Что будет, если установить Android на iPhone

Если Android можно встретить на гаджетах широкого круга брендов, то на базе iOS работают исключительно смартфоны Apple. За более чем 10 лет существования этих платформ энтузиасты не раз пытались добавить смартфонам компании из Купертино «свободы от Android». Кто-то воспринял это буквально и портировал Android на гаджеты американской компании. Чем это закончилось — в материале «Газеты.Ru».

Первые айфоны на Android

Первые сборки Android для смартфонов Apple появились в 2010 году — но даже тогда это были весьма стабильные решения. Все порты Android на iPhone 2G и последующие модели позволяли использовать практически все функции смартфона, кроме основной — такие устройства не видели SIM-карту. Эти порты были основаны на первых версиях Android — 1,6-2,3 и при включении смартфона предлагали загрузку одной из двух систем на выбор.

В любом случае «программистам-первопроходцам» удалось запустить сторонние приложения, использовать браузер при помощи WiFi-соединения и даже звонить по нему.

Самый известный проект портированной ОС Android на iPhone называется Project Sandcastle. Команда разработчиков Corellium смогла в 2020 году реализовать работу Android 10 на iPhone 7, 7 Plus и iPod Touch 7.

Энтузиасты выложили сборку в открытый доступ. Они предлагали установить бета-версию, в которой на тот момент не работали камера, Bluetooth и другие важные функции, касающиеся аппаратной части. Для установки операционной системы Android на смартфон Apple для начала нужно было выполнить процедуру под названием джейлбрейк.

Джейлбрейк — это официально неподдерживаемая Apple операция, открывающая доступ к файловой системе гаджетов компании. Это значительно расширяет возможности аппарата, но и в то же время делает его более уязвимым. Устройства с джейлбрейком не подлежат гарантийному обслуживанию.

Несмотря на то, что команда разработчиков, ответственных за выпуск порта Android на iPhone, не брала на себя какую-либо ответственность в случае поломанных устройств, многие пользователи захотели проверить работоспособность этой сборки. Весной 2020 года соцсети стали заполонять фотографии iPhone 7 с рабочим столом от Android.

Популярный российский техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom) снял эксперимент на видео.

«В принципе тормозит как обычный Android... Здесь нет камеры, каких-то базовых вещей. Абсолютно нерабочая. Никакого смысла в ней нет. Android на iPhone 7 — это прям звучит. Зачем нужен Android на iPhone? Не нужен — на самом деле это баловство и блажь», — считает Wylsacom.

Apple подала в суд на разработчиков порта. К счастью для энтузиастов, компания из Купертино проиграла — суд посчитал, что Corellium «привносит нечто новое в iOS», что позволяет программистам полноценно работать с этой закрытой системой, выполняя операции, которые Apple запрещает.

Несмотря на удачный старт, мировое признание и победу над Apple, с тех пор Corellium не выпускала новых сборок, и, видимо, разработку забросили.

iPhone с прошивкой от Xiaomi

Смартфоны Xioami работают на базе одной из самых функциональных оболочек из мира Android — MIUI. Неизвестный энтузиаст в 2021 году попробовал совместить функционал Xiaomi и стабильность iPhone — ему удалось запустить MIUI 11 на iPhone SE первого поколения. Блогер выложил короткий ролик о своей разработке.

На многих форумах, посвященных смартфонам и их прошивкам, пользователи пытались повторить успех неизвестного программиста, но безуспешно.

Из-за того что видео длится всего несколько секунд и на нем не демонстрируется ничего, кроме выхода из меню настроек на рабочий стол, в сети сложилось мнение, что видео является фейковым. Еще больше сомнений у опытных владельцев iPhone вызвало то, что на видео можно заметить работающую сеть от SIM-карты — в прошлых портах Android радиомодуль не работал. Также внимательные пользователи заметили, что подписи в меню настроек выполнены на русском языке.

Hackers laten MIUI 11 op een iPhone SE draaien https://t.co/4HsA3WSxeh pic.twitter.com/oaGokws9s1 — Hardware Info (@HardwareInfo) July 25, 2021

Чехол с Android на iPhone

Известный разработчик Ник Ли, получивший славу благодаря проектам по запуску сторонних операционных систем на гаджетах Apple, в 2016 году смог запустить Android 6 на iPhone.

Первый эксперимент он провел, запустив Android на iPhone при помощи подключения смартфона к LG Nexus 5. Так, последний при подключении выводил картинку на iPhone, который выступал в качестве устройства ввода и вывода. На этом энтузиаст не стал останавливаться и искал новые решения.

Так Ли пришел к тому, что собрал одноплатный компьютер с Android на борту и встроил его в чехол, который цеплялся на iPhone.

При необходимости он мог подключать такой «системный блок» к iPhone и использовать его в качестве полноценного Android-смартфона, в котором работало все кроме сети. Но в отличие от прошлых версий, на таком гаджете запускаются не только встроенные приложения, но и скачанные из Google Play, так как в таком смартфоне работают Google-сервисы.

Но называть это iPhone на Android некорректно, так как в этом случае Android установлен в отдельном устройстве, с которого изображение и управление переносится на iPhone.

Samsung Galaxy-iPhone

Весной 2021 года в рамках продвижения Samsung Galaxy S21 южнокорейская компания запустила iTest — веб-приложение, эмулирующее фирменный интерфейс One UI на iPhone.

Это приложение позволяет перемещаться по рабочему столу и меню, настроить тему, запускать фирменные приложения Samsung, в том числе камеру и т.д. При этом если на iPhone, на котором запущено приложение, придет уведомление, то оно отобразится и прозвучит так, будто это смартфон линейки Galaxy.

Но пользователь не может воспользоваться всеми функциями Android и установить приложения из Google Play. При нажатии на иконки сторонних приложений появится уведомление: «Не волнуйтесь, все приложения, которые вы любите, доступны. Давайте будем честны — большинство из них принадлежат Google, а мы с ними дружим».

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За 13 лет существования Android и 14 лет iOS не было ни одного примера, когда был установлен полноценно работающий Android на iPhone. Поставить iOS на Android-смартфоны вообще никому не удавалось.