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Технологии

Колумбарий с телевизором. Какие еще технологии применяют на кладбищах

Самые необычные цифровые надгробные памятники

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Новосибирский крематорий/ВКонтакте
В России был установлен первый цифровой памятник с экраном, на котором транслируется видео об усопшем. Это далеко не единственное применение технологий в похоронном бизнесе. Самые интересные цифровые мемориалы — в материале «Газеты.Ru».

На территории Новосибирского крематория установили цифровой памятник, на котором установлен специальный экран. На нем транслируется мини-фильм об умершем человеке, урна с прахом которого находится внутри колумбария.

Идея такого колумбария принадлежит инженеру из Набережных Челнов Марселю Мухаметшину, сообщают «Аргументы и факты». По словам Мухаметшина, его отец практически ничего не помнил об умершей бабушке, однако Мухаметшин хотел сохранить память о женщине. Он предложил свою идею на выставке в Екатеринбурге, где она привлекла внимание представителей новосибирского крематория.

Чтобы установить такой памятник, покупателю придется заплатить от 600 тыс. до 2 млн рублей в зависимости от материалов.

Как сообщается, цифровыми колумбариями уже заинтересовались две семьи. Пока памятник проходит проверку на устойчивость, тест продлится до весны.

Экраны на могилах

Идея цифровых надгробий уже давно активно развивается за границей. Так, еще в 2017 году компания из Словении Bioenergija создала прототип цифрового надгробия, сообщает Reuters.

Памятник представляет собой 48-дюймовый экран стоимостью $3200 (около 230 тыс. руб). Он был спроектирован так, чтобы не отличаться от других надгробных плит.

Такой памятник оснащен датчиками движения. Когда рядом никого нет, то на мемориале видны только имя человека и годы его жизни. Если же датчики фиксируют рядом активность, на экране появляются видеоролики, текст или слайд-шоу с фотографиями усопшего.

NFC-надгробия

В 2010 году, как сообщает ABCNews, житель Виджинии Кристофер Хилл заявил, что после своей смерти намерен обращаться к будущим поколениям. Делать он это планирует через специальный микрочип, установленный на памятнике.

«Когда вы проходите мимо надгробия и видите только несколько слов, имя и дату, это неправильно. Памятник должен рассказать историю умершего человека», — сказал мужчина.

Для исполнения задуманного Хилл купил радиочастотный идентификатор от компании Objects, который прикрепляется на надгробие. Устройство может хранить до 1000 слов и изображений, которые потом передаются на смартфон с чипом NFC.

По данным Objects, такие идентификаторы могут прослужить до 3200 лет.

QR-коды

В 2011 году компанией Quiring Monuments из Сиэтла была предложена технология установки QR-кодов на памятниках, пишет SeattleTimes.

По данным портала, компания разместила QR-коды на могилах шести награжденных Медалями Почета и двух награжденных Серебряными звездами.

Посетитель захоронения может просканировать QR-код, размещенный на могиле. После этого он попадает на веб-сайт, который посвящен умершему.

На странице можно прочесть подробную биографию, а также посмотреть фотографии и видео с покойным.

Quiring Monuments предлагает приобрести QR-код за $100 [7 тыс. руб]. Семья умершего самостоятельно выбирает, какая именно информация будет размещена на персональном сайте.

Техно-кладбище

В Японии функционирует целое технологическое кладбище Ruriden, пишет Vice.

Погост находится под началом буддийского храма Koukokuji в Токио. Там находится более двух тысяч алтарей со стеклянными статуями Будды, в которых хранится прах покойных. Все статуи подсвечиваются светодиодами.

Чтобы посетить кладбище, нужно иметь специальную смарт-карту, которая предоставляет доступ в Ruriden — и включает подсветку под соответствующей ячейкой.

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