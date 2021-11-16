Как прочитать удаленные сообщения в мессенджерах

В мессенджерах все чаще появляются более гибкие возможности для удаления сообщений. Однако многие сервисы все равно сохраняют способы, чтобы прочитать стертую переписку. Как можно вернуть сообщения, которые считались безвозвратно потерянными — в материале «Газеты.Ru».

Удалить, чтобы восстановить

Журналист The Sun Гарри Петтит выяснил, что удаленные сообщения в WhatsApp не исчезают навсегда. Есть способ прочитать их как на iPhone, так и на смартфонах на Android.

Сообщения в WhatsApp можно удалять как из индивидуальных, так и из групповых чатов, но переписки продолжают храниться в памяти телефона и могут быть восстановлены с помощью функции резервного копирования.

По данным издания, инструмент выполняет резервное копирование всех сообщений в два часа ночи каждый день. Пользователь даже может сократить частоту копирований до раза в неделю или в месяц.

Чтобы прочитать удаленные сообщения, сначала нужно удалить WhatsApp, а затем снова установить приложение из официального магазина — AppStore или Google Play.

После открытия приложения и входа в аккаунт пользователю будет предоставлена возможность вернуть чаты из резервной копии. Нужно лишь выбрать вариант восстановления, после чего все чаты вместе с удаленными сообщениями будут снова доступны. Они будут отображаться так, будто их и не стирали.

Из плюсов этого способа — его официальность и «легальность». Восстановление предусмотрено самим WhatsApp и может быть сделано в любое время. Из минусов — необходимость удалять приложение и повторно входить в аккаунт.

Восстановления в других мессенджерах

Так как Telegram не хранит переписку с помощью постоянного резервного копирования, то восстановить ее официально не получится. Тем не менее, есть несколько вариантов обойти эти ограничения.

Если при удалении сообщений пользователь был в версии для ПК или браузеров, то стоит включить на смартфоне «Авиарежим» и зайти в мессенджер. Теоретически, полная версия переписки может сохраниться в памяти смартфона. Чтобы сохранить ее надолго, можно сделать скриншоты.

Другой вариант — периодически копировать сообщения из переписки в «Сохраненные сообщения» (Saved Messages). В нее имеет доступ только пользователь и никто не может удалить из нее сообщения, кроме него. Даже при удалении сообщения авторство будет сохранено — отобразится никнейм и аватар (при наличии).

Несмотря на отсутствие резервного копирования, в Telegram присутствует возможность экспорта всех данных. Это проводится вручную через соответствующий пункт в «Расширенных настройках».

Функция доступна в версии мессенджера для компьютеров. Все данные, в том числе и переписку, можно сохранить в виде удобного для чтения HTML-файла.

В мессенджере Viber присутствует функция резервного копирования переписок и работает аналогично WhatsApp — присутствуют те же настройки по частоте автоматического копирования.

Восстановление проводится таким же образом, как и в случае с конкурентом от Meta. При этом есть несколько особых условий. Например, в Viber пока нельзя перенести данные с Android-устройства на iPhone даже с тем же телефонным номером. Также копирование на iOS будет проводиться только при подключенном Wi-Fi.

Другой нюанс — копирование происходит не внутри собственной системы Viber, а с помощью стороннего облачного хранилища.

Таким образом, мессенджер должен быть подключен либо к Google Диску, либо к Apple iCloud. На смартфонах Huawei для резервной копии без Google Диска можно использовать Huawei Диск.

Помимо WhatsApp, у Марка Цукерберга есть отдельный Facebook Messenger — специально созданный под аккаунты одноименной социальной сети. И в отличие от WhatsApp, у Facebook Messenger нет системы автоматического резервного копирования.

В справочном центре FB уверяют, что удаленные сообщения никак не восстановить. Однако не лишним будет проверить папку с архивированными чатами. Периодически некоторые чаты могут попасть в нее по ошибке.

Также Facebook Messenger имеет функцию экспорта архива, будучи частью соцсети. Этот способ схож с тем, что предлагает Telegram. Пользователь запрашивает архив, перейдя в пункт «Ваша информация на Facebook», а затем нажимает «Скачать информацию».

Простой и универсальный способ

Даже без использования резервного копирования существует ряд сторонних приложений, которые предлагают находить удаленные сообщения в любых мессенджерах в памяти смартфона. Чаще всего это приложения формата «Журнал уведомлений» (Notification History).

В настоящее время они доступны только в Google Play. На iOS такие приложения в официальном магазине уже не найти, понадобится неофициальная прошивка.

Эти приложения сохраняют все уведомления, которые приходят на телефон, в том числе и все сообщения от пользователей внутри мессенджеров. Они могут показать все эти уведомления в хронологическом порядке с возможностью выбора определенного приложения.

Но у этих программ есть и свои ограничения: пользователь должен взаимодействовать с уведомлением, чтобы его сохранить и потом прочитать, то есть обязательно нужно сделать его свайп.

Также это ненадежный способ из-за того, что перезагрузка телефона может сбросить реестр всех уведомлений. Еще один огромный минус — это неофициальное решение, и подобные приложения могут быть потенциально опасными.

Например, содержать в себе вирусы или попытаться выкрасть ваши личные данные для продажи. В связи с этим передачу своих сообщений сторонним компаниям стоит проводить только в том случае, если информация не является личной и не затрагивает рабочие вопросы.