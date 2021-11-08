Вечно догоняющий. Почему WhatsApp отстает от конкурентов

WhatsApp регулярно вводит новые функции, но по возможностям все равно остается позади Telegram. Зачастую только благодаря сильному конкуренту детище Марка Цукерберга продолжает развиваться. Как нововведения в проекте Павла Дурова постоянно переходили в WhatsApp — в материале «Газеты.Ru».

Где-то уже было

WhatsApp на удивление слабо развивался без конкурента, однако с развитием Telegram многие наработки сервиса Павла Дурова практически сразу стали появляться и в мессенджере от Meta (бывший Facebook). Например, у Telegram был собственный клиент для браузеров и компьютеров. WhatsApp вскоре озаботился этим направлением и тоже реализовал такие программы.

Правда, в случае с WhatsApp все завязано на соединении смартфона и компьютера, что порой приводит к нестабильной работе и злит пользователей. У Telegram иметь под рукой смартфон необязательно.

Вопрос обмена документами также первым решил Telegram. Появление каналов стало фундаментальной функцией Telegram и выделило мессенджер среди всех остальных. Наработку оперативно взяли все другие приложения, в том числе и WhatsApp. Однако до сих пор популярнее всего каналы именно у проекта Дурова. Их коммерческий успех показывает и то, что в мессенджере ввели рекламные посты.

Именно в Telegram впервые появилась функция ответа на определенное сообщение. Таким образом была улучшена коммуникация в чатах между множеством участников. Важной для Telegram стала и функция указания автора при пересылке сообщения. Она позволяла узнать, где можно посмотреть оригинал поста. Это крайне полезный инструмент для подписки на канал с заинтересовавшим пользователя контентом. Также эту функцию стали активно использовать каналы для перепоста сообщений друг друга с целью поддержки и продвижения.

Есть и другие функции, которые WhatsApp перенял у Telegram. Среди них возможность закрепить определенное сообщение под названием канала или чата, вступление в закрытый канал/чат по ссылке, а также самоудаляющиеся сообщения.

Крайне обсуждаемым стало введение сквозного шифрования в WhatsApp — опять же после того, как система уже действовала в Telegram. Отсутствие шифрования долгое время было одной из главных тем критики в адрес мессенджера от Meta.

Интересно и то, что некоторые функции до сих пор лишь частично приближены к формату Telegram. Например, удаление сообщений. В WhatsApp это действие до сих пор возможно лишь с ограничениями — удалить сообщения можно только в течение часа после их отправки, а при стирании мессенджер оставит указание на то, что собеседник избавился от послания. В Telegram удаление возможно без ограничений, а само действие не оставляет «следов» в переписке.

Есть и те функции, которые пока еще полностью не реализованы. Например, пользователи WhatsApp все еще видят мобильные номера любого пользователя. В Telegram есть возможность гибко настроить, кто может видеть мобильный номер, а кто сможет видеть только никнейм и не более.

Главный вдохновитель

WhatsApp регулярно следовал за Telegram с точки зрения функций. У мессенджера, принадлежащего Meta, не было множества возможностей, пока они не появились у приложения Павла Дурова. Российский бизнесмен активно развивает свой проект, и WhatsApp пытается спешно добавить множество возможностей конкурента в свой мессенджер.

Дуров лично отмечал, что во многих странах Telegram уже стал массовым мессенджером, сократив процент пользователей WhatsApp.

При этом он регулярно высмеивает WhatsApp и главу Meta Марка Цукерберга. Например, когда мессенджер анонсировал новую функцию, под постом о введении скорой поддержки переноса чатов с iPhone на Android-смартфоны официальный аккаунт Telegram в Twitter оставил мем с подписью «Какой это год?», намекая на то, что сервис от Meta сильно запоздал с нововведением.

В Telegram пошутили над «отсталостью» конкурента, ведь у мессенджера Дурова чаты хранятся в облаке и для их переноса с одного устройства на другое не нужны провода или специальные манипуляции. Чаты привязаны к аккаунту и загружаются на любом устройстве.

После глобального сбоя сервисов Facebook вечером 4 октября Дуров также не упустил шанса съязвить в сторону Цукерберга. Ведь в отличие от WhatsApp, Instagram и Facebook, Telegram был доступен во всем мире.

Тогда он опубликовал шуточный опрос, в котором предложил выбрать между «Приостановкой работы WhatsApp на несколько часов» или «Полным прекращением работы Telegram в России».