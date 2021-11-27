Косплеерши и стримерши. Чем занимаются девушки киберспортсменов

В то время как киберспортсмены из СНГ зарабатывают миллионы на международных турнирах, их девушки тоже не сидят без дела — они стримят, занимаются косплеем и стараются поддерживать увлечения своих парней. Что известно о пассиях популярных русскоязычных киберспортсменов — в материале «Газеты.Ru»

Сразу после победы на турнире по CS:GO капитан команды Natus Vincere [NAVI] Кирилл Михайлов, более известный под ником Boombl4, сделал своей девушке Лике предложение выйти за него замуж.

Девушка, наблюдавшая за финалом чемпионата из Москвы, ответила «да» через свой Instagram. Впоследствии фанаты NAVI раскопали о девушке неприятную информацию, согласно которой Лика якобы работала эскортницей и порноактрисой под псевданимом Maniac Alisa.

Сама Лика все обвинения отрицает.

«Официально заявляю, что ко всему этому бреду, что написали про меня в интернете, я отношения не имею. Все обвинения — это наглая клевета», — написала девушка в своем Instagram-аккаунте.

Если верить профилю девушки в Instagram, то ей 26 лет и последние семь лет осваивает профессию врача. Также известно, что она бросила университет после первого курса, но потом вернулась. Кроме того, девушка призналась, что родила ребенка в 19 лет.

Сегодня она воспитывает семилетнего сына, занимается предпринимательством и регулярно посещает спортзал.

Лучший снайпер в истории Counter-Strike Александр s1mple Костылев встречался с одной из самых популярных стримерш русскоязычного сегмента Twitch Ариной Бердниковой.

Познакомились они осенью 2020 года, с тех пор в сети появляются слухи о том, что пара распалась, однако Костылев до сих пор появляется на стримах девушки.

Известно, что стримерша родилась в 1998 году недалеко от Москвы, но название города она держит в тайне. Также девушка говорила о том, что еще в школе мечтала стать знаменитой в интернете.

Многие геймеры выбирают себе в спутницы девушек, которые занимаются косплеем. Так, российский саппорт по Dota 2 Иван VANSKOR Скороход находится в отношениях с Викторией Кот.

Девушка занимается косплеем несколько лет и успела примерить образы многих героев различных игр и фильмов. Чаще всего она выступает в образе героини «Ведьмака» — Трисс Меригольд, но не обходится и без персонажей Dota 2. Так, например, Виктория выступала в качестве рыжей лучницы Windranger.

Еще один опытный игрок из СНГ по Dota 2 Сергей G Брагин встречается с косплеершей Екатериной Корбут, которая широко известна под ником catiecosplay.

Известно, что Корбут живет в Санкт-Петербурге и занимается косплеем уже 10 лет.

Чаще всего она примеряет образы персонажей Dota 2 и посещает турниры по игре. Она уже наряжалась в одежду таких персонажей, как Rubick, Windranger, Mirana, Invoker, Drow Ranger и других героев. Сама Корбут признается, что живет этой игрой.

Жена российского киберспортсмена по Dota 2 и игрока NAVI Алексея Solo Березина, напротив, никак с играми не связана. Девушка даже не знала о том, что такое Dota 2, когда познакомилась с будущим супругом.

Однако в конце прошлого месяца на Хэллоуин девушка сделала совместно с супругом косплей на персонажей Mortal Kombat — бога грома Рейдена и женщины-мутанта Милины.

В конце октября в Румынии проходил турнир The International 10 по игре Dota 2, в котором впервые за десять лет победителем стала российская команда Team Spirit. Один из ее участников, Ярослав Miposhka Найденов, встречается с Дианой Головиновой. Девушка разделяет увлечения своего молодого человека, у нее есть канал на Twitch, на котором она играет в CS:GO и Dota 2.

Кроме того, известно, что девушка часто сопровождает Найденова в международных поездках.