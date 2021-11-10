«Отец» iPod Джонни Айв — о Джобсе, гаджетах под кожей и возвращении в Apple

Джони Айв, дизайнер всех iPod и первых iPhone, дал интервью, в котором сообщил, что продолжает работать в Apple и даже занимался дизайном одной из новинок. Он также рассказал, почему его новая компания вдохновлена Стивом Джобсом и что в будущем нам стоит ждать от гаджетов, буквально залезающих людям под кожу.

Все еще в строю

Культовый дизайнер Apple Джонатан Айв в разговоре с главным редактором Vogue Анной Винтур подтвердил, что продолжает работать с Apple, хотя официально не имеет должности в корпорации. Как сообщает 9to5mac, в интервью создатель iPod и первых iPhone, в том числе культовой модели 4S, раскрыл свой новый проект для Apple.

В сети активно обсуждалось, действительно ли Джони Айв полностью перестал сотрудничать с Apple после того, как ушел из компании. Некоторые считали, что он все-таки продолжает вести разработки внутри компании из Купертино, и оказались правы.

Сам дизайнер сообщил, что уже после увольнения два года назад участвовал в разработке продукта Apple. Речь идет об iMac M1. Новый моноблок с 24-дюймовым экраном вышел в этом году в шести разных цветах. Свое название он получил от чипа M1 собственной разработки Apple.

По мнению Айва, трансформация Apple в ту компанию, которой она является сейчас, началась как раз примерно 20 лет назад, когда были представлены первые белые наушники iPod. Дизайнер пояснил, как разработка портативных гаджетов, которые можно было использовать где угодно, повлияли на политику компании, которая раньше славилась именно домашней компьютерной техникой. По словам Айва, осознание, что теперь устройства Apple люди носят с собой, кардинально изменило мышление сотрудников компании.

Вдохновлена Джобсом

Сразу после увольнения из Apple Джонни Айв перешел в новую, собственную компанию. Новый коллектив не просто так получил название LoveFrom. В интервью Айв признался, что его компания вдохновлена Стивом Джобсом.

По словам дизайнера, его вдохновила вера Джобса в то, что он выражает благодарность человечеству, создавая отличные гаджеты. Эту характеристику собственной работы Айв взял на вооружение и своей дизайнерской фирмы.

Известно, что к нему уже обращались такие компании, как Airbnb и Ferrari. Одним из клиентов Айва стал и британский принц Чарльз. Представитель королевской семьи заказал у Айва логотип в виде печати для общественной инициативы Terra Carta.

По словам самого Чарльза, таким знаком будут отмечаться организации, которые взяли на себя обязательства в отношении развития стабильного будущего и ставят природу, людей и планету на пьедестал в своих интересах и процессах.

Дизайнер рассказал, что в настоящее время команда LoveFrom активно работает над новым совместным проектом с производителем роскошной верхней одежды Moncler.

Айв также сделал прогноз по поводу того, какими будут технологии Apple в будущем. По его словам, если сейчас гаджеты носят на теле, то в скором времени устройства могут оказаться и внутри тела.

Дизайнер описал, как в будущем гаджеты будут проникать под кожу, чтобы дать пользователю новые возможности.

Он заключил, что это кардинально поменяет то, как будут разрабатываться новые технологии.

Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию в конце 2019 года. Его биография была удалена с сайта Apple, на которой содержались сведения о руководителях компании.

Он впервые присоединился к команде Apple в 1992 году, еще до возвращения Стива Джобса в компанию после конфликта с руководством и основания собственной фирмы NeXT. Через четыре года работы в Apple Айв стал главным дизайнером.

Еще в период ухода дизайнер выражал надежду на то, что будет вовлечен в деятельность Apple еще долгие годы, несмотря на свое увольнение.