортивными ВУЗами страны — в их числе РГУФКСМиТ, НГУ им. П. Ф. Лесгафта и Поволжский ГУФКСиТ», — рассказал Смит.

По его словам, в январе было подписано соглашение с Поволжским ГУФКСиТ. В высшем учебном заведении в Казани планируется запуск программы повышения квалификации «Тренер в киберспорте».