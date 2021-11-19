США и Китай укрепляют цифровой суверенитет

После недавних переговоров Соединённых Штатов и Китая, в ходе которых президент США Джо Байден заявил, что власти двух стран должны сделать всё возможное, чтобы соперничество между ними не привело к конфликту, обе стороны вернулись к укреплению своего цифрового суверенитета.

Так, в США республиканцы и демократы собираются договориться о противостоянии Поднебесной в сфере ИТ, в то время как Китай может создать «белый список» собственных разработчиков, допущенных к поставкам оборудования для критически важной инфраструктуры.

Члены палаты представителей и сената США заявили, что попытаются достичь окончательного согласия по проекту закона об инновациях и конкуренции (USICA), сообщает Reuters.

Документ подразумевает ассигнование $52 млрд на увеличение производства полупроводников в США и санкционирует выделение $190 млрд на развитие американских технологий и исследований для того, чтобы они могли конкурировать с китайскими разработками.



Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер ранее уже пытался включить инициативу по импортозамещению в ежегодное предложение в области оборонной политики в размере $750 млрд.

В понедельник, 15 ноября, Шумер сообщил, что планирует представить USICA вместе с ежегодно обновляемым законом о национальной обороне (NDAA) в надежде, что президент Байден сможет подписать его уже в этом году. И если до сих пор план объединения USICA и NDAA сталкивался с противодействием республиканской партии, то в ближайшее время ситуация может измениться.



«Работая с президентом Байденом, обе партии в палате представителей и сенате разрабатывают законодательство для поддержки американского производства, исправления наших цепочек поставок и инвестирования в новое поколение передовых технологических исследований», – заявили Чак Шумер и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, добавив, что существует ряд все еще нерешенных важных вопросов.



Ранее агентство Bloomberg сообщило, что китайский комитет по инновациям в области информационных технологий формирует секретный список локальных поставщиков ПО, чипов и компьютерной техники, получивший название Xinchuang.

Согласно планам Пекина, компании из этого списка смогут вытеснить американских производителей из «чувствительных» для Китая областей от банковского дела до центров обработки данных, хранящих правительственную информацию. Как ожидается, этот рынок к 2025 году может составить в КНР $125 млрд.



Эксперты отмечают, что создание в Китае «белого списка» местных ИТ-производителей может усилить напряженность между Вашингтоном и Пекином.

При этом Xinchuang даст Китаю инструменты для преодоления санкций, введенных администрацией экс-президента США Дональда Трампа, а также сохранить важные данные внутри страны.

При этом, как пишет Reuters, 18 ноября официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь поспешил опровергнуть сообщение о том, что КНР активизирует усилия по замене американских технологий.

Подобные заявления китайского МИДа могут свидетельствовать о том, что Поднебесная не заинтересована в преждевременном разглашении своих планов по наращиванию цифрового суверенитета.