«Наше цифровое будущее должно строиться вокруг мер по защите детей»

Аналитики британской организации по обеспечению безопасности в Интернете Internet Watch Foundation (IWF) заявили о беспрецедентном росте деструктивных материалов с участием детей на онлайн-площадках. За последние десятилетие число материалов о сексуальном насилии над несовершеннолетними выросло в пятнадцать раз. Эксперты бьют тревогу и призывают власти принять меры на законодательном уровне.

Исполнительный директор IWF Сьюзи Харгривз, отметила в интервью The Guardian, что несмотря на то, что современные технологии, а также расширение штата аналитиков улучшили эффективность поиска противоправного контента, его объемы продолжают увеличиваться.

«С 2011 года мы видим поистине гигантское увеличение количества деструктивных материалов, свободно доступных в Интернете», – подчеркнула она.

По данным организации в 2021 году было выявлено более 200 000 веб-сайтов, содержащих материалы о сексуальном насилии над детьми. В 2011 году было зарегистрировано чуть более 13 000 сообщений о подобном контенте.

Харгривз уверена, что решить проблему можно только обеспечив защиту детей в Сети на законодательном уровне.

По ее мнению, безопасность подрастающего поколения должна быть обеспечена разрабатываемым в Великобритании законопроектом «О безопасности в интернете» (Online Safety Bill). Документ направлен на борьбу с лицами, причастными к публикации незаконного или потенциально опасного контента: пропаганду терроризма или распространение дезинформации о COVID-19.

«Это уникальная возможность убедиться, что безопасность детей находится в центре внимания, и что наше цифровое будущее строится вокруг основных мер по защите детей», – считает эксперт.

Подобные предложения о защите юных пользователей в онлайн-пространстве не единственные.

С сентября в Соединенном Королевстве действует Детский кодекс (Age Appropriate Design Code). Он ограничивает ИТ-гигантов в отслеживании местоположения несовершеннолетних, а также запрещает использовать таргетирование персонализированного контента и рекламы на детей.

Также не допускается использование поведенческих методов стимулирования, таких как автоматическое проигрывание видео.

Проблема распространения деструктивного контента, в том числе среди несовершеннолетней аудитории, широко обсуждается и в других, ведущих юрисдикциях.

Так, в августе этого года инициативная группа членов Общественной палаты РФ, Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, а также Лига безопасного интернета представили рейтинг интернет-платформ, нарушающих законодательство в части распространения деструктивного контента. В тройку лидеров вошли Facebook, YouTube и Twitter.

Кроме того, в России все еще остро стоит вопрос травли детей в соцсетях. Согласно результатам мониторинга центра «Безопасность 2.0» Российского фонда мира в третьем квартале 2021 года резонансных случаев интернет-травли несовершеннолетних было на 43% больше, чем за весь 2020 год.

С сентября 2021 года в России также существует Альянс по защите детей в Сети.

В него вошли крупнейшие интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы России, среди которых Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», Национальная медиа группа, «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», «МегаФон» и другие.

Участники обязались выявлять и ограничивать доступ к противоправной информации и контенту, который может нанести вред здоровью и развитию детей, и обмениваться разработками в этой сфере.