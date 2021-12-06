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Технологии

Что выпустит Apple в 2022 году

Аналитик Гурман раскрыл линейку Apple на следующий год

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Mark Baker/AP
Журналист Bloomberg Марк Гурман раскрыл линейку устройств, которую Apple планирует выпустить в 2022 году. В списке присутствуют как ожидаемые обновления линеек, вроде iPhone 14 и SE, так и кое-что совершенно новое. Что готовит нам Apple, а также почему у компании может не получиться достичь намеченных планов, — в материале «Газеты.Ru».

Будущие анонсы

Аналитик и журналист агентства Bloomberg Марк Гурман в рассылке Power On раскрыл подробный список устройств, которых стоит ждать от Apple в 2022 году.

Он по-прежнему уверен, что Apple планирует выпустить iPad Pro в новом дизайне с поддержкой беспроводной зарядки, а также обновления iPad Air и базового планшета iPad (видимо, с цифрой 2022 в названии).

По словам аналитика, Apple разрабатывает обновленный MacBook Air, а также улучшенный iMac на собственной системе процессоров Apple Silicon. Таким образом компания продолжит курс на отказ от компьютеров и ноутбуков с «железом» от Intel.

В разработке находятся новый MacBook Pro, новый Mac Pro и новый Mac mini, заверил журналист. По его словам, не менее масштабное обновление ожидает и направление умных часов.

Гурман отметил, что в 2022 году выйдет три версии Apple Watch: обновленных Watch SE и новой Series 8, у которых будет специальная версия, предназначенная для спортсменов-экстремалов.

Журналист также рассказал, что в следующем году выйдет сразу две версии фирменных смартфонов: iPhone SE с поддержкой 5G и iPhone 14. Apple действительно планирует отказаться от буквы S в наименовании мобильных гаджетов.

Главным анонсом 2022 года станет первый AR-шлем от Apple, о котором регулярно появляется все больше неофициальной информации.

По мнению аналитика, с официального объявления о совершенно новых гаджетах до их релиза у корпорации проходит достаточно много времени, в районе полугода и более. В пример он привел дебют iPhone и Apple Watch. В связи с этим Гурман ожидает, что шлем может не появиться в продаже в следующему году.

Что может помешать

Нынешний год стал для Apple напряженным. Компания анонсировала линейку iPhone 13, новые Mac на базе собственных процессоров Apple Silicon, но в целом модельный ряд был несколько полегче, чем изначально планировалось, считает аналитик.

Также 2021 год выявил серьезные проблемы с дефицитом компонентов и сложности с поставками гаджетов в срок.

И Apple вынуждена подстраиваться под сложности с производством — например, техногиганту пришлось перенаправить часть деталей для iPad, чтобы покрыть ими дефицит для сборки iPhone 13, спрос на которые не поспевает за предложением.

К ноябрю Apple потеряла часть российского рынка мобильных телефонов из-за дефицита поставок как флагманов, так и моделей прошлых лет. В магазинах ощущается нехватка не только новых версий «айфонов», но и iPhone 12.

В сети фирменных магазинов Apple re:Store все модели iPhone 13 продаются только через предзаказ, а ожидаемый срок доставки составляет до восьми недель.

Однако в настоящее время экономисты постепенно фиксируют снижение того рекордного спроса, который наблюдался с начала пандемии в марте 2020 года.

«Мы начинаем видеть, как необычайно высокий уровень спроса снижается», — сообщил в обращении к клиентам главный экономист UBS Group AG Пол Донован, пишет агентство Bloomberg.

Экономисты HSBC Holdings также заметили этот сдвиг в моделях торговли. В недавнем обращении они тоже указали на то, что «становятся видны контуры большого спада экспорта». Для стран, борющихся с растущей инфляцией, замедление спроса на товары может на самом деле помочь их экономикам, считают специалисты агентства.

В списке на 2022 год не фигурирует такой важный элемент всех гаджетов, как зарядное устройство.

Apple пока так и не выпустила свое фирменное оборудование, которое позволяло бы заряжать сразу несколько устройств — смартфон, умные часы и беспроводные наушники. И, по всей вероятности, его в планах пока нет.

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