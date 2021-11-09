«ОЗУ не менее 6 ГБ». Советы по выбору смартфона от экспертов

При выборе нового смартфона покупатель часто сталкивается с множеством технических параметров, которые усложняют подбор нужного устройства. О том, на что стоит обратить внимание при покупке мобильного гаджета, — в материале «Газеты.Ru».

Дисплей

Сегодня стандартом являются безрамочные дисплеи с диагональю 6,2–6,7 дюйма. Экраны меньше 6 дюймов есть только у флагманов формата mini.

«Оптимальная диагональ дисплея составляет 6 дюймов и выше — именно такой параметр обеспечивает наибольшее удобство при использовании. Кроме того, следует обратить внимание на OLED-дисплеи, которые обеспечивают наилучшую цветопередачу», — отметила начальник отдела международных исследований Роскачества Марина Боровкова.

Однако размер диагонали — это вопрос удобства и привычки. Куда более важный показатель — частота обновления экрана, от которой зависит плавность изображения.

Минимальная частота обновления экрана — 60 Гц, этого вполне хватает для комфортной работы. Однако сейчас золотым стандартом является частота в 90 Гц, при этом флагманские модели достигают показателя и в 120 Гц.

«Сейчас стало модно указывать, что смартфон поддерживает повышенную герцовку экрана в 90 и 120 Гц. Да, это придает плавности картинке, но не все процессоры вытягивают такие показатели в должной мере. 90 Гц в смартфоне за 15 тыс. руб. и за 40 тыс. руб. дают совершенно разный результат», — отметил автор и лицо канала о технике «Не шарю» Павел Абрамов.

Процессор

Процессор — самая важная часть смартфона, которая отвечает за производительность. На данный момент чаще встречаются процессоры от Qualcomm и MediaTek, Apple и Samsung также производят собственные чипы.

Количество ядер — один из самых важных параметров при выборе устройства. Чем их больше — тем выше производительность смартфона. Кроме того, при выборе телефона следует ориентироваться на результаты тестов производительности.

«Что касается производительности, то тут принцип простой. Чем мощнее процессор, тем с более сложными задачами смартфон справится без подтормаживания и зависания», — рассказал глава российского подразделения Motorola Александр Романюк.

Оперативная память

Оперативная память или ОЗУ — одна из самых важных характеристик смартфонов, которая отвечает за многозадачность устройства. Именно благодаря ей пользователь может запускать и использовать несколько приложений одновременно.

Минимальный показатель сегодня составляет 4 ГБ, у флагманов объем ОЗУ может достигать 16 ГБ. При этом чем больше объем ОЗУ, тем лучше и дороже гаджет, поэтому ориентироваться нужно по соотношению цена-качество, если речь идет об Android-смартфоне. С Apple дела обстоят иначе — компания не раскрывает ОЗУ своих смартфонов.

«Я считаю, что лучше всего брать смартфон с ОЗУ не менее 6 ГБ, так как 4 ГБ не всегда достаточно для комфортной работы», — советует Павел Абрамов.

Внутренняя память

С внутренней памятью дела обстоят несколько иначе. Ее минимальный объем составляет 64ГБ — устройства с такой памятью можно сразу отложить, для современного пользователя это слишком мало.

Оптимальный показатель для потребителя — это 128 ГБ и больше. При этом стоит учитывать, что примерно 10–12 ГБ будет занято ОС и предустановленным софтом.

Кроме того, стоит обратить внимание на наличие слота для SD-карты, который позволит расширить объем памяти устройства. В случае с Apple пользователю лучше сразу определиться с объемом памяти, так как возможность ее расширения отсутствует.

Аккумулятор и зарядка

Желательная емкость батареи для Android-устройств — не менее 4000 мАч. Такие устройства работают в среднем около 10 часов при активном использовании. Смартфон с батареей меньше 4000 мАч подойдет тем пользователям, которые используют смартфон исключительно для звонков и сообщений. При этом нужно учитывать, что чем мощнее аппарат, тем больше он расходует зарядки.

«Емкость батареи должна составлять 5000 мАч и выше. Пауэрбанки, конечно, никто не отменял, но гораздо удобнее, когда ты можешь пользоваться устройством без необходимости подзаряжать его несколько раз в день. Здесь также важно учитывать, сколько часов смартфон сможет проработать в режиме разговора», — рассказала представитель Роскачества Боровкова.

Кроме того, следует обратить внимание и на скорость зарядки. Многие китайские производители предлагают покупателям устройства с поддержкой сверхбыстрой скорости зарядки, многие из них полностью заряжаются менее, чем за час.

Камеры

Стандарт последних лет — это набор из трех камер, в число которых входят основная, сверхширокоугольная и камера с оптическим зумом.

«Чем больше камер у смартфона, тем лучше. Следует обязательно обратить внимание на этот параметр. Дополнительные камеры в смартфоне решают задачи, которые основная камера обычно не может решить. Например, важно иметь камеру для широкоугольной съемки и камеру для макросъемки. Для красивых фото с размытым задним фоном желательно, чтобы в смартфоне был датчик глубины, это еще один модуль камеры», — объяснил Романюк.

При выборе смартфона не стоит обращать внимание на количество мегапикселей. Дело в том, что все камеры по умолчанию снимают в разрешении 12 или 16 Мп. На качество изображения же влияют алгоритмы обработки, которые срабатывают во время сохранения снимка.

«Нет смысла гнаться за Мп, потому что качество фото зависит от алгоритмов и процессора в большей степени. Так что тут нужно сравнивать варианты между собой и смотреть обзоры на интересующие устройства. Но наличие широкоугольного модуля позволит запечатлеть больше пейзажа или людей с близкого расстояния. Так что на это я бы обратил внимание», — отметил Абрамов.

Таким образом, для хорошей фотографии необходимо грамотное сочетание аппаратного обеспечения и ПО. При этом вопрос качества фотографий практически прямо коррелирует с ценой устройства. Чем дороже смартфон — тем лучше снимки.

Другие характеристики

Также важным критерием при выборе смартфона является его безопасность, напоминает Боровкова.

«При выборе смартфона нужно учитывать наличие сканера отпечатков пальцев или функции распознавания лица, а также наличие защиты от пыли и воды (IP). Кроме того, важно и наличие поддержки большого числа стандартов связи, последних версий Wi-Fi и Bluetooth, а также NFC, который позволяет производить бесконтактную оплату», — заключила эксперт.